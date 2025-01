Details Titel LEGO Horizon Adventures Ontwikkelaars Guerilla Games / Studio Gobo Uitgever Sony Interactive Entertainment Platformen PlayStation 5, Nintendo Switch, pc (Steam)

Horizon voelt voor mij doorgaans als een redelijk serieuze serie. De gevechten zijn spannend en het aangrijpende verhaal voelt, ondanks dat het zich afspeelt in de toekomst, heel dichtbij en actueel. Toen er een LEGO-spin-off van ‘s lands bekendste gamingfranchise werd aangekondigd, was ik dus erg verbaasd. Hoe wilden ze bij gamestudio Guerrilla een luchtige en toegankelijke iteratie van hun grillige blockbusterhit maken?

Maar kort nadat ik LEGO Horizon Adventures opstartte, verdwenen mijn twijfels bijna helemaal. Want Guerrilla Games heeft hun post-apocalyptische heldin en diens strijd tegen het leger robo-dino’s een goed onderkomen gegeven in de geblokte wereld van LEGO. Daarvoor sloegen zij de handen ineen met Studio Gobo, een ondersteunende gamestudio die eerder meewerkte aan titels als Disney Infinity en For Honor.

Versimpeld maar toch gelaagd

Onze protagonist Aloy is door verwaarlozing en post-apocalyptische donkerte verhard. Nadat het noodlot toeslaat, gaat ze op zoek naar haar verleden én naar een manier om de toekomst van de wereld veilig te stellen. Het verhaal van Horizon Zero Dawn is gelaagd en houdt er – in het origineel uit 2017 – behoorlijk wat gedetailleerde sidequests, voice notes en andere overleveringen uit de ‘oude wereld’ op na.

Uiteraard is daar in een LEGO-spin-off als deze weinig plek voor, maar dat wordt op een andere manier opgelost: voor elk level komen de belangrijkste personages steeds even bij elkaar om te bespreken wat ze nu precies moeten doen. Dat gaat gepaard met de LEGO-humor die we ondertussen uit de speelfilms gewend zijn. Toch weten deze onderonsjes de essentie van de verhaallijn, zij het enorm versimpeld, prima over te brengen. Tot mijn grote genoegen is de overduidelijke maatschappijkritiek uit het origineel nóg dikker op deze spin-off gelegd. De big bads van de game zijn hetzelfde als in het origineel, maar een stuk eenduidiger en dat past goed bij de stijl van LEGO.

Alles in de game is opgebouwd uit losse LEGO-steentjes, zelfs het zand dat onder je schoenen omhoog stoft.

De bekende story beats worden wel echt op een andere manier aangepakt. Vaderfiguur Rost is een lollige verteller en wordt op gepaste manier in die rol geschoven. Ons hoofdpersonage is niet echt meer ‘Aloy, despite the Nora’, maar ze legt het gemakkelijk bij en ze helpt de stam waar ze van verstoten is met de wederopbouw van het dorp Mother’s Heart. Als speler krijg je aldaar de volledige vrijheid om tussen de levels door een en ander aan te passen in volledige LEGO-stijl, en kun je extra missies aangaan met de community board.

Nog even over die LEGO-stijl: die hebben Guerrilla Games en Studio Gobo perfect in de vingers gekregen. Alles in de game is opgebouwd uit losse LEGO-steentjes, zelfs het water in de poeltjes en het zand dat onder je schoenen omhoog stoft. De blokjes hebben hier en daar krassen opgelopen en op sommige is de textuur van de bedrukking goed te zien. Verberg je je in het hoge gras, dan gaat Aloys haar op in de structuur van de rode struiken. Het is allemaal meesterlijk geanimeerd en dat blaast deze kleurrijke, koddige vertolking gelijk leven in.

Guerilla Games / Sony Interactive Entertainment Guerilla Games / Sony Interactive Entertainment

Gadgets galore

Vanuit het centrale dorp Mother’s Heart trek je eropuit. Al vroeg in de game zijn alle vier de speelbare personages beschikbaar: Aloy, Varl, Teersa en Erend. Dat Teersa, een van de dorpsoudsten, wordt betrokken bij dit groepje avonturiers is extra leuk en benadrukt het wat minder serieuze element van de game. Waar Aloy met haar boog schiet en Varl bijvoorbeeld de welbekende speer gebruikt, gooit Teersa met alles wat los en vast zit – van rieten manden tot bananen. Met de skill tree in het dorp kun je alle figuurtjes tegelijkertijd nieuwe passieve vaardigheden toekennen, maar er is ook de mogelijkheid om per personage nieuwe skills uit te zoeken.

