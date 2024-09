World of Warcraft: The War Within is niet alleen de tiende uitbreiding van de MMORPG, maar ook het begin van The Worldsoul Saga. We spraken op gamescom 2024 met game director Ion Hazzikostas over de nieuwe uitbreiding en hoe het voor het team is om aan meerdere uitbreidingen tegelijk te werken.

World of Warcraft: The War Within is inmiddels uit en op gamescom konden we uitgebreid met Ion Hazzikostas spreken, die inmiddels al ruim zestien jaar aan de populaire MMO werkt. We vroegen hem uiteraard naar de plannen voor deze uitbreiding, maar ook over wat er ons nog meer te wachten staat in The Worldsoul Saga.

The Worldsoul Saga dwingt Blizzard veel verder vooruit te kijken

Tijdens BlizzCon 2023 kondigde Blizzard niet één, niet twee, maar drie nieuwe uitbreidingen aan voor World of Warcraft. Het mag duidelijk zijn: het ontwikkelproces van de game gaat flink op de schop. Niet alleen het verhaal wordt veel verder vooruit gepland, maar ook wat er wel en niet in de game moet komen is onderdeel van een langetermijnplanning geworden, vertelt Hazzikostas in gesprek met Pixel Vault.

Tot nu toe focusten jullie je steeds op één uitbreiding. Hoe is het om aan drie uitbreidingen tegelijk te werken? Is dit een grote verandering voor het team?

Hazzikostas

Dat is het inderdaad en het is geweldig. Voorheen werkten we wel altijd al aan de volgende uitbreiding, maar tot we grote aankondigingen deden, was niets definitief. De details konden nog steeds veranderen. Dat gaf flexibiliteit, maar daardoor kon je ook met dingen wegkomen in het creatieve proces, in plaats van dat je ideeën eerst goed moest uitwerken tot op een punt waarop je zeker genoeg was van waar het verhaal heen ging.

We hadden het idee voor de krachten van de Void als kosmische dreiging op Azeroth. Daar hebben we na Battle for Azeroth niets meer mee gedaan. Dat wilden we opnieuw oppakken en zo kwamen we bij de grote lijnen voor The Worldsoul Saga. In eerste instantie moest dit een enkele uitbreiding worden.

Na Dragonflight wilden we dus een verhaal rond de Worldsoul vertellen en tijdens het uitzetten van dit verhaal realiseerden we ons al heel snel dat dit veel te groots is voor een enkele uitbreiding of zelfs twee uitbreidingen. Dat was een spannende stap, maar toen we eenmaal het verhaal verder aan het uitbouwen waren, werden we erg enthousiast. Toen was het alleen nog de vraag of we de community mee konden krijgen, want dit betekent dat niet alles (wat er gebeurt in het verhaal, red.) binnen een enkele uitbreiding ook afgerond wordt. De vraag is of dit niet frustrerend is voor spelers. Maar ik denk dat dit tot nu toe goed ontvangen is sinds we met dit concept naar buiten kwamen tijdens BlizzCon (2023, red.) en dat geeft ons weer motivatie.

Tijdens de WoWCast sprak Chris Metzen over een planning die tot en met uitbreiding zeventien loopt. De volgende twee uitbreidingen na The War Within zijn bekend, maar hoe gaat de rest eruit zien na de Worldsoul Saga? Krijgen we dan een nieuwe trilogie of willen jullie een ander format?

Hazzikostas

Het is te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat we vooruit blijven plannen op dit niveau, zodat we zaadjes kunnen planten voor personages en gebeurtenissen die verderop in het verhaal belangrijk worden. We hebben ons ontwikkelproces veranderd, zodat we beter vooruit kunnen kijken en aan pre-productie van uitbreidingen kunnen beginnen. Dat zal niet gaan veranderen.

Hoe dit er precies uit gaat zien en hoeveel delen een verhaal gaat krijgen, daar is het volgens mij te vroeg voor om nu al in detail uitspraken over te doen, maar we zijn wel bezig met wat er hierna komt.

Jullie kijken verder vooruit en communiceren meer over wat er gaat gebeuren met de game. Heb je het idee dat er nu ook meer gebalanceerde feedback uit de community komt?

Hazzikostas

Dat hoop ik wel. Ik denk eerlijk gezegd dat er wel op een andere toon wordt gepraat in de community. Toen Dragonflight uitkwam waren er veel geluiden in de trend van “Kan dit World of Warcraft redden?” of “Is dit een terugkeer naar de oude WoW na Shadowlands?” Nu is het overgrote deel van onze community blij met Dragonflight. We willen onszelf zeker overtreffen door niet meer van hetzelfde te bieden, maar ik denk dat het fijn is om te zien dat het harde werk van het team nu ook al voor resultaten heeft gezorgd.

