Na de aankondiging van Microsoft om meerdere studios te sluiten begin mei, krijgt het verhaal voor een van de studio’s een verrassende wending. De Zuid-Koreaanse uitgever Krafton heeft aangekondigd Hi-Fi Rush-ontwikkelaar Tango Gameworks over te nemen.

Tango Gameworks was een van de studios die afgelopen mei het nieuws te horen kregen dat Microsoft de deuren zou sluiten. Dit ondanks het succes van Hi-Fi Rush, net als titels The Evil Within en Ghostwire: Tokyo.

Nu komt dan toch het nieuws dat de deuren voor de Japanse studio open blijven dankzij de investering van Krafton. Daarmee doet de Zuid-Koreaanse uitgever ook direct zijn eerste grote investering in de Japanse markt, waar het nog weinig voeten aan de grond had.

Mogelijk gaan we ook meer Hi-Fi Rush-games zien, aangezien Krafton in het persbericht zeer duidelijk vermeldt dat het ook de IP van deze game in handen heeft gekregen. Krafton kennen we verder hier in het westen vooral van PUBG Battlegrounds, maar heeft ook de Subnautica-rechten.