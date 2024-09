Ook op gamescom zien we meer en meer games van Chinese makelij verschijnen, dat was dit jaar niet anders. Zo mochten we op woensdagochtend direct aanschuiven bij het Chinese MoreFun Studios om een eerste blik te werpen op Arena Breakout Infinite – een extraction shooter die games als Escape from Tarkov toegankelijker willen maken. Tijd dus om de wapens op te pakken en te kijken of overleven ook echt een optie is.

Het Chinese MoreFun Studios timmert al sinds 2010 aan de weg onder de vleugels van Tencent, maar maakte de afgelopen jaren vooral mobiele games. Zo hadden ze games op basis van anime franchises Fairy Tale en Naruto, maar ook het in Azië populaire Arena Breakout. Die laatste maakt nu een overstap naar pc en consoles – en moet ook meteen hun entree in de Westerse markt worden.

Billenknijpen als kunstvorm

In Arena Breakout Infinite reizen we af naar het fictieve Kamona, een kleine staat verwikkeld in een burgeroorlog. Hier probeer jij als paramilitair een slaatje uit te slaan. Dit doe je door missies in de verschillende gebieden uit te voeren en tegelijkertijd je zakken te vullen met waardevolle spullen die je tegenkomt.

Maar het is oppassen in de gebieden, want naast lokale militanten zijn er ook andere paramilitairen actief met hetzelfde doel en zij zien jou vooral als concurrentie. De kans is dus groot dat je een kogel met je gezicht opvangt, waarna het scherm op zwart gaat en je missie voorbij is. Gelukkig ben je zo weer terug op een van de slagvelden, al zal je daarvoor wel diep in de digitale buidel moeten tasten.

Deze game is natuurlijk niet de eerste die dit concept probeert en doet al gauw denken aan het populaire maar genadeloze Escape from Tarkov. Die vergelijking is gerechtvaardigd, geeft ook het team van MoreFun zelf aan. Maar waar Tarkov spelers vooral lijkt te straffen voor het hebben van plezier, probeert Arena Breakout Infinite het tempo erin te houden dankzij slimme quality-of-life verbeteringen. Zo ben je binnen enkele minuten weer op het slagveld om opnieuw met samengeknepen billen door het hoge gras te kruipen.

Ook leuk voor beginners

Die quality-of-life verbeteringen krijg je vanaf het eerste moment in de game mee, bijvoorbeeld door de tutorial die aanwezig is. In dit korte stukje verhaal word je mee op een missie genomen en leer je de belangrijkste zaken van de game − iets waar andere games in het genre nog wel wat van kunnen leren. Dit laat ook meteen zien dat MoreFun het wel in zich heeft om meer met een verhaal te doen, al proeven we daar in deze open beta nog maar weinig van.

Ook wanneer je daadwerkelijk het slagveld op gaat, merk je verschillende systemen waar duidelijk over na is gedacht. Zo zijn er snelmenu’s voor zowel granaten als medische producten, kun je pings plaatsen op je kaart en heeft je kompas een prominente plek op je beeldscherm. Dat wil niet zeggen dat je de strijd niet met de dood zal bekopen, maar ook daar heeft de game wat handige snufjes voor.

Zo komt de game met een killcam die je kunt bekijken wanneer je bent neergeschoten en een uitgebreid rapport van waar je allemaal bent geraakt toen je dood ging. Ook laat de game je zien welke route je hebt gelopen over het slagveld wanneer de missie is afgelopen, inclusief de belangrijkste momenten zoals gevonden items en gevechten. De game legt je uit wat er gaande is, waardoor het minder oneerlijk voelt wanneer je door een sniper 200 meter verder wordt uitgeschakeld.

Compacte slagvelden maken voor snelle potjes

De open bèta die op gamescom aanwezig was en momenteel voor iedereen op pc ook te downloaden is, bevat drie verschillende levels om te verkennen. Het fijne daarbij is dat ze stuk voor stuk relatief compact zijn, waardoor je er snel in en uit kunt gaan. Na de beurs duurden onze potjes in het Farm-level zo’n twaalf tot vijftien minuten per stuk, waardoor je nooit veel tijd kwijt bent – zelfs als je onverwacht overhoop geschoten wordt.

Wanneer je dan toch het loodje legt, ben je zoals verwacht alles kwijt. Natuurlijk kan een teamgenoot wel wat spullen van je meenemen, maar als het hele team de pijp uit gaat, is al je materiaal weg. Gelukkig biedt de game genoeg opties om makkelijk nieuw materiaal te kopen of te verdienen als de bankrekening leeg dreigt te raken.

Dat laatste gaat via de Covert Ops-modus waarbij je in een squad van maximaal drie spelers als ‘militanten’ het veld op gaat. Op dat moment begeef je jezelf onder de andere militanten en laten ze jou ook met rust, zolang je geen andere militant aanvalt. Maar ook dan is het nog altijd oppassen geblazen. Want andere infiltranten kunnen jou omleggen, net als de groepen paramilitairen die zich in het gebied begeven. Het verlies is gelukkig beperkt, maar komt niet zonder kosten: Covert Ops kunnen maar eens per kwartier opgestart worden na het einde van je vorige missie, dus ze achter elkaar ‘grinden’ zit er niet in.

Plannen voor de toekomst

MoreFun Studios heeft Arena Breakout Infinite pas kort in de early access zitten, maar heeft desondanks al verre plannen voor de toekomst. Het spel moet later dit jaar verschijnen als full release op pc, met een console release in 2025. Daarbij wil het team voor de volledige release later dit jaar een extra level toevoegen (een close-quarters televisiestudio), een vrouwelijke operator, nieuwe modi en wapens en nieuwe weersomstandigheden: mist, met in de verdere toekomst ook sneeuw en zware regenval.

Daarnaast werkt het druk aan een AI-systeem voor de game, waarbij je ook computergestuurde teamgenoten kunt meenemen. Deze computergestuurde teamgenoten zullen daarbij gebruik maken van wat ze het FACUL-systeem noemen: FPS AI Companion that Understands Language. Dit systeem zou 17.000 woorden en termen moeten herkennen om commando’s te begrijpen. Dus denk aan vragen om goede loot te vinden, dekking te zoeken bij die rode vrachtwagen, of gewoon even een praatje te maken.

"Spelers die het nodig vinden om geld te kopen in de game, zijn überhaupt niet goed genoeg om te winnen."

Tijdens onze mediabriefing kwamen er ook vragen over het monetisatie-model in de game, waarbij de verschillen tussen het Oosten en Westen duidelijk naar boven kwamen. MoreFun Studios heeft een duidelijke mening daarover en ziet de optie om in-game credits te kopen niet als pay-to-win. Je moet immers wapens unlocken met je rank voordat je ze kunt kopen. Daarnaast kun je met het spelen gewoon geld verdienen, zo stelt MoreFun Studios.

De ontwikkelaar zelf zei er het volgende over: “Spelers die het nodig vinden om geld te kopen in de game, zijn überhaupt niet goed genoeg om te winnen.” Hoe goed dit allemaal gaat verlopen wanneer de game wat tractie krijgt, is natuurlijk nog maar afwachten – het zou niet de eerste game zijn die aan zijn microtransacties ten onder gaat.

Arena Breakout Infinite is nu beschikbaar als open beta op Windows via de eigen launcher en moet later dit jaar een full release krijgen op pc, onder andere via Steam. Volgend jaar moet de game ook op consoles verschijnen, maar een periode daarvoor is nog niet bekend.