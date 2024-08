Gamescom 2024 komt steeds dichterbij en dus begint het binnen onze redactie te borrelen. Welke games gaan we zien, wie komen we tegen en op welke verrassingen hopen we? De voorpret is immers al bijna net zo leuk als de beurs zelf. Dus vroegen we ons zeskoppige team de vraag waar zij het meest naar uitkijken tijdens de beurs.

Eind augustus daalt het gamescom-circus weer in Keulen neer en verwelkomt de stad opnieuw honderdduizenden gamers. Ook Pixel Vault is natuurlijk weer aanwezig, met een team bestaande uit Maxime, Robert, Tom, Amador, Esther en Kevin. Terwijl de agenda’s langzaam vollopen, vroegen we het team naar welke afspraken zij het meeste zin hebben op de beursvloer.

Indies, indies en nog meer indies

Maxime

Een van mijn favoriete plekken, naast de country booths waar ieder land trots de games van eigen bodem presenteert, is de Indie Arena Booth. Deze gigantische showcase in hal 10.2 biedt de ruimte aan 167 indie-ontwikkelaars, of ze nu al wat naam gemaakt hebben of niet. Of ja, ruimte… Het is nou niet bepaald een breed opgezette stand en het krioelt er altijd van de mensen. Maar dat maakt het misschien des te charmanter voor mij: het geeft aan dat men de indies omarmt, en dat is hard nodig in een tijd waarin gamebedrijven het notoir moeilijk hebben.

Een greep uit de titels: Koira, Escaping Atlantis, Reus 2, Songs of Silence en Yes, Your Grace: Snowfall. Zelf ga ik in ieder geval langs bij Winter Burrow en Symphonia, maar ik houd altijd mijn ogen open voor meer mooie games.

Gamescom als alternatief voor Blizzcon?

Robert

World of Warcraft gaat dit jaar zijn 20ste verjaardag vieren, maar Blizzard Entertainment geeft zelf geen feestje dit jaar in de vorm van Blizzcon. In plaats daarvan komt de studio naar gamescom, om daar een groot stuk van de beursvloer in te nemen. Uiteraard zijn er veel ogen gericht op World of Warcraft, want de nieuwe uitbreiding The War Within komt in de week van gamescom uit.

Ik sluit niet uit dat we ook iets meer gaan horen over Midnight, de eerstvolgende uitbreiding voor de game. We hebben in ieder geval een afspraak staan bij Blizzard om eens uitgebreid te praten over de World Soul Saga. Dus ik kijk ernaar uit om meer details los te peuteren bij de devs over wat ons de komende vijf jaar allemaal te wachten staat.

Een eerste afdaling in Descenders Next

Tom

Nog nipt voor gamescom onthulden RageSquid en No More Robots plots Descenders Next, het vervolg op culthit Descenders uit 2018. De volgende Descenders draait uiteraard nog altijd om extreme downhill racen en stunten, zij het nu niet langer enkel op de fiets. In Descenders Next mogen we ook naar beneden razen op onder andere mountainboards en — persoonlijk een valkuil voor mij — snowboards.

Zeker in de Early Access-periode kende Descenders nog wat ruwe randjes, maar de intense fietsgame wist op te bloeien tot een publieksfavoriet onder de extreme sportgames. Descenders Next zou dat sentiment verder over de breedte kunnen trekken, om het op te nemen tegen bijvoorbeeld een Riders Republic. Tijdens de hands-on op gamescom hoop ik vooral meer te weten te komen over wat Descenders Next straks écht moet gaan worden, naast simpelweg ‘meer Descenders’.

Dragon Ball Sparking Zero!

Amador

Op de PlayStation 2 heb ik onnoemelijk veel uren gestopt in de Dragon Ball Budokai-serie. Alleen na deel drie is deze franchise van de aardbodem verdwenen. Zeventien jaar later is er eindelijk een opvolger en het is te spelen in Keulen. Dit was de enige afspraak waar ik echt heen moest van mezelf, want ik ben heel benieuwd of de franchise nog zijn charme heeft na al die jaren afwezigheid. De hyperactieve tiener in mij is er in ieder geval klaar voor.

Lekker veel gear checken

Stand: Spanien, Business Area, Halle 4.1

Kevin

Er zijn momenteel nog weinig games die heel erg mijn aandacht hebben getrokken rondom gamescom, maar dat betekent niet dat ik vier dagen lang stil ga zitten. Net als afgelopen jaar zal mijn focus vooral liggen op nieuwe gear en gadgets. Het testen van nieuwe producten en het zien van vroege prototypes blijft heerlijk op een beurs als gamescom, waar gear en tech meer en meer een prominente positie krijgen.

Ook dit jaar hebben we alweer een aantal interessante afspraken in de agenda staan bij namen als ASUS ROG, Razer, PowerA en JBL om te kijken wat zij het komende jaar van plan zijn. Zo ben ik erg benieuwd wat Razer dit jaar gaat doen met hun mobiele controllers, wat voor te maffe beeldschermen Samsung mee op de proppen komt en ga nog maar door. Genoeg tech dus om de games mee af te wisselen!

Cozy horror

Esther

Je mag mij wakker maken voor alles cozy en best veel horror. Zolang er een goed verhaal achter zit, heb ik er zin in. Games waar ik dan vooral naar uitkijk zijn Life is Strange Double Exposure, The Berlin Apartment en Selfloss. Het zijn games met spannende en/of mysterieuze achterliggende verhalen die me altijd ontzettend nieuwsgierig maken, terwijl de game zelf een bepaalde rust uitstraalt en het gevoel geeft dat je ook echt de tijd kunt – en soms moet – nemen om achter alle geheimen te komen.

Waar je die tijd niet krijgt, is bij horror games. En soms is het heerlijk om even helemaal ergens in op te gaan en je de stuipen op het lijf te laten jagen: we kennen allemaal het gevoel van in de achtbaan zitten. Ik ben dit jaar dan ook in ieder geval te vinden bij Post Trauma en Stygian: Outer Gods. In Post Trauma duik je in de huid van een gepensioneerde treinconducteur die worstelt met zijn eigen psyche. Wat is werkelijkheid? Stygian: Outer Gods liet zich inspireren door de verhalen van H.P. Lovecraft. Het beloven twee games te worden vol puzzels, mysterie en schrikmomenten. Hopelijk gaan ze het waarmaken!

Wat moeten we volgens jou zeker checken op de beurs? Zijn er games of tech waar je graag meer over hoort? Laat het ons weten in de reacties of in onze Discord-server!