Sinds begin dit jaar zien we voor het eerst oled-monitoren die niet direct het formaat hebben van een grote televisie, met bijbehorend prijskaartje. De AOC Agon Pro AG456UCZD komt niet uit die categorie, maar neemt met zijn 44,5 inch je hele bureau en portemonnee in. Mocht je die luxe hebben, dan krijg je daar wel een unieke game-ervaring voor terug.

Specificaties Schermdiagonaal 45″ Resolutie 3440×1440 Verversingsferquentie 240Hz Reactietijd 0,03ms Paneel OLED Kromming 800R

De AOC Agon Pro AG456UCZD is een monitor met een naam waar ik niet bepaald warm voor loop. Daarnaast word ik ook nooit heel enthousiast van gebogen (curved) schermen, met name omdat deze kromme panelen vaak met de onpraktische 21:9 beeldverhouding gepaard gaan. Nu is er een hoop onpraktisch aan deze Agon Pro, maar dat een curved monitor met een 21:9 beeldverhouding onhandig is voor gamen, daar ben ik helemaal op teruggekomen.

Takelwagen niet meegeleverd

Om even bij het onpraktische gedeelte van dit scherm te blijven: het is geen klein apparaat. 44,5 inch klinkt leuk, maar dat is dus een diagonaal van 113 centimeter, die lekker krom staat. Bij het verplaatsen van een plat oled-scherm word ik al vrij zenuwachtig en een kromming van dat scherm maakt het manoeuvreren met het ding niet makkelijker.

Als de Agon Pro eenmaal staat, is het ook geen monitor die je even aan de kant schuift voor wat kabelmanagement. Het is een gevaarte waar je eigenlijk gewoon zo veel mogelijk vanaf moet blijven. Het ding verplaatsen of verschuiven voelt als een enorm risico, waarbij er voor je gevoel eigenlijk alleen maar dingen mis kunnen gaan.

Dat heeft verder weinig met de bouwkwaliteit te maken van AOC. De voet van de Agon Pro is groot, maar ook erg stevig. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om de monitor te monteren aan een arm of muur via een VESA-bevestigingspunt. Zorg wel dat dit bevestigingspunt meer dan 10 kg kan dragen, want zonder de voet weegt de Agon Pro 11,35 kg schoon aan de haak.

AOC

Geen helder licht

Mocht je een lekker groot bureau hebben, dan is het geen straf om daar een groot deel van in beslag te nemen door de voet van de Agon Pro. De voet is lichtgrijs en van metaal en oogt erg clean. Dat geldt eigenlijk voor het hele vooraanzicht van de monitor. De schermranden zijn minimaal en alleen in het midden van de bezel onderaan zit subtiel het logo van Agon. Verder zitten er geen wilde kleuren, vormen of rgb-lichten aan de voorzijde.

Dat is aan de achterzijde iets anders. Aan de achterkant heeft AOC het scherm in het midden dikker gemaakt, waar alle aansluitingen en technologie voor het oled-paneel zijn ondergebracht. Een asymmetrisch ontwerp voor een ambient light is hier ook terug te vinden. Deze kan licht projecteren op de muur waar je het scherm tegenaan zet, voor extra sfeer tijdens het gamen. In de praktijk valt dat helaas wat tegen en is het licht niet fel genoeg om echt op te vallen tijdens het spelen, ook niet als je in een relatief donkere kamer zit.

Wat betreft aansluitingen is de Agon Pro dik in orde. We vinden onderaan in het midden van de monitor een DisplayPort, twee HDMI-poorten, een 3.5mm-jack en een USB-C-poort waar je bijvoorbeeld een laptop met het scherm kunt verbinden. Deze poort levert ook 90 watt aan stroomtoevoer, zodat bijvoorbeeld je laptop ook meteen wordt geladen. Daarnaast kan je laptop dan ook gebruikmaken van de randapparatuur die je kunt aansluiten via de vier USB-A 3.2 Gen 1-poorten (5 Gb/s).

Deze vier poorten zitten wel op een wat onhandige plek aan de rechterzijde van het scherm. Door het grote, kromme paneel kun je hier wat lastig bij. Daarnaast maakt het net kabelmanagement wat lastiger. Je kunt op die manier kabels wat minder makkelijk wegwerken. Het was prettiger geweest als deze poorten ook gewoon aan de onderkant hadden gezeten.

AOC AOC AOC

Kan ik nog wel terug naar een ‘gewone’ lcd?

Maar goed, je koopt geen 44,5″ curved monitor om zijn usb-hub-functionaliteiten, maar om op te gamen. AOC heeft het scherm een resolutie van 3440 bij 1440 pixels gegeven, wat opvallend veel games vandaag de dag gewoon meteen oppakken. Ik had verwacht dat ik veel games met zwarte randen moest spelen, maar van World of Warcraft tot aan zo’n beetje elke huidige competitieve shooter past het beeld netjes aan naar deze resolutie.

En dat betekent dus dat je een veel groter blikveld hebt in de meeste gevallen. De combinatie van de hoeveelheid pixels en het feit dat de monitor een kromming heeft van 800R (lager is krommer), zorgt ervoor dat de game die je speelt zich om je heen vouwt. Dat blikveld wordt getoond op een soepele 240 hertz verversingsfrequentie en met oled zit je ook gebakken als het gaat om latency waar een vertraging van minder dan een milliseconde inmiddels standaard is. AOC claimt zelfs een 0,03 ms GtG – de tijd die een pixel nodig heeft om van de ene grijstint naar de volgende te schakelen.

Wat minder is de HDR-modus. Hoewel het langzaamaan iets beter wordt, blijft HDR op monitoren tegenvallen, ook bij dit oled-paneel. De kleuren veranderen dusdanig, dat ik eigenlijk HDR altijd weer snel wil uitzetten. Ook is er nog aardig wat color fringing. Daar merk je tijdens het gamen vrij weinig van, maar als je ook op de monitor werkt en veel tekst leest, dan ga je het wel echt merken. Zeker bij zwarte letters op een witte achtergrond zie je altijd een klein randje om de letters heen zweven, erg irritant en ook iets waar ik niet echt aan kan wennen.

Het zal ook echt weer even wennen worden om terug te gaan naar mijn ‘gewone’ lcd 4k-monitor. De Agon Pro zorgt ervoor dat wanneer je ’s avonds achter je pc neerploft om wat te gamen, je meteen in een knus hoekje zit omdat de monitor je als het ware omarmt. Toch weet ik niet of ik al permanent kan overstappen naar een monitor als deze. Dat heeft ook alles te maken met de prijs, want een immersieve gaming-ervaring als deze heeft een prijskaartje van ruim 1200 euro. Voor dat geld moet een monitor echt alle vinkjes checken en dat doet de Agon Pro op dit moment nog niet.