Hoera! Een nieuwe Sims 4-uitbreiding! In de Sims 4 Zaken en Hobby’s kun je nu je eigen zaak beginnen. Van pottenbakstudio tot koffiezaak en nachtclub. Het is allemaal mogelijk. Klinkt goed, maar toch zijn er wel een aantal haken en ogen. Want, zeggen we hier bij Pixel Vault altijd in koor: een nieuwe Sims 4-uitbreiding betekent eigenlijk altijd ook een bult nieuwe bugs. Helaas is dat opnieuw het geval.

Laten we beginnen met de nieuwe hobby’s in dit pakket: het zetten van tattoos en pottenbakken. Die hobby’s kun je nu dan ook weer omzetten naar een eigen zaak. Tattoos zetten kun je oefenen op sims die daar toestemming voor geven of op een tablet. Geen zorgen, slechte tattoos zetten zorgt eigenlijk alleen maar voor een slechte relatie met de sim, want na het oefenen zie je niets permanent op de huid van je sim en bovendien kun je tattoos bij sims verwijderen of retoucheren.

Hoe beter je vaardigheid, hoe meer tatoeages je vrijspeelt die je dan vervolgens met verschillende lagen (net zoals in Photoshop) over elkaar kunt plakken. Je kunt ook zelf tatoeages ontwerpen met verschillende templates en kwasten. Eigenlijk zoals je vroeger ook in Paint prachtige kunstwerken kon maken. Dat werk kun je vervolgens ook weer uploaden naar de galerij. Je kunt natuurlijk ook werk van andere simsers downloaden uit de galerij, als je zelf het werk niet wilt/kunt doen.



Klinkt goed en werkt ook verrassend goed, hoewel het nieuwe er al wel snel af is. Bovendien lijken vaste klanten hun tattoos op mysterieuze wijze kwijt te raken wanneer ze de volgende dag weer langskomen en tatoeëert je sim alleen op een buik of been. Ook als je een tatoeage op een gezicht aan het zetten bent. Wat mij betreft een klein detail en kleine moeite, terwijl het een groot verschil maakt in de belevenis van je spel.

Pottenbakken kent een beperkte selectie aan ‘potten’ om te bakken. Van, dus inderdaad, potten naar plantenbakken en taartstandaarden. Vervolgens kun je je werk bakken in een oven en een mooie gekleurde laag geven (ook hier is weer beperkt keuze). Je kunt ze vervolgens ergens neerzetten, er een taart op zetten, of verkopen. Spannender dan dat is het niet. De keuzes in kleur zijn ook allemaal redelijk mild en clean. Jammer, want ik had dit pakket, zeker met de komst van tatoeëerder, toch wat prikkelender en kleurrijker verwacht.

Welkom in Nordhaven

Dat is helaas niet het geval, maar het brengt ons wel op de nieuwe wereld, Nordhaven. Een Scandinavisch geïnspireerde omgeving, die zowel minimalistisch als creatief aanvoelt. De twee buurten zijn Iverstad (modern en hedendaags) en Gammelvik (ouderwets en gezellig).

Hoewel het inderdaad aanvoelt als een schattig Deens stadje, is het allesbehalve bruisend. Er zijn weinig speelbare kavels en de stijl is erg minimalistisch en overduidelijk scandi: veel wit, licht, bewerkt hout en organische vormen. Het is niet per se wat ik associeer met jonge startups en bedrijven, maar dat is misschien ook persoonlijk.

Het openen van een zaak lijkt een beetje op het starten van een club. Je klikt eigenschappen aan en vervolgens een doelgroep die je wel of niet verplicht kunt maken. Denk aan: verplicht komen met een dier, moeten rijk zijn, moeten deze carrière hebben etc. Op je kavel geef je in bouwmodus aan welke ruimtes publiek toegankelijk zijn. Ik was bang dat dit verwarrend zou worden in combinatie met het Te Huur-pakket. Maar niets is minder waar, je kunt namelijk niet én een zaak hebben op je kavel én ruimtes verhuren.

Van RPG naar managementsim

Verwarrend is het dus niet, maar ingewikkeld wel. Het managen van een succesvol bedrijf kost veel tijd en geld. Je kunt maximaal vier mensen aannemen en moet die vervolgens taken geven. Het is niet mogelijk om zelf te bepalen hoeveel je ze betaalt, alleen of het hoog of laag is. Hetzelfde geldt voor de ticketprijzen van je onderneming. Je kunt kiezen uit een aantal ‘tredes’ en of bezoekers één los ticket kopen of per uur moeten betalen. Dit doen ze bij de betaalzuil bij de ingang van je zaak.

Door deze mogelijkheid is het nu mogelijk om dingen als nachtclubs te openen, yogastudio’s of een kinderopvang. Hoewel het eigenlijk wel raar is dat ze voor je tijd betalen in plaats van voor een service. En bij veel soorten ondernemingen heb je ook nog een flinke dosis fantasie nodig, zoals bijvoorbeeld een tattoostudio, waarin elke tattoo op buik of been gezet wordt. Dit alles maakt het openen en runnen van een zaak kortom ingewikkeld en beperkt. En dan heb ik het nog niet eens over de bugs.

