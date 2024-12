De router is misschien wel het meest oneerbiedige stukje hardware in de gemiddelde tech set-up. Zonder heb je geen internet, maar in negen van de tien gevallen gebruik je gewoon het ding van de provider en kijk je er na de installatie niet meer naar om. Het was dan ook even omschakelen toen Netgear ons vroeg of wij de Nighthawk RS700S wilden testen. Een router die alles behalve oneerbiedig is.

Op het moment van schrijven is Wifi 7 the name of the game. Wie met een nieuw high-end apparaat op de markt komt, wil zorgen dat deze is voorzien van de nieuwste generatie wifi-chips om het maximale uit het netwerk te halen. Maar dan moet je netwerk natuurlijk wel voorzien zijn van de juiste apparatuur en dat zal de standaard router van je provider in veel gevallen niet zijn. Dus investeer je in de toekomst met een router als de Nighthawk RS700S, al moet je dan wel bereid zijn om in de buidel te tasten. Met een adviesprijs van 799 euro is het immers in geen enkel opzicht een goedkope router.

Een razendsnelle zwarte monoliet

Het eerste beeld wat ik voor mij zie als ik moet denken aan high-end routers, zijn de spin-achtige constructies die je vaak voorbij ziet komen. Gelukkig weerstaat Netgear de verleiding van die populaire weg, en heeft voor de gehele Nighthawk RS-serie gekozen voor een pilaar-design. Dat wil zeggen dat de zeshoekige RS700S met ruim 28 centimeter hoogte als een zwarte monoliet mag pronken in je woonkamer – en nog altijd iets minder op een router lijkt dan de PlayStation 5.

De router is gekleed in een zacht glimmend plastic, met alleen aan de voorkant een strip van hoogglans plastic. Hierachter zitten de talloze indicatorlampjes verstopt, met individuele lichtjes voor onder andere stroom, internet, de individuele LAN-poorten, de USB-poort en de drie losse wifi-netwerken. Ook tref je aan de voorkant nog twee knopjes aan voor een Sync / WPS-functie en het in- en uitschakelen van de lampjes (behalve de stroom-indicator).

De zakelijke kant van de router bevindt zich natuurlijk aan de achterzijde, met een zwik aan poorten voor al je netwerkbehoeften. Onder het reset-knopje en de stroomschakelaar vind je een enkele 10Gbps-poort en vier 1Gbps-poorten. Dat wil zeggen dat je de belangrijkste internetgebruiker op een 10 gigabit-poort kunt aansluiten, terwijl op de vier andere poorten ruimte is voor andere apparaten. Daarnaast zit er een USB 3.0-poort op om externe opslag mee te verbinden en een 10Gbps-ingang voor het internet vanuit je provider.

Netgear

De basis in je broekzak, de details op een groter scherm

Het fijne aan een router is dat het vaak fire and forget is: je stelt de boel in, stopt hem weg in de hoek of kast en denkt er verder niet meer over na. Om het proces nog verder te versimpelen, is er in de basis bij de installatie van de RS700S geen laptop of pc nodig. De belangrijkste elementen kunnen simpelweg via je smartphone ingesteld worden, met alleen de geavanceerde instellingen weggestopt in de web-interface.

De installatie van de router was dan ook een eitje om doorheen te lopen. Na het aansluiten kon ik de app downloaden in de App Store en was het een kwestie van de QR-code boven op de router scannen om het proces te doorlopen. Een naam voor je netwerk en een wachtwoord instellen, een extra wachtwoord voor de web-interface en alles staat. Vanaf dat moment kon ik van alle functionaliteiten in de app gebruikmaken.

De app biedt je daarbij de optie de status van je router te bekijken, te checken welke apparaten er allemaal gekoppeld zijn en te blokkeren waar dat nodig is. Ook kun je vanaf hier parental controls instellen voor apparaten, zodat je bijvoorbeeld het internetgebruik van je kinderen een beetje in kunt perken. Daarnaast zijn zaken als het instellen van een gastennetwerk, het beperken van verkeer en het aanpassen van je wifi-netwerk makkelijk te vinden in de app. Oh, en mijn favoriete functie: op ieder moment je internetsnelheid doormeten vanaf je telefoon.

