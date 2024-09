Meer en meer krijgt hardware een prominente rol op gamingbeurs Gamescom. Ook dit jaar zagen we hardware fabrikanten grotere stands opzetten, waardoor onze techneuzen natuurlijk ook geprikkeld worden. Dus struinde we de beurs af, op zoek naar de tofste tech en gear – iets waar we onze harten aan op konden halen, al waren de kotszakjes soms ook nodig.

Wie door de Koelnmesse struint, wordt geprikkeld door beeldschermen, lichtflitsen en geluiden. Natuurlijk op de booths van nieuwe games, maar ook van hardware fabrikanten zelf. Samsung pronkt met tientallen schermen, BeQuiet maakt een muur van ventilatoren en bij Western Digital lagen de SSD’s voor het uitkiezen. Maar wat viel er nou het meeste op?

ROG Falchion Ace HFX

Tom

De eerste schapen zijn over de dam: meer en meer partijen zien het nut van analoge en magnetische toetsenborden in, zo ook ASUS en hun Republic of Gamers. Met de Falchion Ace HFX zet ROG voor het eerst hall effect-schakelaars (“HFX”) op de markt, compleet met ondersteuning voor Rapid Trigger en andere hippe technieken − die competitieve shooters mogelijk ietwat oneerlijk maken. Partijen als Wooting en Razer maken al langer veel los met de evolutie van analoge invoer, en met de Falchion Ace HFX wil ROG in één inhaalslag meedoen met al die nieuwigheid.

Tom Kauwenberg

ROG pakt daarom ook veel andere trends mee. De Falchion rapporteert op maximaal 8000 MHz, houdt vast aan de competitieve 65% grootte en maakt plaats voor een touch-balk om de responsiviteit en/of media te bedienen. Het is heel wat – en een korte hands-on kan ons maar moeilijk overtuigen. Mocht ROG echter hard achter al deze features aan zitten, inclusief ondersteuning op de lange duur, dan is de wereld van magnetische toetsenborden weer een interessante toevoeging rijker. Dat juichen we vanzelfsprekend altijd aan.

Samsung’s Odyssey 3D-concept is duidelijk een concept

Kevin

Hoe tof de techniek ook is, Samsung wist niet echt mijn hart te veroveren met hun Odyssey 3D-concept. Ik liep er namelijk met hoofdpijn weg, maar het idee mocht er wezen. De twee modellen van het concept dat Samsung namelijk presenteerde maakt 3D-weergave van beelden mogelijk zonder dat je een brilletje nodig hebt. Denk aan de techniek die de Nintendo 3DS had, maar dan in zijn volgende fase.

Tom Kauwenberg Tom Kauwenberg

De Odyssey 3D maakt namelijk niet gebruik van een schuifje, maar van twee camera’s die continu je positie proberen te bepalen om zo een stereoscopisch 3D-beeld te genereren. Daarbij kan de software van de monitor zelf beelden van 2D omzetten naar 3D, al bleef het op de beurs in ieder geval voor mij nog een redelijke kijkdoos. Het is ook nog maar de vraag of de monitoren daadwerkelijk op de markt komen, daar bleef Samsung nog onduidelijk over.

De Assassin’s Creed Shadows-lijn is slechts het begin voor Lexip

Tom

Ook de nog relatief jonge Lexip was aanwezig op gamescom 2024, met een reeks eigenzinnige producten. Lexip mengt zich (net als vele anderen) in de mechanische toetsenborden, headsets, muizen en andere randapparatuur op pc, maar het merk komt met een aantal unieke invalshoeken. Zo wordt Lexips vlaggenschip-muis, het bedrade PU94-model, standaard geleverd met keramische voetjes en een mini-pookje op de duimgreep. Daarnaast wil Lexip zich onderscheiden met een reeks gelicenseerde producten.

Tom Kauwenberg

Recentelijk verschenen al meerdere Naruto-variaties op Lexips bestaande waar, maar binnenkort doet het merk ook de ronde met een reeks Assassin’s Creed Shadows-producten. Lexip lijkt niet per se te pushen op bouwkwaliteit of technische kunde; het merk kiest momenteel duidelijk voor slimme partnerships en licentiewerk. Onder meer Lexips mechanische toetsenbord, een headsetstandaard en de PU94-muis worden in een Shadows-jasje gehesen; en dat ziet er eigenlijk niet verkeerd uit. Door mee te liften op de hype rondom Ubisofts grote volgende game hoopt Lexip snel naam te maken, om zo snel mogelijk uit te pakken met meer gelicenseerde randapparatuur.

De CRKD Atom is zelfs voor de kleinste handen klein

Kevin

Vorig jaar wist het toen nieuwe CRKD ons te verrassen met de Nitro Deck voor de Nintendo Switch, dus toen we dit jaar weer een uitnodiging kregen wisten we dat we erbij moesten zijn. Maar dit jaar bleek CRKD niet iets bij te hebben om je Switch groter te maken – nee, dit jaar was het thema kleiner. Dat bleek toen er een paar kleine doosjes op tafel werden gelegd met daarin de Atom, misschien wel een van de kleinste controllers ooit gemaakt.

