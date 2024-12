Just in case

De dagen zijn kort, de temperaturen zakken en de feestelijke dagen staan voor de deur. Het perfecte moment dus om de verlanglijstjes op te maken. Net als voorgaande jaren vroegen we onze redacteuren naar hun favoriete cadeautips – van controllers en muizen tot waterkokers en muismatten. Dit zijn vijf tips voor jou om op je gear-verlanglijst te plaatsen.

Fractal Design Era 2

215 euro bij Azerty

Robert

Computerkasten waren in de afgelopen jaren in twee smaken verkrijgbaar: functioneel of RGB-alles. Het was een van de redenen dat ik met mijn laatste pc-build ervoor koos om geen nieuwe kast te kopen, want mijn oude was nog steeds functioneel en niet veel lelijker dan wat er toen beschikbaar was, tot Fractal een paar maanden later met de Fractal North op de markt kwam en ik spijt kreeg. Het houten frontpaneel maakte het ontwerp meteen een stuk woonkamervriendelijker en krijg je niet meteen opgetrokken wenkbrauwen als je niet-gamer-vrienden de kamer binnenlopen en een kast vol kerstverlichting zien.

Nu is er de Fractal Era 2 die nog net een stapje verder gaat qua design. Met 215 euro is dit geen goedkope kast, dus kijk ook zeker uit naar aanbiedingen voor de Fractal Design North, die voor ongeveer 140 euro verkocht wordt.

Fems verwarmde muismat

49,99 euro bij o.a. Bol

Fems Deskmat

Brechtje

Nu de temperaturen dalen is de energierekening niet om te lachen. Zeker als fulltime thuiswerker zoek ik daarom fanatiek naar oplossingen om niet de hele dag te hoeven stoken. De verwarmde muismat van Fems werd me al een tijd aangeraden en ik ben er toch maar aan gaan geloven – ondanks kritiek van sommige gamers op verwarmde muismatten, omdat je muis er niet lekker over zou glijden.

Van dat laatste heb ik totaal geen last tijdens het gamen, dus deze van Fems is echt een aanrader. Bovendien zijn m’n handen en armen de hele dag lekker warm, ook als ik te koppig ben om de verwarming aan te zetten (want: duur). De muismat heeft drie standen, wordt goed warm en is verkrijgbaar in een aantal neutrale kleurtjes.

Backbone One mobiele controller

119,99 euro bij Backbone

Kevin

Hoewel ik het origineel maar een overtrokken idee vond, ben ik sinds een jaar of wat verknocht aan mobiele controller-grips. Een controller die je om je smartphone heen klemt en zo gemakkelijk mobiele games met een volwaardige controller speelt. Of het nou gaat om games als Call of Duty: Mobile, Warframe of zelfs klassiekers via een emulator als Delta: een dergelijk accessoire maakt het geheel een stuk makkelijker.

Momenteel is de Backbone One mijn aanrader voor een mobiele controller door zijn gemakkelijke integratie met verschillende games, een volwaardige app en goede aansluiting. De buttons zijn lekker clicky en de Joycon-achtige sticks zijn compact genoeg om ‘m makkelijk in je tas te gooien. En in tegenstelling tot de Razer-controller die ik heb liggen werkt de Backbone One wel direct met iPhones. Hoewel je een gunstige Black Friday-deal net hebt gemist, is het ook voor zijn huidige prijs een prima investering.

Fellow Stagg waterkoker

177 euro bij Bol.com

Fellow Stagg kettle

Robert

Honderdzeventig euro voor een waterkoker?! Jazeker! Natuurlijk doet een waterkoker van twee tientjes van de HEMA het ook prima. Maar mocht je een beetje een koffienerd zijn, dan is deze waterkoker een must-have. De waterkoker heeft namelijk een mooie slanke hals, waarmee je de filterkoffie perfect kunt opgieten en niet een waterige koffiesoep krijg zodra je begint met gieten.

Een slanke schenktuit is niet de enige reden waarom deze waterkoker zo speciaal is. Je kunt namelijk de temperatuur instellen met een draaiknop. Een beetje koffiezetter schenkt zijn koffie namelijk niet op bij 100 graden celcius, maar ergens rond de 80-85 graden. Op die manier verbrand je je maling niet meteen zodra je er water op giet. Bijkomend voordeel: de waterkoker houdt het water een tijdje op deze temperatuur. Ideaal als je net als ik wegloopt tijdens het waterkoken en dan pas een halfuur later bedenkt dat je eigenlijk koffie aan het zetten was.

Logitech MX Master 3S muis

89,99 euro bij o.a. Coolblue

Kevin

Iedere kantoorstrijder heeft een prettige muis nodig. Niemand zit immers te wachten op RSI en nog minder op zo’n walgelijke basic muis die in 2001 bij een Dell desktop werd geleverd en die IT toevallig nog voor je had liggen. Dus stel ik: investeer in een degelijke muis, zelfs als je denkt dat het een overbodige luxe is. Je pols zal je uiteindelijk bedanken.

Mijn go-to advies hierbij blijft de Logitech MX Master-lijn, welke ondertussen alweer een tijdje op de 3S zit. Ondanks zijn leeftijd is deze muis met zijn ergonomische ontwerp, scrollwielen (ja – de MX Master heeft er twee) en uitgebreide software-ondersteuning een beest voor je productiviteit. En mocht zwart niet in je thuiskantoor esthetiek passen, dan biedt Logitech ook een witte variant aan.

Welke cadeaus staan bij jou nog op de verlanglijst? Laat het ons weten in de reacties – we zijn erg benieuwd!