Maar zoals aangegeven, is er ook de mogelijkheid om fijnmazige instellingen aan te passen via de web-interface. Een stuk minder sexy ontworpen dan de mobiele app biedt het klassieke web-portaal je dezelfde opties en dan nog een hoop extra. Vooral voor de (aspirant-)netwerkbeheerders onder ons zitten hier de interessante opties als de mogelijkheid om een VPN of VLAN in te stellen, IPv6-opties aan te passen of een mediaserver in te richten.

Een abonnement voor je router

Wanneer je de Nighthawk-app op je telefoon opent, zal je ook regelmatig geconfronteerd worden met Netgear Armor: een abonnementsdienst van de fabrikant in samenwerking met beveiligingsbedrijf BitDefender met de belofte van real-time bescherming voor alle apparaten die aangesloten zijn op het netwerk.

De app wil dan ook maar al te graag dat je jouw abonnement activeert zodra je de installatie hebt afgerond. Hoewel de Nighthawk RS700S standaard wordt geleverd met een jaar aan Netgear Armor, gaat het je daarna een slordige 100 dollar per jaar kosten om ‘je netwerk veilig te houden’. Voor een router van bijna 800 euro een belachelijke toevoeging en ik zou dan ook graag de meldingen in mijn app uit kunnen zetten.

Als je dan toch de keuze maakt om Armor te gebruiken, scant de dienst continu je netwerk voor bedreigingen van buitenaf. Zo krijg je meldingen als een apparaat mogelijk op een site zit met een malware-dreiging, al wordt het dan nooit precies duidelijk welke website het is. Ook lijken er false positives doorheen te schieten, wat natuurlijk beter is dan geen melding, maar ideaal is anders. Daarnaast heeft Netgear graag dat je ook de losse Armor-apps installeert op de verschillende apparaten en je daar ook graag bij iedere stap aan herinnert.

Netgear

Veel snelheid, maar ook de kosten waard?

De prijs van de Nighthawk RS700S is al een aantal keer gevallen en blijft dan ook hetgeen dat mij het meest door de maag spiest. Met een adviesprijs van 799 euro moet het wel een enorme verbetering zijn over je standaard router om dit te verantwoorden. Wifi 7 is een duidelijke vooruitgang over voorgaande generaties en biedt bizarre snelheden – maar dan moet je het apparaat ook ondersteunen.

Zo is mijn iPhone 15 Pro voorzien van een Wifi 6E-chip, net als mijn MacBook Pro M3 van vorig jaar. Dat wil dus zeggen dat ik veel uit de RS700S kan halen, maar dat dit vooral een investering in de toekomst is voor wanneer meer apparaten het ondersteunen. Nu komt het er vooral op neer dat ik draadloos dichterbij de snelheid van mijn bekabelde PC kom dan dat ik ooit ben geweest.

Tijdens mijn testen op mijn KPN 1Gbit glasvezelverbinding, komt er uit de kabel internet met een snelheid van ongeveer 930 Mbps in en 835 Mbps uit. De RS700S levert draadloos tussen de 780 en 880 Mbps down en 835 Mbps up. Maar in tegenstelling tot bedraad zit hier wel meer speling in, waarbij de snelheden dus makkelijker zullen schommelen.

De crux zit ‘m vooral in de verhouding tot mijn standaard KPN-router. Wanneer we hiermee verbinden en een draadloze snelheidstest doen, levert dat resultaten op tussen de 450 en 550 Mbps down en zo’n 600 Mbps up. Dat is meer dan de helft van wat de Nighthawk RS700S weet te produceren en maakt het kostenplaatje van de router een stuk lastiger te verantwoorden.

Natuurlijk heeft de Netgear-router een hoop meer toeters en bellen op het gebied van zowel hard- als software, maar de voornaamste vraag is of dat ook 800 euro meer waard is. Tenzij je al apparaten in huis hebt met een Wifi 7-chip, meer dan gigabit-internet in huis hebt liggen en een pc hebt met meer-dan-gigabit-poorten blijft de RS700S vooral een investering in de toekomst van je netwerk.