De Spaanse gamestudio Nomada gooide in 2018 hoge ogen met het aquarelavontuur Gris. Daarvoor werkten zij samen met componist Berlinist en uitgever Devolver Digital. En why change a winning formula? Dezelfde sterke samenwerking resulteert dit jaar in Neva, een game met vergelijkbare elementen.

Wij kregen vast een persdemo om te proeven van deze game waarin je speelt als Alba, een jonge vrouw die met haar wolf Neva op pad gaat in een wereld die steeds verder uit elkaar lijkt te vallen. Of het ook een avontuur is om aan te gaan, lees je hieronder.

Zomer

Net als bij Gris neemt Neva een emotionele lading mee. Dat is vanaf het begin al zo, want het introfilmpje geeft je meteen een bewogen gut punch. Is er iemand uien aan het snijden? Als je de grote spoiler van de intro wilt ontwijken, kun je de trailer overigens beter achterwege laten en simpelweg aan het spel beginnen wanneer deze uit is.

In het speelbare gedeelte begin je in de zomer. Op een zonnig plekje in het bos word je wakker. Het moment is meditatiewaardig – dat is wellicht ook even nodig na de introductie. En na dat momentje van rust is het tijd om samen met je pup Neva op verkenningstocht te gaan.

Nomada Studio / Devolver Digital Nomada Studio / Devolver Digital

Wapperend in de wind

Aanvankelijk levert het avontuur vooral vertederende momentjes op; je beklimt samen richels, knuffelt elkaar als het gelukt is en ziet Neva afgeleid worden door een groepje vlinders. De game zelf is daarnaast een waar wallpaper-paleis. Met pastelkleurige bergen en levendige groene bossen is het een genot om door de 2D-wereld te lopen.

De simpele platformpuzzels doorloop je met je stijlvolle cape wapperend in de wind, en je wolf die je op de voet volgt. Het is een plaatje, zeker met de rijke, sfeervolle soundtrack erachter. Die begint heel ingetogen met strijkers, piano en synthesisers.

Nomada Studio / Devolver Digital

Doorns

Maar als je denkt dat Neva primair een ontdekkingsgame is, dan heb je het mis. Kort na de mooie intro halen de monsters van het woud je al in, en die zijn niet mals. Met donkere vertakkingen sluiten ze je in, om je vervolgens met langgerekte klauwen aan te vallen. Je hebt nog een appeltje met ze te schillen en daarvoor komt het zwaard tevoorschijn. Met de klassieke acties slash en dash kun je je vijanden te lijf gaan.

Net zoals voorganger Gris is in deze game dus uitdaging te vinden. En veel. Zelfs in de demo waren delen bijna onbegaanbaar. Je moet de knoppencombo’s echt goed onder controle krijgen om snel genoeg te zijn zodat je je door het onherbergzame gebied kunt manoeuvreren. Als je van games als Hollow Knight of Death’s Door houdt, zit je dus in het juiste straatje, al zou je dat op het eerste gezicht wellicht niet verwachten.

Waar ik eerder een traantje liet om de prachtige introductie, liet ik dat nu omdat het simpelweg tot op het frustrerende toe duurde om een bepaald stuk te passeren. Al moet ik zelf toegeven: ik ben niet zo’n held als het op moeilijke(re) platformgames aankomt.

Het scheelt enorm dat er een spelmodus is die de gevechten en tijdsdruk wat naar de achtergrond schuift ten behoeve van de exploratie. Ook die was in de demo te proberen, en die gaf mij al een wat prettigere game-ervaring doordat er geen game over is. Toch blijven het verhaal en de urgentie van je acties door de aanzwellende soundtrack, het (gelimiteerde) stemmenwerk en de algehele sfeer zo goed als onaangetast.

Met donkere vertakkingen sluiten de monsters van het woud je in, om je vervolgens met langgerekte klauwen aan te vallen. Beeld: Nomada Studio / Devolver Digital Beeld: Nomada Studio / Devolver Digital

Synergie

Door de demo heen is de verbondenheid met Neva tot in de puntjes uitgewerkt. Je kunt de wolvenpup aaien, omhoog helpen en meer. Als je Neva roept, dan krijg je antwoord. Is ze verder weg, dan echoot dat antwoord zachter naar je toe. Maar ook als je zelf geen actie onderneemt, doet Neva dat wel. Door afgeleid te raken door iets wat beweegt, bijvoorbeeld, of door water te drinken uit een vennetje. Door de pup zo nu en dan ook echt in gevaar te brengen, wakkert de game een enorm gevoel van bezorgdheid en liefde aan en dat is knap gedaan van Nomada Studio.

Vooralsnog kwam het in de demo met name aan op het helpen en niet op het geholpen worden. Het zou mooi zijn om te zien dat Neva later in de game ook meer zelf kan, zodat ze jou als speler ook eens uit de brand kan helpen. In zekere zin doen die afhankelijkheid en band denken aan titels als The Last Guardian. Hoe Neva groeit en bloeit is hopelijk te zien in de volledige game, die we snel kunnen verwachten.

Neva is later dit jaar verkrijgbaar voor pc, Nintendo Switch, PlayStation 5 en Xbox Series X en S.