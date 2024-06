“2024 wordt hét jaar voor OLED-monitoren”, zo voorspelden we in januari tijdens een vooruitblikkende podcast. Samsung voegde daad bij ons woord, toen het merk afgelopen week in Londen twee nieuwe Odyssey OLED-monitoren demonstreerde. De nieuwe OLED G6 en OLED G8 zijn namelijk eens geen gigantische, gebogen of ultrabrede bakbeesten, maar juist traditionele schermen van 27 of 32 inch. Zo kan het (eindelijk) ook.

De nieuwe Samsung Odyssey OLED G8 pakt als het grotere 32 inch-model uit met een UHD-resolutie (3840 bij 2160 pixels) op 240 hertz, waar de Odyssey OLED G6 iets competitiever stuurt: QHD (2560 bij 1440 pixels) op maar liefst 360 hertz. Zeker die laatste lijkt daarmee ook een veelbelovend OLED-alternatief voor e-sporters te vormen. Sowieso beloven beide panelen een GtG-responstijd van 0,03 milliseconde – de inherent hogere responsiviteit van OLED leent zich sowieso goed voor snelle gameplay.

Beide nieuwe opties voor Odyssey-lijn onderscheiden zich al met hun traditiegetrouwe beeldverhouding en platheid, maar daar blijft het niet bij. Voor het eerst voorziet Samsung de OLED-schermen van een matte en anti-reflecterende coating, waardoor de schermen opmerkelijk goed zichtbaar blijven in het volle daglicht – zónder ogenschijnlijk in te leveren op de krachtige OLED-kleuren en diepe contrasten. In Londen spat vooral Fortnite van het scherm, ongeacht het (tegen)licht van de felle lentezon.

Beide panelen worden bovendien beschermd met het nieuwe OLED Safeguard+, welke middels pulserende hittepijpen het scherm tot vijfvoud koeler houdt (dan de voorheen gebruikte grafietplaten). Dat blijkt te werken: de panelen voelen niet warmer dan kamertemperatuur, na meerdere uren uptime. De nieuwe koeloplossing moet, samen met bijvoorbeeld het automatisch dimmen van statische schermregionen, de infameuze OLED-inbranders helpen te voorkomen.

Vanzelfsprekend zijn ook deze kleinere OLED-opties niet direct ‘goedkoop’ te noemen, maar ze verlagen de instap naar kleurrijke en responsieve schermprestaties alsnog flink. De Samsung Odyssey OLED G6 is nu te bestellen voor een adviesprijs van 899 euro, waar de iets grotere Samsung Odyssey OLED G8 verkocht wordt voor 1299 euro. Hoe dan ook: het OLED-aanbod groeit en verbreedt. Welkom in de techwereld van 2024.