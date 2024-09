Vincent Kennedy McMahon wordt vaak omschreven als een van de invloedrijkste personen in de geschiedenis van het professioneel worstelen. Onder zijn leiding is de WWE gegroeid van een lokale organisatie tot miljardenbedrijf. Hoewel hij veel betekent voor de sector, is hij ook iemand met veel controverse. Zijn levensverhaal is binnenkort te zien op Netflix in de documentaire serie Mr. McMahon.

In de worstelwereld is er een vage scheidslijn tussen fictie en werkelijkheid. Als kijker word je constant voor de gek gehouden. Je vraagt je soms af of iets echt is of georchestreerd. In het professioneel worstelen wordt dat Kayfabe genoemd. Vince McMahon was iemand die een meester was van het creëren van deze illusies.

Mr. McMahon

De titel van de serie is gebaseerd op het personage Mr. McMahon dat Vince McMahon heeft gecreëerd in de jaren 90. Deze versie is een overdreven versie van zijn echte zelf. Hij heeft een opvliegend karakter en is een tiran die alles doet om zijn macht over de WWE te behouden en waar mogelijk te versterken.



In de jaren die volgden werd de scheidslijn tussen het personage en de persoon vager. Het grote aantal schandalen binnen de WWE, waaronder een groot dopingschandaal en de slechte behandeling van worstelaars, hielpen daarin ook niet mee. Uiteindelijk is hij begin dit jaar opgestapt als voorzitter van de WWE nadat er een rapport over vermeende aanrandingen en vernederingen uitkwam, waarvoor hij werd vervolgd.

Mr. McMahon. Production Still Netflix, 2024 Mr. McMahon. Production Still Netflix, 2024 Mr. McMahon. Production Still Netflix, 2024 Mr. McMahon. Production Still Netflix, 2024 Mr. McMahon. Production Still Netflix, 2024

Opkomst en ondergang

Het verhaal van McMahon zal naar alle waarschijnlijkheid in chronologische volgorde worden verteld. De opkomst van Vince in het worstelen begon toen hij de WWE (World Wrestling Entertainment) van zijn vader Vince Sr. kocht. De kleine regionale organisatie heette toen nog WWF (World Wrestling Federation). Na een juridisch geschil met het Wereld Natuur Fonds dat in het Engels de afkorting WWF gebruikt, werd in 2002 de naam gewijzigd naar WWE. In de decennia daarna is het bedrijf uitgegroeid tot een van de grootste entertainmentbedrijven van de wereld. Onlangs is de WWE samengevoegd met de UFC (de grootste mixed-martial-arts organisatie ter wereld) in het nieuwe mediabedrijf TKO.



Voor de documentaire is ruim 200 uur aan interviewmateriaal gefilmd. Naast McMahon zullen ook zijn naaste familieleden en zakelijke partners aan het woord komen. Daarnaast zullen ook enkele worstelaars te zien zijn. Onder andere Dwayne Johnson en John Cena hebben hun medewerking verleend aan de documentaire die vooral zal gaan over de tijd van McMahon in de WWE. Wil je meer te weten komen over de achtergrond van de familie McMahon, raad ik je van harte aan om de documentaire van WrestleTalk te bekijken.

Mr. McMahon. Production Still Netflix, 2024

Waarom wil ik het zien?

Zoals ik in een eerder artikel schreef, zijn de verhalen in het professioneel worstelen die zich buiten de ring afspelen vaak opmerkelijker en tragischer dan wat er binnen de ring gebeurt. Het verhaal van Vince McMahon hoort daar zeker bij. Je hoeft alleen maar zijn Wikipedia pagina te openen en je zult je verbazen, verwonderen en choqueren over alles wat daarin staat.



Onlangs heeft WWE een exclusieve deal gesloten met Netflix. Vanaf januari 2025 zal het programma WWE Monday Night Raw wekelijks te zien zijn op het streaming platform. Of dat gegeven invloed heeft op hoe kritisch de serie zal zijn, daar zullen we nog even op moeten wachten.

Wanneer is Mr. McMahon te zien?

Mr. McMahon is vanaf 25 september te zien op Netflix en zal bestaan uit zes afleveringen van ongeveer een uur. Wat is jouw favoriete documentaire serie op Netflix? Laat het ons weten in de reacties!