Tom Kauwenberg

De Atom is een mini-controller die gemakkelijk in de palm van je hand past en gemaakt is voor aan je sleutelbos. Met een batterijduur van 10 uur en een simpele Bluetooth-connectie koppel je de controller zo aan je Switch, pc of smartphone. Vooral bij die laatste zien we kansen, als je even in de trein zit en je telefoon ergens tegenaan kan zetten, dient de controller prima als een tijdelijke oplossing. Verwacht geen sessies van uren, maar voor een snel potje op je GBA-emulator werkt de Atom perfect.

De Atom is momenteel te koop voor 24,99 en wordt vanaf september geleverd.

AOC en Evnia willen OLED betaalbaarder maken

Tom

AOC en Philips’ nieuwe dochtermerk, Evnia, vallen beide onder dezelfde koepel – en dus streven ze ook vaak naar grofweg dezelfde doelen. Op gamescom 2024 liggen beide merken in het specifiek op dezelfde lijn: OLED moet betaalbaar gemaakt worden. In navolging van Samsung bieden nu ook AOC en Evnia een of meerdere OLED-beeldschermen aan voor minder dan 1000 euro, zonder in te leveren op de vele mooie beloftes van OLED.

Tom Kauwenberg Tom Kauwenberg

AOC’s AG326UD levert 4K/165Hz voor 849 euro, waar de AG276QZD2 de drempel voor 2K/240Hz verlaagt naar 699 euro. Philips zet iets hoger in met de Evnia 32M2N8900, die 4K/120Hz OLED biedt voor 1199 euro. De Evnia 27M2N8500 biedt een middenweg: 2K/240Hz voor 749 euro. Stuk voor stuk beloven de OLED-panelen 0,03 ms responstijd en ondersteuning voor 10-bits HDR-kleuren . De specificaties zijn vanzelfsprekend niet van de allerhoogste planken, maar AOC en Evnia zijn zodoende goed op weg om fraaie OLED-panelen wat toegankelijker te maken. Er ontstaat zowaar een middensegment voor pc-gamers op zoek naar OLED-monitoren.

[Redacted] van [redacted] is om van te dromen

Kevin

Ik mag er nog altijd niets over zeggen, maar wat ik heb gezien bij [redacted] was echt om de vingers bij af te likken. Dat heb ik maar niet gedaan, want dat was zonde van de [redacted], maar je snapt wat ik bedoel. Helaas moet ik nog een tijdje mijn mond houden, maar zodra ik er wat over kwijt mag lees je dat natuurlijk hier op Pixel Vault!

Ook Zotac zet een handheld op de been: de Zone

Tom

Inmiddels vliegen ze ons om de oren: Windows-handhelds, als alternatief voor een Steam Deck. Naast de ROG Ally, Lenovo Legion Go en de MSI Claw (niet onze favoriet) mengt nu ook het Chinese Zotac zich in de markt. De Zotac Zone probeert allerlei successen van eerdere handhelds bijeen te drukken. Denk aan de lay-out en de touchpads van de Deck, een 1080p-achtig scherm met hogere beeldverversing à la de Ally en Lenovo’s dubbele USB-C-aansluitingen. Dat mag wel wat kosten: de Zotac Zone komt met een adviesprijs van 849 euro.

Tom Kauwenberg

Daartegenover zet Zotac wel in op meer luxe dan bijvoorbeeld de ROG Ally. De handheld komt met net dat beetje sneller werkgeheugen, hall-effect pookjes met programmeerbare trapwieltjes eromheen en het scherm betreft zowaar een AMOLED-paneel, met piekhelderheden tot 800 nits en 100% dekking van het DCI-P3-kleurengamma. Lees: een heel stuk feller en kleurrijker dan menig handheld vandaag de dag, het OLED-model van de Steam Deck daargelaten. Wel weer jammer: de Zotac Zone voelt in een korte hands-on niet echt bepaald luxe – en ook Zotacs eigen OS-laag om Windows 11 mee te omzeilen blijft voorlopig nog uit…

Praten met de computer dankzij FACUL in Arena Breakout Infinite

Kevin

Het is dan wel geen gear, maar het is zeker een tof stukje technologie: Arena Breakout Infinite’s FACUL-systeem. Verrassend genoeg is het ook een van de eerste keren dat ik denk: oh, dit is een slimme oplossing voor AI. Hoewel de naam ontzettend suf is − FPS AI in-game Companion that Understands Human Language − biedt het spelers wel nieuwe mogelijkheden tijdens het gamen.

Wanneer MoreFun Studios het systeem in de game implementeert, moet het mogelijk worden om moeiteloos met NPC’s te communiceren en diepgaande commando’s te geven. Middels een databank van 17.000 Engelse termen kan je dus bijvoorbeeld tegen je AI teamgenoot zeggen: “Ik zoek een groene doos voor loot” of “Neem dekking bij die witte vrachtwagen en push dan door naar de rode auto”.

De gefilmde demo was natuurlijk leuk om te zien, maar voor een echt oordeel moeten we het zelf met onze steenkool Engels proberen. Later daarover dan ook meer.

Zo was er in een week waarin vooral de games worden gevierd, ook nog genoeg tech te vinden. Zijn er dingen waar je graag meer over hoort? Laat het ons vooral weten in de reacties! Benieuwd naar meer gamescom-content? Lees dan alles in ons dossier van de beurs.