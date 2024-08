Beeld: Arcane Season 2. Katie Leung as Caitlyn and Hailee Steinfeld as Vi in Arcane Season 2. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2024

Het is alweer drie jaar geleden dat Arcane op Netflix verscheen. Een animatieserie gebaseerd op de populaire multiplayergame League of Legends. Veel mensen vroegen zich af hoe je een boeiende serie kunt maken van een game waar een goed verhaal slechts een bijrol heeft. Het heeft echter een groot universum met veel potentie tot verschillende verhalen – potentie die bleek in het eerste seizoen van de serie.

Arcane werd een enorme hit bij critici, fans van de game en een hele grote groep mensen die nog nooit van League of Legends hadden gehoord. Het is een van de best bekeken series van het jaar 2021 op Netflix en sleepte prijzen in de wacht, waaronder Emmy’s en een Game Award voor beste adaptatie van een videogame. Het was prachtig geanimeerd, met meeslepende personages, een emotioneel en sterk geschreven verhaal en coole vechtscènes. De roep naar een tweede seizoen werd direct oorverdovend en in november dit jaar kunnen we ons nog één keer onderdompelen in het universum van Arcane. Want seizoen twee is ook meteen het einde van de serie.

Waarschuwing: Dit artikel bevat een aantal spoilers van het eerste seizoen. Heb je die nog niet gezien, stop met dit lezen en ga zo snel mogelijk kijken. Vertrouw me, het is het echt waard.

Waar is het verhaal nu?

In seizoen 1 is veel gebeurd – heel veel… Zonder al te veel in de vele zijverhalen te duiken, zijn dit de belangrijkste punten. De twee steden waar Arcane zich in afspeelt staan op het punt om oorlog te voeren; het technologisch geavanceerde Piltover en het onderdrukte Zaun. De belangrijkste hoofdrolspelers in dat conflict zijn de vervreemde zussen Vi en Jynx, die beiden een heel andere blik hebben op het dreigende conflict.

In de cliffhanger van het eerste seizoen geeft Jynx wellicht het laatste zetje om de oorlog te ontbranden. Een raket afvuren richting het gebouw waar alle belangrijke mensen van Piltover in vergadering zitten om nota bene de banden aan te halen met Zaun, wordt waarschijnlijk niet met een kleine reprimande afgedaan.

In diezelfde cliffhanger overleed Silco, de leider van Zaun en adoptievader van Jynx. Dit zorgt voor nog meer wrok bij Jynx, maar belangrijker nog is dat de stad geen leider meer heeft. Aangezien de boel werd gerund door de onderwereld, verwacht ik geen vredige machtsoverdracht. Al helemaal niet als men op het punt staat om oorlog te voeren met de bovenwereld. Ook werd er nog een derde rijk in de laatste afleveringen geïntroduceerd: Noxus. Het is een meedogenloos rijk dat vindt dat oorlog de beste oplossing is om dingen te bereiken. Een afgevaardigde uit Noxus zat ook in diezelfde vergaderzaal waar een raket naar binnen vloog. Tel uit je winst.

Wat weten we voor het tweede seizoen?

Zoals aangegeven in de intro, stopt het verhaal van Arcane na dit seizoen. Animatiestudio Fortiche − verantwoordelijk voor Arcane − heeft aangegeven dat er een verhaal is geschreven dat perfect in twee seizoenen past. Wel voegen ze er direct aan toe dat er nog genoeg verhalen te vertellen zijn in het universum van League of Legends, dus er is een kans dat andere personages uit de game mogen shinen in een eigen serie. Het is tot op heden nog niet duidelijk hoeveel afleveringen in het tweede seizoen zitten. Het debuutseizoen had er negen, verdeeld over drie acts die vlak na elkaar uitkwamen. Het lijkt logisch dat dit ook het geval is in seizoen twee, maar misschien krijgen we wat extra’s.



Verhaaltechnisch gezien lijkt er inderdaad een oorlog van gang te gaan na de cliffhanger van vorig seizoen. In de eerste teaser-trailer is te zien hoe de troepen van Piltover en Vi zich klaarmaken om Zaun binnen te vallen en Jynx op te pakken. Ook willen ze iedereen die verbonden was met Silco omleggen. Er zijn echter ook nog meer teasers uitgekomen, die meer laten zien van andere losse eindjes uit het eerste seizoen. Zo is er ergens een experiment gaande waarin een enorm monster wordt gecreëerd, die toch verdacht veel op het vaderfiguur lijkt van Vi en Jynx uit hun jeugd. En Zaun is veranderd in het Wilde Westen, waarin niemand elkaar vertrouwt en nieuwe onverwachte vriendschappen worden gesloten.

De lat ligt hoog

Voor de rest is het laatste seizoen van Arcane nog in nevel gehuld. We weten dat het uitkomt in november en we weten dat de voicecast voor alle personages hetzelfde is gebleven. In de trailers is ook te zien dat de animaties en tekenstijl er nog steeds geweldig uitzien. Persoonlijk ben ik heel benieuwd of Arcane de geweldige soundtrack kan evenaren van het eerste seizoen, want er werden toch wel wat gerenommeerde namen aangetrokken. Imagine Dragons verzorgde de titelsong Enemy, op de soundtrack waren artiesten als PVRIS en Denzel Curry te horen en de legende Sting zong de tranentrekker What Could Have Been tijdens de cliffhanger.

Het mag gezegd worden dat Fortiche de lat hoog heeft gelegd met het eerste seizoen. Er wordt druk gespeculeerd op internet hoe de cliffhanger afloopt, compleet met theorieën en ‘bewijsmateriaal’ uit de videogame. De hype is aanwezig en er wordt heel veel van Arcane verwacht. Al is het tweede seizoen maar half zo goed als de eerste, dan kunnen we ons nog steeds opmaken voor een geweldige finale.

Het tweede seizoen van Arcane: League of Legends wordt in november van dit jaar verwacht.