Een levensverhaal dat wordt verteld aan een slak. Het Internationaal Filmfestival Rotterdam (IFFR) weet me elk jaar weer te verwonderen met onverwachte pareltjes. De claymation film Memoir of a Snail is er een, die mij op deze editie van het festival zeer positief heeft verrast.



Grace Pudel is een jong meisje dat in de jaren 70 opgroeit in de Australische stad Melbourne. Ze woont samen met haar tweelingbroer Gilbert en hun vader Percy, een voormalig circusartiest uit Frankrijk. Hun moeder is tijdens de bevalling overleden. Wanneer Percy komt te overlijden, worden Grace en Gilbert gescheiden en worden ze ondergebracht in verschillende pleeggezinnen in verschillende staten.

Waar gaat Memoir of a Snail over?

Grace heeft sinds haar jeugd een fascinatie voor slakken. Ze is een verzamelaar van alles wat met slakken te maken heeft of waar een slak op afgebeeld is. Van boeken en beeldjes tot luciferdoosjes, ze heeft het allemaal. Naast geluk geeft het haar ook troost in moeilijke tijden. Wanneer haar beste vriendin, de excentrieke en hoogbejaarde Pinky, komt te overlijden zoekt Grace in haar tuin troost bij haar favoriete slak genaamd Sylvia. Aan haar vertelt ze haar levensverhaal.



Memoir of a Snail is een tragikomedie, het is een verhaal met een lach en een traan. De lach komt onder andere van Pinky, die een vrij bijzonder leven heeft geleid waarin ze onder andere op hoog niveau heeft getafeltennist tegen Fidel Castro. De tranen komen van Grace en Gilbert die niet echt gelukkig zijn bij hun pleeggezinnen en elkaar ontzettend missen.

Zware thema’s

De film is geschreven en geregisseerd door Adam Elliot. Je zou hem kunnen kennen van de film Mary and Max dat ook een tragikomische claymation film is. Deze film gaat over de vriendschap tussen twee onwaarschijnlijke penvrienden, de jonge en eenzame Australische Mary en Max, een Amerikaan van middelbare leeftijd met het Asperger syndroom.



Naast thema’s als rouwverwerking en depressie worden ook onderwerpen als bedrog en eenzaamheid behandeld. Naast de komische momenten in het verhaal, is het vooral het doorzettingsvermogen van Grace die je door het verhaal heen helpt. Ondanks al haar moeilijkheden en hoe donker en uitzichtloos haar leven er soms uitziet, geeft ze nooit op. Ze probeert er het beste van te maken en blijft hoop houden op een betere toekomst.

Waarom moet ik het zien?

Memoir of a Snail is een hele mooie film. Elke scène ziet er mooi en gedetailleerd uit en het verhaal is groots en meeslepend. Het is een verhaal over de wanhoop van het leven en hoe je er als persoon mee omgaat. De film heeft inmiddels ook wat erkenning gekregen. Op verschillende filmfestivals is het in de prijzen gevallen en de film was ook genomineerd in de categorie beste animatiefilm bij de Oscars

Memoir of a Snail is nu te zien in de bioscoop of je favoriete filmhuis. Wat is jouw favoriete animatiefilm van het afgelopen jaar? Laat het ons weten in de reacties!