De lore van League of Legends’ Jinx en Vi door de jaren heen

ARCANE (L to R) : HAILEE STEINFELD as VI, ELLA PURNELL as JINX in ARCANE

Pretty in pink and blue

ARCANE (L to R) : HAILEE STEINFELD as VI, ELLA PURNELL as JINX in ARCANE

Jinx en Vi, de twee zusjes uit Zaun die beiden een ander pad insloegen, kregen eind 2021 een grote schare fans door hun memorabele rollen in de animatieserie Arcane. Vanaf dat moment waren de dames niet alleen favorieten van hardcore League of Legends-spelers, maar raakte eigenlijk iedereen met een hart voor fantasy en animatie aan ze verknocht. Vandaag lanceert het tweede seizoen van Arcane; een mooi moment om de geschiedenis in te duiken en de achtergrondverhalen van Jinx en Vi op te diepen.

Aangezien ik zelf nogal allergisch ben voor spoilers en voor jullie lezers de pret niet wil bederven, zal ik proberen geen informatie te verstrekken die mogelijk in het vervolgseizoen van Arcane aan bod komt. Dit artikel focust op de lore rond de zussen voordat Arcane überhaupt bestond en vertelt hoe zij zich ontwikkeld hebben naar hun rollen in de animatieserie.

League of Legends bestaat inmiddels al vijftien jaar. Vi deed eind 2012 haar intrede in het rooster van speelbare champions en Jinx volgde ongeveer een jaar later. Dit was een tijd dat de lore van Runeterra nog anders in elkaar stak dan heden ten dage het geval is. Bij de release van de game bestond er in het achterliggende verhaal bijvoorbeeld een daadwerkelijke ‘League of Legends’. Dit was een instituut dat in het leven was geroepen om conflicten tussen de verschillende naties op relatief vreedzame wijze te beslechten.

Arcane. (L to R) Mia Sinclair Jenness as Powder, Hailee Steinfeld as Vi in Arcane.

Welcome to Summoner’s Rift

Machtige summoners (de gamers zelf) verdedigden de kleuren van hun vlag door hun voorvechters een netwerk van arena’s in te sturen. Daar moesten deze zogenaamde champions strijden voor de goede zaak van hun eigen partij (in een handelsruzie bijvoorbeeld) zonder dat de gehele wereld van Runeterra aan oorlog ten onder zou gaan. De belangrijkste arena was natuurlijk Summoner’s Rift, waar tot op de dag van vandaag de meeste gevechten in de ‘echte’ gamerswereld worden geleverd. Dit hoort dus bij een verouderd deel van de lore. In den beginne waren de champions eigenlijk niet veel meer dan Pokémon en dat zorgde voor problemen.

Het is nogal beperkend om elk personage in feite naar hetzelfde eindpunt (de arena’s van de League of Legends) te schrijven. Bovendien voelden de champions in het oude verhaal aan als willoze marionetten, want er stond altijd nog een summoner boven ze die de dienst uitmaakte. In 2014 werd het volledige achtergrondverhaal dan ook op de schop gegooid. De summoners en arena’s verdwenen uit het narratief en er kwam een wereld van overlappende fantasyverhalen voor in de plaats. Vanaf nu kon een champion (deze titel was dus eigenlijk ook niet meer van toepassing) alles zijn en alles worden. De wereld van Runeterra ging vrijuit ademen.

Arcane. Ella Purnell as Jinx in Arcane.

Get Jinxed

Jinx wordt vaak gezien als League of Legends’ Harley Quinn, een maniakale anarchist waar meer dan één steekje bij los zit. Ze groeide op in Zaun, maar werd al snel berucht in de bovenstad Piltover, waar ze allerlei apenstreken uithaalde. Zo blokkeerde ze de straten op Progress Day met een keur aan exotische dieren en behing ze de bruggen die de stadsdelen verbinden met haar zelfgemaakte bommetjes, de flame chompers.

Dit alles met het doel om de zelfingenomen burgers van Piltover dwars te zitten, maar ze had het vooral gemunt op de enforcer Vi. Een confrontatie kon niet uitblijven. Jinx smokkelde zichzelf de beroemde bank van Piltover, de Ecliptic Vaults, binnen en vocht het daar uit met Vi en de andere politieagenten. Resultaat: de bank werd een ruïne en Jinx ontsnapte zoals gewoonlijk. Ze heeft er waarschijnlijk hard om gelachen in haar schuilplaats in de onderstad.

