Terminator Zero voegt een nieuwe laag toe aan de franchise

Een cyborg uit de toekomst die een grote (vermeende) bedreiging in het heden moet uitschakelen. Dat is het plot van de eerste Terminator film uit 1984. Hierin moest Sarah Connor met de hulp van Kyle Reese uit de handen van de Terminator zien te blijven. Veertig jaar en onder meer vijf films en een serie later wordt er een nieuw hoofdstuk aan het verhaal toegevoegd met de Anime serie Terminator Zero die nu te zien is op Netflix.

Deze nieuwe serie speelt zich af in Japan rondom de cruciale datum 29 augustus 1997. Dat is de datum die in het filmcanon van Terminator bekendstaat als Judgment Day. Dat is de dag dat Skynet (een fictief computernetwerk) zelfbewust wordt en het doel heeft om de gehele mensheid te vernietigen.

Waar gaat Terminator Zero over?

Wetenschapper Malcolm Lee is een AI systeem aan het ontwikkelen waarmee hij Judgment Day hoopt te voorkomen. Wanneer de gevreesde datum dichterbij komt, worden hij en zijn drie kinderen plotseling achtervolgd door een Terminator. Gelukkig komt er hulp uit onverwachte hoek in de vorm van Eiko, een soldaat uit 2022 die terug in de tijd is gestuurd om hen te beschermen.



Terminator Zero speelt in hetzelfde universum als de films. Maar je hoeft niet de hele saga van binnen en buiten te kennen om de serie goed te kunnen volgen. Er zijn allemaal nieuwe personages en er is een nieuw model Terminator die achter ze aan zit. En in tegenstelling tot de films speelt dit verhaal zich af in Japan in plaats van de Verenigde Staten.

Oké. maar waar gaat het nu echt over?

Als je ooit een Terminator film hebt gezien, dan weet je dat het verhaal altijd begint met iets of iemand die uit de toekomst terug in de tijd wordt gestuurd om iemand die belangrijk is in de strijd van de mensheid tegen Skynet uit te schakelen. Op dat vlak biedt Terminator Zero niet veel nieuws. Het verhaal van de nieuwe film is daarentegen wel erg vernieuwend en interessant.



Dit is mooi uitgewerkt en de serie neemt de tijd om alles te vertellen. Met acht afleveringen die ieder ongeveer een half uur duren is er ruim de tijd voor het verhaal, maar ook voldoende ruimte voor actie. Naast Malcolms gevecht tegen Skynet is er ook aandacht voor de onderlinge relaties van het gezin.

Waarom wil ik dit zien?

Terminator 2: Judgment Day staat in mijn lijst van favoriete films. Niet alleen omdat het een geweldige film is met actie, een sterk verhaal en iconische oneliners. Maar ook omdat het een film is waarbij ik terugdenk aan de tijden dat er nog videotheken waren en Terminator 2 lang een prominente plek innam in mijn lokale videotheek.



De films die na Judgment Day volgden, maakten de hoge verwachtingen nooit echt waar. Terminator Zero zet in dat opzicht weer een stap omhoog. Het verhaal zit goed in elkaar waarin er een fijne afwisseling is tussen dialoog en actie. Het is mooi uitgewerkt en is een fijn totaalpakket dat zowel oude als nieuwe fans van de saga zeker zal plezieren en die hopelijk ook een vervolg zal krijgen.

Terminator Zero is nu te zien op Netflix. Wat vond jij van de serie? Laat het ons weten in de reacties!