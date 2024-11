Met de jarenlange ervaring op het gebied van audioapparatuur, is het Duitse Teufel vooral befaamd om zijn hi-fi spullen. Desondanks is het merk de afgelopen jaren aan het diversifiëren, onder andere naar gaming-audio. Nu kregen we de Teufel Cage Pro-gaming hoofdtelefoon op de mat en toen bleek dat het maken van een degelijke headset toch wel net andere koek is. Het is geen slechte koek, maar ik heb duidelijk beter gegeten.

De Cage Pro is de opvolger van de relatief bekende Cage-hoofdtelefoon van Teufel en breidt uit op diens functies met zaken als 2,4 GHz en Bluetooth-connectiviteit, RGB-verlichting en een meer chonky design. Maar daar staat ook meteen een nieuw prijskaartje tegenover van zo’n 200 euro. In een enorm drukke markt, bezaaid met gaming-hoofdtelefoons, is het dan ook de vraag of de Teufel meekomt met de concurrentie.

Bekende audiokwaliteit

Het Duitse Teufel wordt vaak geroemd om zijn uitstekende kwaliteit, zo ontdekten wij ook in hun verschillende hifi-producten. Die audiokwaliteit is ook nu weer te merken wanneer je muziek aanslingert. De headset produceert een fijn en vol geluid, waarbij de audio gebalanceerd over komt. De bas is stevig, maar niet overheersend of troebel. In een plaat als Limit to Your Love van James Blake is de bas heel drukkend, wat precies dat claustrofobische gevoel over weet te brengen.

Aan de andere kant zijn ook de hoge noten helder en goed te onderscheiden van stemmen en andere instrumenten in het midden. Ook de precisie en soundstage zijn dik in orde. Pak een certified banger als Hotel California van de Eagles en je kunt de plaatsing van ieder instrument heel precies merken. De hi-hats zijn duidelijk op rechts te horen, terwijl de snares op links goed te merken zijn. Het geeft een compleet plaatje waarbij er goed van muziek te genieten is.

Ook in games komt die precieze weergave goed van pas wanneer je door kleine steegjes rent en moet luisteren naar voetstappen in games als Call of Duty en PUBG. Details zijn goed te horen tijdens gameplay en nog verder te verfijnen door de meegeleverde EQ in de Teufel Cage Pro-app voor je computer – daarover later meer.

Teufel Cage Pro Teufel Cage Pro

Chonky design voor de gamers

In mijn review van de Teufel Motiv Home aan het begin van dit jaar had ik nog veel lovende woorden voor het Scandinavisch design van de luidspreker. Ik ben nou eenmaal een sucker voor dit soort ontwerpen. Helaas is daar maar weinig terug van te zien bij de Cage Pro, waarbij subtiele rondingen en fijn materiaal vooral plaats hebben gemaakt voor blokkerige vormen. Denk minder Ikea en meer Master Chief, maar dan wel Master Chief uit Halo 1. Er is maar weinig subtiel aan deze headset, helemaal op een al groot hoofd als dat van ondergetekende. Iets wat alleen nog maar versterkt wordt door de RGB-strip op de oorschelpen.

Gelukkig scheelt het dat de hoofdtelefoon niet zwaar is − of met zijn 345 gram in ieder geval niet zwaar aanvoelt. Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat de Cage Pro bijna geheel gemaakt is van plastic, waardoor het geheel boven op je hoofd niet snel gaat vervelen. Ik benoem specifiek de bovenkant van je hoofd, omdat ik merkte dat het aan de zijkant klemt. Een uur met de Teufel is een goede reminder voor het feit dat je toch een te krappe koptelefoon op hebt.

