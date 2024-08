Deze week blikken Tom Kauwenberg, Kevin Rombouts en Maxime Buitenhuis vooruit op gamescom 2024. Daarnaast bespreken ze Apex Legends, Dragon Age: The Veilguard en Tango Gameworks.

Deze aflevering is opgenomen op 14 augustus 2024.

Onderwerpen:

Kevin waagt zich aan het nieuwe seizoen van Apex Legends nadat hij de game lange tijd niet heeft aangeraakt

Maxime kijkt uit naar Dragon Age en Kevin heeft een wijntje van ons tegoed

Tom komt met een fijn nieuwtje over Tango Gameworks, dat natuurlijk ondertussen deel uitmaakt van Iedereen Inc.

We kijken uit naar gamescom, dat van 21-25 augustus in Keulen plaatsvindt. Enkele opvallende dingen:

Nu PlayStation steeds minder vaak op gamescom te vinden is, pakt Xbox steeds groter uit – met dit jaar 60+ games

Ubisoft brengt twee grote titels mee: Star Wars Outlaws en Assassin’s Creed Shadows

THQ Nordic is terug en benadrukt dat ze here to stay zijn

Mihoyo staat op de beurs met onder andere Genshin Impact en Zenless Zone Zero. Die tweede heeft Kevin te pakken

Geoff Keighley’s Opening Night Live vormt de aftrap van de gamingbeurs. We verwachten daar onder meer:

De agenda’s zijn al erg vol, en we bespreken er een greep uit:

Maxime gaat haar hele wishlist langs op gamescom, met bijvoorbeeld het tactische Knights in Tight Spaces

Kevin gaat kletsen bij de ontwikkelaars van Splitgate 2, die we volgend jaar kunnen verwachten

Tom

Maxime moet haar huiswerk doen voor Unknown 9: Awakening, die deel uitmaakt van een verhaal dat met verschillende media verteld wordt

Kevin kruipt achter het stuur van simracing-apparatuur en speurt de beurs af op zoek naar de nieuwste gadgets

Tom zoekt de schaduw op en neemt een kijkje bij Assassin’s Creed Shadows… al blijft het vooralsnog echt bij een kijkje

En verder…

Maxime ging aan de slag met Neva

Kevin vraagt zich af waarom Razer de Kishi Pro niet iPhone- en hoesjes-proof gemaakt heeft

Tom zoekt het kleiner met de ROG NUC 970

Linkjes: