Tijdens Blizzcon werd er niet één, maar drie nieuwe uitbreidingen aangekondigd voor World of Warcraft. Het wordt een trilogie die de World Soul Saga heet en waarin Blizzard flink gaat bijsturen op veel elementen in de twintig jaar oude MMORPG. Later dit jaar moet The War Within de game overstag laten gaan en de nieuwe koers inzetten die de studio heeft bedacht.

The War Within moet ergens later dit jaar verschijnen. Wij gokken dat dit niet al te lang na het einde van World of Warcraft Remix: Mists of Pandaria is. De alpha tests van The War Within zijn inmiddels begonnen, dus weten we al iets meer over de aankomende World of Warcraft uitbreidingen. We blikken vooruit naar de nieuwe plannen van Blizzard, de nieuwe zones die worden toegevoegd, veranderingen voor de classes en de solo content als belangrijke pijler in deze expansion.

World of Warcraft heeft een vijfjarenplan

Na de uitbreiding Shadowlands moest er iets veranderen in World of Warcraft. Het verhaal zat vol gaten en de spelers bleven na de ontknoping ontevreden achter. We weten nog altijd niet wie de Jailor nou eigenlijk echt was en waarom we twee jaar lang in het hiernamaals hebben moeten doorbrengen. Gelukkig kwam daarna Dragonflight dat ons op een vakantie stuurde naar de Dragon Isles en zijn we Torghast al bijna weer vergeten.

Met The War Within wordt de World Soul Saga ingeluid. Deze trilogie gaat een overkoepelend verhaal vertellen in de komende vijf jaar. Blizzard heeft de belofte gedaan om voor 2030 maar liefst drie uitbreidingen uit te brengen. Naast The War Within krijgen we nog Midnight en The Last Titan. Deze nieuwe koers wordt door fans toegeschreven aan de terugkeer van World of Warcraft-veteraan Chris Metzen als creative director.

Alle ogen zijn nu op hem en The War Within gericht. Fans hopen met zijn terugkeer dat World of Warcraft weer net zoals vroeger wordt, toen alles nog goed was. Op zich al een onmogelijke opgave. Daarnaast kijkt ook nieuwe Blizzard-eigenaar Microsoft over zijn schouder mee. Blizzard zou namelijk niet de eerste studio zijn waar Phil Spencer en consorten het mes inzetten na een overname. Het worden dus spannende jaren voor World of Warcraft.

World Soul Saga begint op Isle of Dorn

De Earthen zijn het welkomstcomité in de nieuwe zone Isle of Dorn. Een titan-forged ras dat het beste te omschrijven is als stenen dwergen. Hoewel ze ook een fractie groter zijn dan de dwergen die al in de game zitten, vallen ze vooral op door hun bijzondere uiterlijk. Niet alleen hun stenen gelaat is bijzonder, maar ze hebben een eigen cultuur die vooral bestaat uit steen. Stenen huizen, stenen geiten en jawel, ze eten ook steen.

De Earthen worden een speelbaar ras in de game, maar daarvoor moeten de spelers eerst afdalen naar de diepste regionen van Azeroth waar ze via The Ringing Deeps en Hallowfall uiteindelijk in Azj-Kahet uitkomen: het koninkrijk van de Nerubians. Daar vinden we ook Xal’atath, de grote antagonist van deze uitbreiding.

Onderweg komen we bijzondere volken tegen en een verloren Arathi koninkrijk waardoor spelers die al wat langer meelopen meteen op het puntje van hun stoel zitten. Hoe ze precies onder de grond terecht zijn gekomen weten we nog niet precies, maar het koninkrijk wordt geleid door ene Faerin Lothar. Op dit moment wordt er nog gedebatteerd of haar achternaam het meest intrigerende is of dat haar armprothese in de vorm van een groot schild het meest opvallende is aan dit nieuwe personage.

Focus op solo speler met Warbands en Delves

Badass hoofdpersonages kunnen we dus vast van de checklist afstrepen, maar een goed verhaal is waardeloos als er niet grondig aan de gameplay van World of Warcraft gesleuteld wordt. Blizzard worstelt al langer met het steeds groter aantal spelers dat de game alleen of in kleine groepjes speelt. Voor deze spelers zijn de content zoals raids minder geschikt en daar gaat momenteel nog steeds de meeste aandacht naar uit. De raids gaan in opzet niet veranderen, maar het gaat wel makkelijker worden om solo ook goede wapens en uitrusting te verzamelen en progressie wordt meer en meer gedeeld tussen je personages via Warbands.

Wanneer The War Within verschijnt, komen al je personages binnen een account automatisch in een Warband. Binnen een Warband worden veel reputaties met de verschillende facties in de game gedeeld. Als je met een priest vrienden wordt met de Earthen, dan ben je dat ook met je warrior, omdat ze tot dezelfde warband behoren. Ook krijgen ze een gezamenlijke bank, zodat je altijd overal bij kunt. Visueel krijgen deze Warbands een prominente plek, want zodra je inlogt zie je je vier favoriete personages uit je Warband in het selectiescherm staan en zitten.

Warbands hebben weinig nut voor solo spelers als je na het doorlopen van het verhaal en de side quest niets meer te doen hebt. Daarom komt er een nieuwe vorm van endgame content met Delves. Dit zijn een soort interactieve dungeons, die je alleen of met een of twee vrienden kunt doorlopen. Dit zijn dungeons die wat korter zijn dan normale dungeons en zijn meer een avontuur dan dat je spelvaardigheid op de proef wordt gesteld. Als je deze delves met regelmaat doet, zegt Blizzard dat je met je uitrusting op hetzelfde niveau kunt komen als spelers die heroic raids doen. Alleen Mytic Raid gear blijft exclusief voor raiders.

Zodra je inlogt zie je je vier favoriete personages uit je Warband in het selectiescherm staan en zitten

Hero talents en krabben, heel veel krabben

Niet alleen solo spelers krijgen meer diepgang in hun gameplay, alle spelers krijgen toegang tot Hero Talents voor hun class. Deze talents bieden een extra specialisatie binnen een class en geven je personage unieke spreuken en vaardigheden. Blizzard wil hiermee het class-gevoel weer aanwakkeren, zodat je echt het gevoel hebt dat je een eigen speelstijl kunt ontwikkelen. Mocht je precies willen weten welke hero talents er voor jouw class beschikbaar komen, dan kunnen we de preview op WoWhead aanraden.

Arachnofobie-filter

Tot slot komen er weer een heel aantal quality of life verbeteringen naar de game. Zo kun je straks met bijna alle mounts dragon flying activeren. Geen langzame luchttaxi’s meer dus. Daarnaast is er voor het eerst gedacht aan mensen met arachnofobie, wat geen overbodige luxe is in een uitbreiding waar de grote antagonist samenwerkt met spinnen. Het wordt mogelijk om een filter aan te zetten, waarmee spinnen veranderen in krabben. Waarom weten wij ook niet, maar volgens Blizzard is dit de beste oplossing voor iedereen met deze specifieke fobie en waardoor de game wel goed blijft werken.

In de komende maanden gaan we zien hoe het verhaal en de nieuwe gameplay-elementen verder ontwikkeld worden. Waar ben jij benieuwd naar in The War Within? Laat het ons weten in de reacties.