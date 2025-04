Beeld: Edward Norton and Timothée Chalamet in A COMPLETE UNKNOWN. Photo by Macall Polay, Courtesy of Searchlight Pictures. © 2024 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

Een film waar ik erg naar uitkeek op het afgelopen Internationaal Filmfestival van Rotterdam (IFFR) was de film A Complete Unknown. Het is een biopic die gaat over singer-songwriter Bob Dylan die gespeeld wordt Timothée Chalamet. Met een speelduur van bijna tweeënhalf uur is het een lange maar mooie film over een van de grootste singer-songwriters aller tijden.

Als basis voor de film is het boek Dylan Goes Electric! van schrijver Elijah Wald gebruikt. Het verhaal begint wanneer Dylan in 1961 aankomt in New York en kennismaakt met zijn toekomstige vriend en mentor Pete Seeger (Edward Norton). De film volgt de opkomst van Dylan als folkmuzikant tot aan zijn legendarische optreden op het Newport Folk Festival.

Waar gaat het over?

De muzikale carrière van Bob Dylan duurt inmiddels bijna zeventig jaar. Om dat allemaal te kunnen vertellen heb je een avondvullende film of misschien zelfs een trilogie nodig zijn. Regisseur James Mangold heeft gekozen om het verhaal te focussen op de eerste jaren van Dylan in New York. Daardoor is het verhaal, hoewel niet compleet, wel overzichtelijk.



Mede dankzij Joan Baez, die in de vroege jaren 60 al een internationaal gevierde muzikant was, won Dylan aan bekendheid. Ze zouden een tumultueuze relatie hebben waarin ze samenwerkten, liedjes voor elkaar schreven en waarbij ze ook kort een liefdesrelatie met elkaar zouden hebben.

Van held naar schurk naar inspiratiebron

Aan de heldenstatus van Dylan in de folkmuziek kwam een eind tijdens zijn optreden op het Newport Folk Festival in 1965. Dat was het eerste optreden waarin hij, zoals de titel van boek al doet vermoeden, met een elektrische gitaar ging spelen. In de film en op archiefbeelden zie je dat zijn optreden zowel met gejuich als boegeroep werd ontvangen. Tijdens een optreden later in Manchester werd hij zelfs Judas genoemd. Later zou het optreden in Newport door muziekhistorici en kenners worden omschreven als een keerpunt in het genre folkrock.



Bob Dylan is een icoon in de muziekwereld die zeer zeker een biopic verdient. De impact die hij heeft op de muziek is groot. Hij heeft de protestsong populair gemaakt en hij was ook de inspiratiebron voor veel artiesten. Grote namen als David Bowie en Bruce Springsteen hebben Dylan als een van hun inspiratiebronnen genoemd. En onder de hedendaagse artiesten heeft Hozier zijn bewondering voor Dylan uitgesproken.

Waarom moet je de film zien?

Timothée Chalamet laat in de rol van Dylan zien dat hij een heel goede acteur is. Hoewel hij Dylan nog nooit heeft ontmoet, zet hij naar mijn mening een geloofwaardige versie van de singer-songwriter neer. In zowel zijn mimiek als stemgebruik lijkt het alsof je naar de jonge Dylan kijkt zonder dat het een parodie wordt. Ook de acteurs in de ondersteunende rollen zetten goede prestaties neer. Je wordt als kijker meegenomen in het verhaal.



A Complete Unknown is een mooie film die goed in elkaar zit. De keuze van regisseur Mangold om een periode van ongeveer vijf jaar uit het leven van Dylan te behandelen, pakt zeer goed uit. De film voelt daardoor niet volgepropt. Het verveelt geen moment en dat komt mede door de afwisseling tussen het acteerwerk en de muzikale optredens die te zien zijn (waarbij Chalamet zelf zingt). Het is een film die zowel personen die bekend zijn met het werk van Dylan als personen die er niet bekend mee zijn goed zal bevallen.

A Complete Unknown is nu te zien in de bioscoop of je favoriete filmhuis en zal binnenkort zijn weg vinden naar de verschillende streamingdiensten. Wat vond jij van de film? En wat is jouw favoriete biopic? Laat het ons weten in de reacties!