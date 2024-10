Details Titel The First Berserker: Khazan Ontwikkelaar Neople Uitgever Nexon Release Verwacht in voorjaar 2025 Platformen PlayStation 5, Xbox Series X/S, pc

Soulslike games zijn in de laatste tien jaar als paddenstoelen uit de grond geschoten. Sinds het moment dat FromSoftware met Bloodborne en Dark Souls 3 uit de niche is gekomen, zijn er veel (nieuwe) studio’s die denken dit ook te kunnen. Heel soms zijn er verrassende successen zoals Lies of P, Ni-Oh en Ashen, maar het verzandt vaker in middelmaat. Na een hands-on op gamescom lijkt The First Berserker: Khazan zich aan te sluiten in het eerstgenoemde rijtje.

Als masochist van de redactie probeer ik graag de moedige pogingen van studio’s uit om een soulslike te maken. Op gamescom was dit ook mijn grootste taak, nieuwe potentiële toppers in het uitdagende genre ontdekken. The First Berserker wordt uitgegeven door het Zuid-Koreaanse Nexon, vooral bekend van The Finals. De studio achter deze soulslike is Neople, niet een naam die bij veel mensen in vooral het Westen van de wereld een belletje doet rinkelen. Maar dat kan rap veranderen op het moment The First Berserker: Khazan uitkomt.

Innerlijke demonen

Het spel speelt zich af in een gevallen rijk genaamd Pell Los. Je speelt als generaal Khazan die is verraden en verbannen naar de verre bergen, nadat hij onterecht is beschuldigd van overlopen en heulen met de vijand. Hij was een held voor velen aangezien hij een gevaarlijke draak had verslagen, maar nu is hij in een kooi gestopt, vermagerd en verminkt. Toch weet hij te overleven door een mysterieuze kracht en is hij op zoek naar wraak. Overigens is The First Berserker: Khazan een verkapte prequel van het Dungeon & Fighter-universum, een andere IP van deze studio.

Wat meteen opvalt bij het spelen van de demo is de visuele stijl. Het is een combinatie van je standaard 3D graphics die je in bijna iedere actiegame tegenkomt, met shellshaded cartoondesigns, waar Borderlands het bekendste voorbeeld van is. Wat resulteert is een unieke stijl die je het beste kan beschrijven als driedimensionale anime. Dit wordt versterkt door het contrast in kleuren, waarin de omgeving nogal grauw is, maar de aanvallen van Khazan enorm opvallend zijn met het gebruik van felle kleuren.

Goed gespiekt

Zoals in de intro al is gezegd: The First Berserker: Khazan is een soulslike en dat wordt niet onder stoelen of banken geschoven. Alle bekende elementen zijn er, van bonfires tot souls en van staminabalken tot het verliezen van je souls bij het sterven. Goed gejat is altijd nog beter dan slecht verzonnen en wat ze tot nu toe hebben, werkt prima in de demo die ik mocht spelen. Deze behelst het openingslevel genaamd Mount Heinmach, een besneeuwde bergtop waar je uit je kooi ontsnapt en de kneepjes van het vak leert als het om monsters vermoorden gaat.

Er zijn wel een aantal elementen waar The First Berserker in opvalt, vergeleken met andere soulslikes. Allereerst wordt je keihard afgestraft als je staminabalk leeg raakt. Khazan valt naar zijn knieën en voordat hij weer op zijn voeten staat ben je een goede vijf seconden verder. Tijd genoeg om compleet tot moes te worden geslagen door de vijand en het voelt eigenlijk als een iets te grote straf. Tegelijkertijd kan dit ook de vijand overkomen en heb jij alle tijd om wat gratis klappen te geven. Stamina management is de sleutel.

Een tweede opvallende factor is dat de game maar een klein aantal soorten wapens heeft. Welgeteld drie: Dual weild, greatsword en speren. Iedere wapensoort heeft wel een aparte skilltree, met unieke aanvallen die op een cooldown zitten. Het is alsof je opnieuw moet leren vechten, want het verschil tussen dual wield in het eerste level en de greatsword in de aparte bossfight is groot. Erg gaaf dat ieder wapen heel anders speelt. Het gevaar is wel dat je snel een favoriet hebt en de rest grotendeels negeert. Vooral als de balans niet goed is en het design van vijanden niet uitlokt dat je andere tactieken moet gebruiken.

Al met al heeft The First Berserker: Khazan de bekende formule onder de knie en probeert het dit uit te breiden met eigen ideeën die bijna allemaal prima werken. Het is afwachten of de verhalende kant van deze game iedereen kan bekoren. De gameplay-kant en de stijl zijn volgens mij goed, maar je kan dit ook zelf uitproberen begin oktober in een Closed Beta. Begin volgend jaar moet de game verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series X/S en pc, maar er is nog geen specifieke datum bekendgemaakt.