Jinx heeft trouwens haar eigen nummer en videoclip: ‘Get Jinxed’ van de Noorse metalband Djerv. Hierin zien we haar voorliefde voor vernietiging en de wapens die ze hanteert. Naast de flame chompers zijn dat haar minigun Pow-Pow en de raketwerper Fishbones. Met die laatste kan ze de Super Mega Death Rocket (snap je hem?) lanceren. Dit is haar ultimate in de game en de raket met het haaiengezicht is ook het allerlaatste shot van het eerste seizoen van Arcane.

Vi stands for ‘violence’

In de pre-Arcane lore was het onduidelijk of Jinx en Vi zussen zijn. Jinx heeft in de game de voiceline: “You think I’m crazy? You should see my sister”, maar er werd nooit expliciet naar Vi verwezen (Jinx is eigenlijk ook aanmerkelijk geschifter dan Vi). Onder de spelers ging wel altijd het gerucht dat ze familie waren, vanwege Jinx’ obsessie met Vi en het feit dat ze beiden uit Zaun komen.

Vi groeide verweesd op in een bar in de Lanes van de onderstad, een vechtersbaas met haar hart op de tong en op de juiste plaats. Ze vormde al snel een bende van jeugdige, gewetensvolle dieven die alleen de rijken beroofden, het liefst in Piltover natuurlijk.

Op een dag plande Vi een overval op een mijn in Zaun, eigendom van een vermogende chem-baron. Ze huurde een tweede bende in voor deze grote klus, maar de leider van deze zogenaamde Factory Fiends vermoordde de chem-baron en sloot de mijnwerkers op in de tunnels. Een dodelijke val. Met de kracht van een paar enorme chemtech-handschoenen die voor het mijnwerk werden gebruikt, wist Vi de onschuldigen te bevrijden. Ze hield de handschoenen en gaf er de volgende dag de leider van de Factory Fiends een ongenadig pak slaag mee. Een legende was geboren.

Hoe de bendeleider Vi met de ijzeren vuisten uiteindelijk de sterke arm werd van het politiekorps van Piltover is in nevelen gehuld. Als wetsdienaar draagt ze de hextech-gedreven prototypes die we ook in de game zien. Vi heeft haar eigen theme song: ‘Here Comes Vi’ van Nicki Taylor. Daar is helaas geen videoclip bij gemaakt, dus hieronder zie je een andere cinematic waarin zij prominent aanwezig is: ‘Warriors’ uit 2020. Let op, wat je hier ziet is géén canon.

Het post-Arcane tijdperk

De verhaallijnen in de televisieserie Arcane (2021) werden in eerste instantie gepresenteerd als deel van een sterk gelijkend, maar alternatief universum ten opzichte van de canon zoals die onder andere op de League of Legends-website staat. Vi en Jinx zijn in Arcane natuurlijk ondubbelzinnig zussen en Vi komt bijvoorbeeld op een andere manier aan haar handschoenen dan hierboven beschreven.

Vanaf vorig jaar is een heel team binnen Riot Games echter bezig om alle verhalen van Runeterra te integreren en indien nodig te retconnen. Dan gaat het om de voicelines in de verschillende games (naast League of Legends ook Wild Rift en Tales of Runeterra), de verhalen op de website en alle mogelijke andere content.

Opvallend in dit kader is dat de verhaalklerken van Riot verkondigden dat Arcane nu officieel canon is. Een draai van honderdtachtig graden eigenlijk. De verhalen in de televisieserie van Vi, Jinx, Jayce, Caitlyn, Victor, Singed en Ambessa Medarda uit Noxus (sinds kort een speelbare champion), om er een paar te noemen, zijn dus leidend bij toekomstige projecten. Het maakt het belang van seizoen twee, dat vandaag begint, des te groter.

Het eerste blok afleveringen van het tweede seizoen kun je nu dus streamen. Blok twee verschijnt op 16 november en de finale op 23 november. Ben jij fan van Jinx of Vi? Heb je misschien een stiekeme crush of lijk je zelf op een van hen? Laat het ons weten in de comments.