In gesprek met Naam Ian Proulx Functie CEO & Co-founder Bedrijf 1047 Games Gevestigd in Nevada, VS

Het verhaal van ontwikkelaar 1047 Games is precies zoals je verwacht. Met zijn tweeën zonder een rode stuiver op zak, begonnen in een studentenkamer aan een universiteit. Het eerste product werd een succes en nu hebben de ontwikkelaars plots meer dan 150 mensen in dienst. Desondanks blijft de vibe van indie-ontwikkelaar hangen, zo legde CEO Ian Proulx uit tijdens een gesprek over hun nieuwe game: Splitgate 2.

De naam van de studio is een eerbetoon aan waar Ian Proulx samen met zijn mede-oprichter Nicholas Bagamian (niet aanwezig bij het interview) de fundering van hun studio legden: studentenkamer 1047 aan de Stanford University in Californië, VS. Ondertussen is het team verhuisd naar Zephyr Cove, Nevada waar het hard werkt aan de sequel van hun Portal-meets-Halo multiplayer shooter.

Nu nog een keer, met sfeer

Het originele concept van Splitgate is vrij simpel, maar wel goed uitgewerkt: een first person shooter, maar dan met portalen. Het enige nadeel was dat het verder allemaal wat “generiek en all over the place voelde,” zo beaamde Proulx zelf in het interview. “Het team achter Splitgate 1 bestond destijds uit minder dan twintig personen, we hadden weinig budget en vooral weinig ervaring. Heel veel rauw talent met een hoop passie, maar we hadden geen geld voor marketing of om een merk op te bouwen.”

Geld voor zaken als een artdirector die een visuele richting kon bepalen, was er ook niet. Proulx legt uit: “Halo-meets-Portal is dan een goede omschrijving en een prima marketingboodschap voor een team dat geen marketinggeld heeft. En dat werkte voor die tijd best goed, maar zorgde er ook voor dat je inderdaad die Halo-achtige elementen had en het wat generiek aanvoelde omdat we geen goed gedefinieerde stijl hadden.”

1047 Games 1047 Games

Met het vervolg wilde het team het dan ook anders aanpakken, waarbij een van de doelen was om nu een echte AAA-game te maken. Iets waar ook kwaliteit en art direction bij horen, maar ook lore, volgens Proulx. “Ik ben zelf helemaal geen lore-guy,” legt hij uit, “maar wat ik het team heb meegegeven was: ‘Ik wil een positieve, sportieve toekomst’. Dus niet dat we de mensheid moeten beschermen of dat we op het punt van uitsterven staan. Ik ben optimistisch ingesteld, dus ik stel mij voor dat we over 200 jaar het nog best wel aardig doen als mensheid en dat Splitgate een onderdeel is van de sportcultuur.”

Daar komt dan ook veel van de nieuwe sfeer in de game vandaan, waarbij alles schittert in de stijl van de Splitgate Sports League (SSL). Teams hebben hun eigen persoonlijkheid, wat je terugziet in kleding, pantser, wapens en houding. “We hebben een hoop Formule 1-fans in het team, maar ook NBA- en NFL-fans. Dat heeft uiteindelijk veel invloed gehad op de stijl en de lore van de game,” aldus Proulx.

De impact van de slide

Hoewel er qua beweging niet veel is veranderd, is er een impactvolle toevoeging gedaan die het geheel veel soepeler maakt: de slide. Na het spelen van de game is het dan ook niet gek dat er al snel een vergelijking werd gemaakt met games als Titanfall 2 en Apex Legends. Glunderend legt Proulx uit: “Dat is een enorm compliment! Vooral met het sliden hebben we naar veel games gekeken – Apex, Titanfall, Halo, Call of Duty en The Finals. We hebben iedere game die slides doet bestudeerd, omdat het zo’n universele toevoeging is tegenwoordig.”

1047 Games

Proulx vergelijkt het met Shift indrukken om te sprinten en beaamt dat het minder leuk is als het niet in een game zit. “Zo voelt het nu dus ook telkens als ik terug ga naar Splitgate 1,” legt hij uit. “Maar we hebben nu iets dat heel erg goed voelt. Ik zou het zelf ook het meest met Titanfall of Apex vergelijken, maar dan wel met ons eigen sausje erover.”

Daar is ook specifiek rekening mee gehouden in het level design: “Je bouwt een hoop snelheid op in de slides. De heuveltjes doen een hoop, dus je zal in de levels ook regelmatig kleine verhogingen zien waar je vanaf kan glijden om momentum op te bouwen.” Dit zagen we zelf ook in onze sessie tijdens en na de beurs – maak wat vaart, duik op je knieën en je glijdt zo een groepje vijanden in voor wat onmiddellijke chaos.

De (betaalde) toekomst van de SSL

Misschien wel de belangrijkste les die 1047 Games heeft getrokken waar je aan de voorkant weinig van ziet, zit in wat zij live ops noemen. Het live-service gedeelte van de game, om het maar heel even plat te slaan. Met de originele Splitgate zat er namelijk een groot probleem in het vasthouden van spelers: “Splitgate was superleuk natuurlijk, maar wat we zagen was dat spelers voor drie tot vier weken fanatiek speelden, om daarna weer te verdwijnen.”

Volgens Proulx was het op de korte termijn allemaal goed: “Onze korte termijn spelerretentie was van hoog niveau, vergelijkbaar met de grootste shooters. Maar spelers hadden al snel niets meer om te doen of te bereiken. Ze speelde voor een aantal weken, lieten een positieve review achter, maar na een aantal weken gingen ze terug naar Apex of Destiny, waar wel nieuwe content was.”

Daar zit dan ook de grootste les voor 1047 Games, al willen ze niet gaan innoveren op het gebied van battle passes of andere seizoensgebonden modellen. “We willen op dit moment sowieso nog niet te veel kwijt over onze live ops-plannen,” legt Proulx uit, “maar wat ik wel kan zeggen is dat het cosmetic only gaat zijn. Spelers hoeven niet te betalen voor gameplay-features of iets dergelijks. Verder kan ik er nog niet te veel over los laten, maar weet dat we niet gaan innoveren op het gebied van monetization, alleen op gebied van gameplay.”

Maar wat mogen we dan wel verwachten? In ieder geval nieuwe personages, zo legt Proulx uit: “Er zullen zeker nog nieuwe personages komen, want die zijn puur cosmetisch. Het zijn eigenlijk veredelde skins met een persoonlijkheid. We willen geen generieke supersoldaten verkopen aan onze spelers, maar personages die menselijk aanvoelen – maar puur cosmetisch. Het is een class based shooter, geen hero shooter.”

Die toekomst voor Splitgate 2 is nog een eindje weg: 1047 Games wil de titel in 2025 op de markt brengen voor pc (Steam en Epic Game Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series S / X. Benieuwd geworden naar de game? Lees dan ook onze hands-on van de game tijdens gamescom 2024.