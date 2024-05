Het belooft een bijzonder jubileumjaar te worden voor World of Warcraft: de MMORPG bestaat in november 20 jaar. In aanloop naar de nieuwe uitbreiding War Within, die later dit jaar moet verschijnen, komt uitgever Blizzard ook met een nieuwe modus: World of Warcraft Remix: Mists of Pandaria. We keren op een bijzondere manier terug naar het land van de Pandaren.

De release van World of Warcraft: Mists of Pandaria zorgde in 2012 voor een tweedeling in de community van de MMO. Voor een grote groep voelde de uitbreiding als opnieuw een stap in de verkeerde richting voor de MMO na de eerdere uitbreiding Cataclysm, die hun vertrouwde wereld letterlijk overhoop gooide. Voor wie de game wel bleef spelen is Mists of Pandaria een magische reis door een continent dat compleet anders aanvoelt dan de rest van Azeroth. Door deze splitsing is het maar de vraag of er een Classic-versie komt van deze uitbreiding, al lijkt het met de aankondiging van Classic Cataclysm niet langer onmogelijk. Voordat we daar een antwoord op krijgen, recyclet Blizzard Pandaria dit jaar al, op een nogal onverwachte manier in WoW Remix.

Blizzard Entertainment.

Dit zijn de Timerunners

Net zoals met Plunderstorm is WoW Remix een aparte modus. Je moet een nieuw personage creëren, een zogeheten Timerunner. In tegenstelling tot de battle royale-modus Plunderstorm, kun je hier je personage uiteindelijk wel meenemen naar de live versie van World of Warcraft en er dus later dit jaar The War Within mee spelen. Tijdens WoW Remix ben je echter gebonden aan Pandaria en kun je alleen daar levelen en dungeons en raids doen.

De Timerunner mag elke class en race zijn en begint vervolgens op level 10. Je kunt vrijwel alle content uit Mists of Pandaria spelen en het verhaal uit deze uitbreiding doorlopen. Tijdens het spelen level je naar level 70. Je kunt op het maximum level de raids uit Mists of Pandaria op de Heroic-moeilijkheidsgraad spelen, maar je personage blijft gebonden aan Pandaria zolang WoW Remix duurt. Daarmee lijkt het sterk op de seizoenen uit de Diablo-games, waarbij je aan het begin van een seizoen een nieuw personage maakt dat je aan het einde van het seizoen meeneemt naar de hoofdgame.

Verder zijn er nog een paar beperkingen aan deze modus. Zo kun je je personage geen professions geven en je eigen gear of potions maken. Ook kun je geen geld verdienen via de Auction House, want deze is uitgeschakeld tijdens WoW Remix. Nu is dat ook niet echt nodig, want Blizzard strooit met loot zodra je een voet op Pandaria zet.

Je moet een nieuw personage creëren, een zogeheten Timerunner. Beeld: Blizzard Entertainment.

Oneindige loot

Het verzamelen van wapens en uitrusting is al een belangrijk element in World of Warcraft, maar krijgt in WoW Remix nog meer nadruk. Het is de bedoeling dat vijanden in Pandaria met loot strooien in de nieuwe modus. Spelers krijgen hierdoor constant nieuwe upgrades. De doorloop van de items die je tijdens Remix draagt is een stuk hoger dan in de live versie van de game.

Daarnaast krijg je meteen een speciale Cloak of Infinite Potential. Deze kun je tijdens het levelen upgraden met speciale items die je tijdens het spelen krijgt. Daarbovenop kun je met speciale gems je items upgraden en precies de bonussen geven die jij nodig hebt voor jouw speelstijl. Hierdoor kan een Remix-personage veel krachtiger worden dan normaal gesproken, tot je volledig overpowered bent.

Volgens Blizzard moet een Remix-personage al snel aanvoelen alsof je een beetje aan het cheaten bent. Dat is geen probleem, omdat Remix een losstaande modus is. Je kunt met dit personage bijvoorbeeld niet de huidige raids uit Dragon Flight spelen. De verwachting is wel dat de dungeons en raids in Pandaria een stukje makkelijker gaan worden.

Blizzard Entertainment. Blizzard Entertainment. Blizzard Entertainment.

De releasedatum van Wow Remix: Mists of Pandaria

Al die loot mag je uiteindelijk niet meenemen naar The War Within, want dan wordt het een korte uitbreiding. Wel kun je de loot die je vindt en niet meer nodig hebt omzetten in bronze. Deze nieuwe valuta kunnen spelers gebruiken om transmog-items te kopen, waar ze al hun personages in World of Warcraft mee kunnen aankleden. Daarnaast zijn er ook de nodige mounts en schattige pets te verdienen.

Het is nog niet duidelijk hoelang spelers de tijd krijgen om hun personage zo sterk mogelijk te maken in WoW Remix, maar de verwachting is dat dit ergens tot kort voor de release van The War Within zal zijn. In ieder geval kan iedereen met een actief World of Warcraft-abonnement WoW Remix: Mists of Pandaria spelen vanaf 16 mei.