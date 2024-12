De dagen zijn kort, de temperaturen zakken en de feestelijke dagen staan voor de deur. Het perfecte moment dus om de verlanglijstjes op te maken. Net als voorgaande jaren vroegen we onze redactie naar hun favoriete cadeautips – van games en statues tot volledige consoles en merchandise. Dit zijn zes tips voor jou om op je gaming-verlanglijst te plaatsen.

Varmilo Charcoal MX Silent Red

184 euro bij Varmilo toetsenborden

Varmilo

Rohald

Oke, toegegeven, dit is niet het goedkoopste cadeau, maar het is wel aan te raden als mogelijk cadeau voor jezelf of voor een extreem lieve partner. In het werkende leven liep ik er vooral tegenaan dat mijn werkgever mij faciliteerde met afschuwelijke toetsenborden. Omdat mijn werk voornamelijk bestaat uit mailen, excelsheets maken en rapporten schrijven, verlangden mijn vingers al snel naar een lekker mechanisch toetsenbord.

Alleen wilde ik ook niet die dude zijn die het hele kantoor bij elkaar tikt en mijn collega’s horendol maakt. Vorig jaar heb ik mezelf dit product cadeau gedaan en ik ben er erg tevreden mee. Het typt lekker, staat strak in een kantoorsetting (geen gekke kleuren of flikkerende RGB) en is bijzonder stil.

FPGBC Kit Funny Playing

Ongeveer 100 euro bij Funny Playing

Robert

Het is 2024 en makkelijker dan ooit om je eigen gameboy te bouwen. Als je ergens nog een la vol met GB(C)-games hebt liggen, dan heb je die waarschijnlijk al een tijdje niet aangeraakt omdat de oude gameboys niet meer van deze tijd zijn. Zeker de displays zijn moeilijk af te lezen, iets wat we niet meer gewend zijn sinds de introductie van de smartphone.

Bij Funny Playing kun je een kit kopen met een eigen behuizing, knoppen en battery pack om zo je eigen ideale gameboy samen te stellen. Een betere retro game-ervaring ga je voor de prijs van 100 euro niet vinden. Mocht je niet willen knutselen, dan is er ook een reeds gefabriceerde FPGBC Console beschikbaar.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree version

55 euro bij o.a. Nedgame

Kevin

Wat je ook van de Game Awards vindt, het is geen verrassing dat de Shadow of the Erdtree-DLC voor Elden Ring genomineerd is voor Game van het Jaar. Zelfs toen we bij release nog niet wisten dat uitbreidingen genomineerd konden worden, was het al wel duidelijk dat deze uitbreiding hoge ogen gooide.

In Shadow of the Erdtree reis je af naar The Land of Shadow om daar opnieuw kopjes kleiner gemaakt te worden door monsterlijke figuren, die je in je dromen nog lang blijven achtervolgen. De DLC is natuurlijk digitaal los te koop, maar mocht je nog nooit aan Elden Ring zijn begonnen, dan is de Shadow of the Erdtree-versie een uitstekende bundel voor tientallen, zo niet honderden uren speelplezier.

Arcane Champion Jinx 1/7 Scale Statue

213,99 euro bij Riot Games

Riot Games

Dirk Sung

Wat hebben we allemaal weer genoten van Arcane. Het tweede seizoen evenaarde het perfecte eerste seizoen: een fantastische prestatie. Kom maar op met die spin-offs – of zijn het stiekem toch gewoon sequels? Hoe dan ook, geen geekcave is compleet zonder een beeldje van het belangrijkste personage uit de serie: de maniakale, briljante, tragische Jinx. Ik zelf heb een Funko Pop van haar staan, maar voor mensen die echt uit willen pakken is er dit prachtig gedetailleerde standbeeld op een schaal van 1/7.

Meta Quest 3S VR-bril

Vanaf 329 euro bij o.a. Coolblue

Kevin

We hadden het tien jaar geleden niet verwacht, maar Meta is nu de meest dominante speler op het gebied van VR-headsets. Ondertussen is de Meta Quest toe aan de 3S, een licht uitgeklede versie van de eerder verschenen en duurdere Meta Quest 3. Daarvoor krijg je praktisch dezelfde headset die op twee gebieden verschilt: de displays en de lenzen.

In verhouding tot de Quest 3 lever je met de 3S in op zowel de resolutie als de kwaliteit van de panelen in de displays: van een resolutie van 2064×2208 naar 1832×1920 pixels per oog en in plaats van LCD+-panelen, krijg je standaard LCD-panelen. Ook is de kijkhoek kleiner (van 110 graden naar 96 graden) en zijn de betere pancake-lenzen vervangen door klassieke Fresnel-lenzen die meer bolling en dus vervorming aan de randen hebben. Qua ervaring dus een stapje terug, maar het scheelt je ook zo’n 150 euro bij het afrekenen en dat maakt van de Meta Quest 3S een uitstekende instap VR-bril.

Nintendo-merchandise

Verschillende prijzen bij Nintendo

Maxime

De dagen dat Nintendo-merch moeilijk te krijgen was, zijn eindelijk ten einde! Nou goed, bij ketens als Game Mania (F in de chat) en Nedgame kon je al terecht voor een Pokémon-pluchie of twee, en in de webwinkel van Nintendo zelf was ook al een en ander te vinden. Maar de exclusieve selectie die tot nu toe alleen in de Japanse Nintendowinkels te verkrijgen was, heeft zijn weg gevonden naar Europa.

Met Mario, Animal Crossing, The Legend of Zelda en meer franchises van de Japanse gamegigant kun je je hart ophalen. En dan te bedenken dat er later nog een Pikmin-collectie bij komt! Groot voordeel: er zitten ook leuke kleine cadeau’s zoals notitieboeken en accessoires tussen, dus je zit niet meteen met torenhoge prijzen.

Welke cadeaus staan bij jou nog op de verlanglijst? Laat het ons weten in de reacties – we zijn erg benieuwd!