We weten dat dit niet iets is waar we moeten verslappen. We moeten hard blijven werken om het vertrouwen (van spelers, red.) verder op te bouwen in de komende jaren.

We willen onszelf zeker overtreffen door niet meer van hetzelfde te bieden, maar ik denk dat het fijn is om te zien dat het harde werk van het team nu ook al voor resultaten heeft gezorgd. Ion Hazzikostas

Plannen voor The War Within

Natuurlijk vroegen we Hazzikostas ook naar de plannen voor The War Within aan de vooravond van de release van de uitbreiding. Het ontbreekt namelijk nog aan een roadmap voor de komende maanden. Daarom vroegen we hem wat het plan is.

Voor Dragonflight was er een duidelijke roadmap van wat spelers konden verwachten. Krijgen we binnenkort ook een roadmap voor The War Within?

Hazzikostas

Die komt er zeker in de komende maanden en ik denk nog voor het einde van het jaar. Toen we Dragonflight uitbrachten in 2022 hebben we een roadmap gemaakt voor 2023 en eind 2023 hebben we een roadmap gemaakt voor 2024. We willen hier (met The War Within, red.) hetzelfde doen.

Op dit moment hebben we grote plannen en willen we inzetten op een constante stroom aan content-updates. Tijdens gamescom Opening Night Live teasde onze directeur Johanna (Faries, red.) al iets over de aankomende jubileums en ingame evenementen. Daar gaan we het uitgebreider over hebben en dan volgend jaar zal The War Within zijn vervolg krijgen. Meer informatie daarover volgt.

Wanneer je aan The War Within begint is er een recapvideo van het verhaal vanaf het moment dat Sargeras zijn zwaard in Azeroth steekt tot en met de gebeurtenissen in Dragonflight. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om een recap toe te voegen en kunnen we dit bij toekomstige uitbreidingen ook verwachten?

Hazzikostas

Ik denk dat we dit gaan herhalen ja. Het is iets dat we misschien beter nog eerder hadden kunnen doen. Het lijkt zo simpel als je het nu bekijkt. Maar het is voor terugkerende spelers belangrijk en ook omdat The War Within het begin is van een nieuwe trilogie. Dat verhaal moet op zichzelf kunnen staan, maar er zijn een paar belangrijke details die spelers moeten weten om personages als Anduin, die deze uitbreiding centraal staat, te begrijpen.

Als je niet weet wie hij is of wat hij heeft doorgemaakt, dan kun je zijn worstelingen nu niet goed begrijpen. We wilden zeker weten dat spelers belangrijke punten in het verhaal meekrijgen, zonder dat ze elk detail van de afgelopen zes jaar hoeven te weten. Het is denk ik iets wat zeer goed is ontvangen en we zijn er blij mee – ik denk dat we dit blijven doen in nieuwe updates in de toekomst.

Zijn er al plannen om Delves ook te implementeren in de uitbreiding Midnight of Lost Titan, die daarna komt? Of is dat iets wat jullie eerst willen evalueren tijdens The War Within?

Hazzikostas

Ja, beide. We zien Delves als een evergreen feature en niet alleen iets voor The War Within. We willen ze toevoegen aan de volgende uitbreidingen en tijdens het bedenken en ontwikkelen van nieuwe gebieden nemen we de Delves al wel mee, maar we willen ons ook nog niet teveel toeleggen op de precieze implementatie tot we weten hoe het nu gaat lopen, zodat we nog kunnen reageren op feedback. Als we vandaag al specifieke aspecten voor Delves vastleggen voor Midnight en ze al helemaal doorontwikkelen, dan kunnen we de lessen die we de komende maanden gaan leren niet meer meenemen.

Dus het doel is om Delves (in Midnight, red.) te laten voelen als een stap vooruit, waarin is meegenomen wat spelers leuk vinden aan dit nieuwe systeem, maar de Delves zelf gaan niet meer weg.

Toegankelijkheid voor nieuwe spelers

Hoewel World of Warcraft nog steeds heel populair is, blijft de toestroom van nieuwe spelers beperkt. Dat is ook niet zo gek, want je rolt als speler niet zo makkelijk in een game die al bijna twintig jaar uit is en jaarlijks nieuwe content heeft gekregen. Het team bij Blizzard heeft de afgelopen jaren geprobeerd de ervaring voor nieuwe spelers te verbeteren, maar er is ook nog een hoop te winnen op dat gebied.