Zo blijkt dat dingen als een opvang nu zeker mogelijk zijn, maar vooral als je ze zelf wilt runnen, niet als je de diensten wilt gebruiken.

En zelf een zaak runnen zul je

Mijn tattoozaak runnende sim heeft kinderen die overdag veel te veel tijd kosten. Ik besloot daarom als de buren te gaan spelen om hen een dagopvang uit de galerij te kunnen laten runnen. Dus: kinderopvang geplaatst, de buren gemotherloded en toen in het zakenmenu een bedrijf gestart. Probleem is alleen dat het spel automatisch je eigen kavel pakt als adres van je onderneming (lijkt de KVK wel). Maar dat wilde ik dus niet.

In het zakenmenu kon ik er maar niet achter komen hoe ik een andere kavel kon aangeven als ‘bedrijfsadres’. Gelukkig waren er online meer mensen met hetzelfde probleem en zo kwam ik erachter dat je alleen een zaak kunt starten op een andere locatie als je dat via de telefoon doet. Dus, hehe, eindelijk gelukt.

Electronic Arts

Bedrijf gestart, mensen aangenomen en nu weer terug naar mijn originele simfamilie. We gaan gezellig met de hele familie naar de kinderopvang en dumpen de kinderen. Helaas maakte ik de fout om te spelen als mijn peuter. Dus alle ouders weg en dan zit je vast op de kavel. Peuters kunnen niet reizen en ik kan niet spelen als mijn ouders, want die zijn op een andere kavel ‘voor zichzelf aan het zorgen’. Het enige wat ik kon doen was mijn game opnieuw laden en bovenstaande allemaal opnieuw doen.



Uiteraard heb ik dat, voor jullie beste lezer, gedaan. Deze keer ging het goed, kon ik mijn peuter succesvol achterlaten bij wildvreemde ongekwalificeerde sims en thuis verder met mijn tattoostudio. Tot mijn peuter ineens onaangekondigd voor de voordeur lag. Zo blijkt dat dingen als een opvang nu zeker mogelijk zijn, maar vooral als je ze zelf wilt runnen, niet als je de diensten wilt gebruiken. In het bestaande café Koffieboon zou je namelijk koffie moeten kunnen bestellen, maar er staat zelden iemand achter de toonbank. De medewerkers hebben het namelijk maar wat druk met kletsen met de gasten. Bijzonder hinderlijk, maar realistisch is het wel.

Ik stond erbij en ik keek ernaar

Mocht je het runnen van een bedrijf nou helemaal zat zijn, maar wil je je kennis wel doorgeven aan een volgende generatie? Dan kan dat door les te geven via een memobord op verschillende openbare locaties, of vanuit je eigen winkel, of door iemands mentor te worden. Een leuk idee, maar ook dit werkt in de praktijk niet goed. Iemands mentor zijn resulteert in een sim waar je vier uur lang naast staat, voor je uit starend, terwijl de protégé-sim tattoos oefent op een naïeve sim die toevallig net je kavel op komt lopen.

Ook loopt de meter die het succes van mijn bedrijf meet vast, waardoor ik geen progressie kan maken en geen nieuwe beloningen krijg. Waar doe je het dan nog voor hé?

Het levert goed geld op, maar het is niet leuk om te doen. Je bouwt geen innige relatie op en kunt geen specifieke opdrachten geven. De keuze om je zaak aan een sim over te dragen is er altijd, dus daar hoef je niet eerst iemand goed voor op te leiden. Wederom kleine details die het spel wel een stuk minder realistisch en plezierig maken.

En dan komen we aan bij de bugs, want ook dit pakket komt met zijn fair share terwijl de bugs van eerdere pakketten nog steeds niet zijn verholpen. Zo zitten mijn sims geregeld vast in hun werkzaamheden, waardoor ze vastzitten in een tattoostoel en vervolgens zonder een debug niet vooruit te branden zijn. Bovendien registreert mijn spel het niet wanneer ik sims inhuur, waardoor ik de quest die met de uitbreiding komt niet kan voltooien.

En dan heb ik het nog niet eens over mijn peuters, die morphen namelijk samen met mijn sims wanneer ze eigenlijk in een draagzak horen te zitten. Mijn dj booths draaien blijkbaar ineens geen dance meer, waardoor dansvloeren niet meer gebruikt kunnen worden en mijn sims niet meer dansen (zeg maar dag tegen die succesvolle nachtclub). Ook loopt de meter die het succes van mijn bedrijf meet vast, waardoor ik geen progressie kan maken en geen nieuwe beloningen krijg. Waar doe je het dan nog voor hé?

Mijn sims dansen niet meer

We blijven in herhaling vallen, maar ook dit pakket is er een met potentie, maar de gigantische bult aan bugs van niet goed uitgewerkte uitbreidingen blijven zich opstapelen, waardoor elke nieuwe installatie mijn game eigenlijk minder goed speelbaar maakt. Online vinden mensen vanzelf wel weer een goede omweg of maken ze zelf een mod om bepaalde problemen te kunnen omzeilen, maar is dat dan waar je 39,99 euro voor wil betalen? Wij weten het allemaal niet meer. Wat we wel weten is dat onze sims niet meer dansen. Misschien zegt dat wel genoeg.

De Sims 4 Zaken en Hobby’s is nu verkrijgbaar en kost €39,99