Naast de vaste wapens kom je tijdens de game ook wat power-ups tegen. Zo zijn er versies van de wapens die bijvoorbeeld vuur- of schokschade doen, maar je hebt ook een tweede slot voor gadgets. Daarvan zijn er tien in totaal, variërend van valstrikken en Shell Walker-schilden tot hotdog-stands en een grote oranje brick separator waarmee je je vijanden kort en klein mept. Kanttekening: je kunt slechts één gadget en één power-up tegelijk op zak hebben, dus je moet afwegen welke je op dat moment het beste kunt gebruiken. En hoelang je er nog mee doet, want elk speciaal wapen heeft een beperkte houdbaarheid.

Net als in de originele Horizon-games mik je op de zwakke plekken van machines. Dat doet in de LEGO-versie net iets minder effectief aan dan in de andere games, maar is alsnog een mooie manier om gevechten dynamischer te maken en gelijk goed aan te sluiten bij de Horizon-reeks. De combinatie van de zwakke plekken en de power-ups biedt een welkome extra laag in de gevechten.

Perfect voor even

LEGO Horizon Adventures is opgedeeld in korte levels die barsten van de actie. Door te klimmen en bouwen, baan je je een weg door het landschap. Doorgaans passeer je daarbij meerdere kleine gevechten en eindig je met een grotere, waarna je een gouden blokje verdient en verder komt in het verhaal. Eens in de zoveel tijd kom je, net als in de andere Horizon-games, een Cauldron tegen die erom vraagt verkend te worden. De opbouw van de levels zorgt ervoor dat je de game gemakkelijk even neerlegt om hem later op te pakken.

Echter, met een langere speelsessie sluipt er al gauw een gevoel van herhaling in. De levels zijn grotendeels hetzelfde opgebouwd en zelfs de omgevingen lijken steeds meer op elkaar. De jazzclub en het boetiekhotel waren de eerste keer een hele oprechte verrassing, maar bij de derde keer dat ik ze tegenkwam vroeg ik mij af of ik simpelweg dezelfde plek in de game passeerde, of dat de LEGO-gebouwen gewoonweg opnieuw gebruikt waren. Het is nét zonde dat die twijfel juist toeslaat in een wereld die zo zorgvuldig opgebouwd en gerenderd is.

Guerilla Games / Sony Interactive Entertainment Guerilla Games / Sony Interactive Entertainment Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment

De chaos tegemoet

Het prangende blokje rechtsonderaan het scherm herinnert constant aan het feit dat je een tweede controller kunt koppelen om samen te spelen. Het voelt wat onhandig dat het zelfs in beeld is tijdens de levels, maar afijn, LEGO Horizon Adventures wordt dan ook vooral als co-op-game op de markt gezet. Uiteindelijk vond ik de mogelijkheid om de game te spelen met iemand die niet veel gamet, waardoor nog duidelijker werd dat het LEGO-verzetje zelfs voor beginnende spelers gemakkelijk op te pakken is.

Met z’n tweeën worden de gevechten plots nóg chaotischer. De statische camera houdt beide spelers binnen het frame en zoomt uit als de personages verder uit elkaar bewegen. Maar wanneer je té ver uit elkaar beweegt, wordt speler twee automatisch teruggeplaatst bij speler een. Soms is dat handig, maar tijdens gevechten zorgt het regelmatig voor frustratie. Dat is helemaal het geval wanneer een van de spelers een game-over heeft en in een LEGO-spookje verandert. Probeer je daarna healing berries te zoeken? Dan heb je pech, want je personage kan zelfs dan niet ver uit de radius van de andere speler. Daar liggen wat gemiste kansen om bijvoorbeeld het spookje bestuurbaar te maken, of ten minste de overige speler nog vrij te laten bewegen.

Na een uur of tien heb je de campaign wel uitgespeeld en dat is voor deze game eigenlijk meer dan genoeg. Als je de gevechten bijzonder leuk vindt, kun je nog extra moeilijke bonuslevels spelen met machines die sterker zijn. Of je nu alleen of samen speelt, LEGO Horizon Adventures biedt een prima avontuur met genoeg uitdaging.

LEGO Horizon Adventures is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Nintendo Switch en pc. Voor deze review is de game gespeeld op PlayStation 5.