In de vorige uitbreidingen zijn er veel stappen gezet om het makkelijker te maken voor nieuwe spelers om aan World of Warcraft te beginnen, zoals de toevoeging van een nieuwe starting zone en standaard talent builds. Zien jullie dat dit helpt om nieuwe spelers vast te houden en hebben jullie plannen om nieuwe verbeteringen door te voeren?

Hazzikostas

In beide gevallen is het antwoord ja. Ik denk dat onze pogingen hebben geholpen. Wanneer we proberen de ervaring voor nieuwe spelers te verbeteren, testen we dit met focusgroepen die nog nooit eerder World of Warcraft hebben gespeeld, zodat we een beter beeld krijgen van hun indrukken. Want wij spelen onze eigen game en testen alles grondig, maar wat we niet kunnen reproduceren of testen is de ervaring van een nieuwe speler.

We krijgen constant feedback om dit proces te verbeteren en ik ben trots op wat het team nu al heeft weten te bereiken, maar we weten dat we daar nog een hoop werk hebben en dit is ook een project dat nooit af zal zijn. We moeten altijd verdieping aanbrengen voor onze huidige spelers, maar we moeten ook zorgen dat de game toegankelijk blijft voor nieuwe spelers.

Zijn er specifieke verbeteringen die jullie gepland hebben voor later in The War Within of de volgende uitbreiding Midnight, die bij deze toegankelijkheid kunnen helpen?

Hazzikostas

Jazeker! Een van de grote veranderingen is een paar weken terug doorgevoerd en dat is dat nu Dragonflight de standaard levelervaring is voor nieuwe spelers. Voorheen was dit Battle for Azeroth.

Als je het tutorial-eiland nu verlaat, dan ga je direct door naar de Dragon Isles en speel je de meest recente content met de nieuwe systemen en ideeën in hoe de game is ontworpen. Daarnaast volg je het meest recente verhaal en ben je meteen klaar voor wat daarna komt (in The War Within, red.). Dit willen we verder verbeteren. Er is al veel uitleg in Exiles Reach, maar als je de uitbreidingen gaat spelen, dan is er minder uitleg. Ik zou graag willen dat we meer uitleg kunnen toevoegen voor systemen zoals professions of dungeons, zodat spelers echt de dingen leren die ze nodig hebben om alle aspecten van World of Warcraft goed te ervaren.

Experimenten

Blizzard lijkt de grenzen van wat World of Warcraft in de afgelopen paar jaren wat op te rekken, met natuurlijk Classic, maar ook meer experimentele modi. We zijn natuurlijk erg benieuwd of het team overweegt om Pandaria Remix of Plunderstorm in een bepaalde vorm te herhalen in de toekomst en daar heeft Hazzikostas goed nieuws voor ons.

Tot slot. Afgelopen jaar hebben we twee experimentele modi gekregen voor World of Warcraft. Een daarvan was Pandaria Remix – hoe is die ontvangen en kunnen we een herhaling hiervan verwachten?

Hazzikostas

Ik denk dat de experimentele modi zo leuk zijn, omdat het opzichzelfstaande ervaringen zijn die onderdeel zijn van het complete World of Warcraft-abonnement. Het stelt ons in staat om buiten de gebaande paden te treden. We kunnen dingen proberen die we niet op een verantwoorde manier in het evergreen ecosysteem van een game kunnen toevoegen die al jaren loopt. Maar voor een modus die een paar maanden duurt, kunnen we gekke dingen proberen.

Hoe is dat voor Plunderstorm, gaat deze ook terugkeren?

Hazzikostas

Dat lijkt me wel waarschijnlijk. We willen het natuurlijk iets aanpassen op basis van de feedback die we gehad hebben. Daarnaast willen we kijken naar een nieuwe set beloningen, zodat er een reden is om terug te gaan. Maar ja, we willen meer nieuwe typen experimenten proberen. Dat is iets wat we hebben geleerd het afgelopen anderhalf jaar: dat variatie essentieel is. We zullen altijd de kerngameplay hebben van het verhaal, de dungeons, raids, etc., maar om nieuw type gameplay aan te kunnen bieden is heel fijn. Dat verbreedt ook onze doelgroep van mensen die een connectie hebben met World of Warcraft en we zijn heel enthousiast om dit door te zetten.

World of Warcraft-spelers hebben voorlopig genoeg om naar uit te kijken. World of Warcraft: The War Within is nu speelbaar en de review lees je ook op Pixel Vault.