De uitstekende audiokwaliteit van de hoofdtelefoon kan dan ook niet verbloemen dat de hoofdtelefoon voor de rest redelijk goedkoop voelt. Het bulky design en het lichte plastic helpen al niet mee, maar voor mij is de doorslaggevende druppel in dit geval het soort plastic dat is gebruikt. Teufel heeft namelijk gekozen voor mat kunststof dat zacht aanvoelt, maar waarvan ik ook heel de tijd het gevoel heb dat de minste of geringste aanraking het toplaagje eraf gaat krassen. Het voelt allemaal simpelweg niet aan als een headset waar je 200 euro voor betaalt − voor dat geld heb je ook een SteelSeries Arctis 7 of HyperX Cloud Alpha die toch beduidend fijner zitten.

Teufel Cage Pro

Functionaliteit boven vorm

We hadden het al kort over de RGB-verlichting en de ingebouwde EQ in de software: aan features geen gebrek bij de Cage Pro. De headset wordt standaard geleverd met Bluetooth-functionaliteit, maar dat zouden we alleen gebruiken voor noodgevallen – verstandiger is het om de meegeleverde 2,4GHz-dongle te gebruiken. Dit zorgt voor betere audiokwaliteit in zowel de driver als de microfoon.

Die microfoon zit niet vast aan de oorschelpen, maar maakt gebruik van een unieke connector. Deze bestaat uit pogo-pins in de hoofdtelefoon en een magneet om de twee elementen bij elkaar te houden. Het nadeel van deze unieke constructie is dat de microfoon weinig ruimte heeft voor fijn positioneren. Hoewel de zwanennek bij te stellen is, had ik nooit het gevoel dat deze echt lekker bij mijn mond te plaatsen was. Regelmatig kwam de vraag dan ook om even te herhalen wat ik zei, omdat mijn audio net niet lekker doorkwam.

Verder bevat de headset qua in- en uitvoer een USB-C-poort voor opladen en een audiojack voor een bekabelde verbinding, een wieltje voor het volume en een knop voor het uitschakelen van je microfoon op de ene oorschelp. Aan de andere kant tref je de aan-uit-knop, een schakelaar om te wisselen tussen 2,4 GHz en Bluetooth en een vrij instelbare knop die je in de software kunt aanpassen. Het enige wat nog een beetje mist, is een wieltje voor het aanpassen van de balans tussen game- en chat audio – al is dit wel aan de vrij instelbare knop te koppelen.

Teufel Cage Pro

De belofte is er, de uitvoering nog niet

Dat instellen gaat allemaal via Teufels Cage Pro-software. Hierin stel je relatief simpele profielen in voor je hoofdtelefoon, waarin al je instellingen worden opgeslagen. Ook heb je hier de mogelijkheid om tussen de verschillende equalizer-profielen te wisselen, of zelf een variatie te maken middels de tien-bands EQ.

Daarnaast pas je de verlichting aan (of zet je deze zoals mij uit, voor meer uren plezier) en pas je de multifunctionele knop aan. Hoewel we eerder genoemde optie aanraden voor het balanceren tussen game- en chat-audio, moet je zelf in je geluidsinstellingen gaan graven naar de juiste bronnen om je audio aan toe te wijzen. Dat had wat handiger gemogen, kijk bijvoorbeeld naar de software van SteelSeries.

Ook tref je in het programma een batterij indicatie aan, wat wel handig is aangezien de geclaimde batterijduur van 68 uur royaal is – op zijn zachts gezegd. We weten niet hoe Teufel tot deze claim is gekomen of hoe ze dit hebben getest, maar bij het uitproberen hier kwamen we nooit in de buurt. Hoewel we de stopwatch er niet naast hebben gehouden, kun je beter uitgaan van een derde wanneer je de headset normaal gebruikt (2,4GHz-connectie, RGB-verlichting aan, volume op 75 procent).

Teufel zet met de Cage Pro een hoofdtelefoon op de markt die moeilijk vol enthousiasme aan te raden is. Hoewel de audiokwaliteit uitmuntend is voor een draadloos exemplaar, voelt de rest van het plaatje wat krakkemikkig aan. Alsof Teufel eerst een goede koptelefoon had en zich toen bedacht om deze op gamers te willen richten. Het enige voordeel dat Teufel heeft is dat weinig andere gamingheadsets deze geluidskwaliteit leveren voor dit specifieke prijskaartje.