Details Titel LEGO Horizon Adventures Ontwikkelaars Guerilla Games / Studio Gobo Uitgever Sony Interactive Entertainment Releasedatum 14 november 2024 Platformen PlayStation 5, Nintendo Switch, pc (Steam)

Die zagen we niet aankomen: een geheel nieuwe game in het Horizon-universum, maar dan eentje gemaakt van LEGO. Met LEGO Horizon Adventures wordt Aloys eerste grote robo-dinosaurus avontuur nog eens dunnetjes over gedaan, maar nu in een vrolijke, kindvriendelijke en coöperatieve vorm. We gingen hands-on met de eerste anderhalf uur van LEGO Horizon Adventures voor een uitgebreide preview.

Voor de beeldvorming: deze blokvormige spin-off van Horizon is geen klassieke LEGO-game zoals we die kennen van TT Games. LEGO Horizon Adventures komt van Studio Gobo, vooral bekend als ondersteunende ontwikkelaar, in samenwerking met Horizon-studio Guerrilla Games. Samen voorzien zij nu een nieuw soort LEGO-game om te koppelen aan het groeiende Horizon-universum.

Uiteraard zien we hier – net als bij TT Games – talloze nopjes en naadloze lokale co-op , maar de game wijkt aanzienlijk af van de gevestigde formule. Dat zit ‘m in hoe Studio Gobo de actie van Horizon vertaalt naar een koddigere LEGO-game, maar ook duidelijk in hoe Horizon Adventures visueel overkomt. LEGO Horizon Adventures is, pun intended, gewoon anders gebouwd.

Een échte LEGO-wereld

Allereerst is letterlijk alles in dit universum gemaakt van LEGO-steentjes, tot aan afzonderlijke vlammetjes en flardjes confetti aan toe. Als je het kunt zien, is het waarschijnlijk LEGO. Zelfs grondoppervlaktes en waterpoeltjes, spetters en al, lijken netjes opgebouwd te zijn uit allerlei bestaande blokjes. Door selecte animaties in haperende stop-motion weer te geven, doet de game regelmatig denken aan de huisgemaakte LEGO-filmpjes van weleer. De ex-LEGO-regisseur in mij voelt zich gezien.

Performance of fidelity? De performance-modus van LEGO Horizon Adventures oogt bijzonder fraai en draait op een relatief stabiele 60 frames per seconde. De fidelity-modus levert marginaal mooiere lichteffecten en scherpere schaduwen met (ogenschijnlijk) raytracing, maar deze loopt trager en veel minder stabiel. In een rustig scenario behaalt de PlayStation 5 hier maar moeizaam 30 fps – en dus schakelden wij na vijftien seconden alweer terug op de nog altijd gelikte performance-modus.

In combinatie met het tilt-shift perspectief en heerlijk zachte lichteffecten (zie ook: LEGO Builder’s Journey) komt dat ironisch genoeg juist heel realistisch over. De game voelt voortdurend alsof je echt speelt met een gigantisch LEGO-landschap vol robo-dinosaurussen en flitsende effecten. Een aantal van de grotere speelomgevingen zijn gelaagd en ontiegelijk gedetailleerd vormgegeven – de onvermijdbare echte LEGO-set zou je al snel op een paar duizend euro schatten.

Met dergelijke details is alleen kijken naar LEGO Horizon Adventures al een genot, maar ook niet onbelangrijk: hoe voelt en speelt dit Horizon-avontuur? De nalatenschap van TT Games is voelbaar, maar Studio Gobo en Guerilla Games zetten met deze game duidelijk meer in op grote en dynamische knokpartijen. We zijn hier om gigantische en robotische reptielen een kopje kleiner te maken, geheel volgens de rode draad van de Horizon Zero Dawn.

De game voelt voortdurend alsof je echt speelt met een gigantisch LEGO-landschap vol robo-dinosaurussen en flitsende effecten. Beeld: Guerilla Games / Sony Interactive Entertainment Beeld: Guerilla Games / Sony Interactive Entertainment

Zero Dawn, zonder het zware

In LEGO Horizon Adventures starten we met de net volgroeide Aloy, die onder begeleiding van Rost vaker de gevaarlijke wereld intrekt. Allereerst om mensen in nood te helpen, maar uiteraard ook om te achterhalen waar Aloy precies vandaan komt. Het mysterie van Aloys herkomst wordt in de LEGO-game nog eens lekker overdreven aangedikt; het voelt bijna als een stukje zelfreflecterende satire vanuit Guerrilla.

Waar de verhaallijn van Zero Dawn emotioneel gezien flinke dalen kent, is Horizon Adventures vrolijker en vooral humoristisch van toon. Dat is en blijft toch een beetje de status quo voor een kindvriendelijke LEGO-game. Rost is een wat sullig mentorfiguur-annex-verteller; Aloy is voortdurend opgepept, met allerlei uitbundige trekjes en expressies. Stemacteur Ashley Burch keert terug in de haar inmiddels welbekende Aloy-rol, maar tackelt de teksten nu meer à la Chris Pratt in de LEGO-animatiefilms. Geloof het of niet, maar dat werkt hier dus ook prima.

Guerilla Games / Sony Interactive Entertainment Guerilla Games / Sony Interactive Entertainment Guerilla Games / Sony Interactive Entertainment

Geen volledig open LEGO World

Na een korte en vooral koddige introductie van de wereld en de besturing maken spelers kennis met Mother’s Heart. Dit volledig aanpasbare mensenkamp dient als een centrale hub voor alle verhalende avonturen en (zij)missies. Verwacht in Horizon Adventures geen uitgestrekte open wereld, al is er ook geen sprake van geheel losstaande levels. Vanuit Mother’s Heart trekken spelers eropuit voor een bepaalde missie of stukje verhaal, waarvan stukjes bijtijds de omliggende omgevingen hergebruiken voor een dialoog of speciaal opdrachtje.

De eerste paar missies bestaan grotendeels uit het wandelen en springen naar een specifieke nieuwe omgeving, terwijl spelers ondertussen (verborgen) nopjes en power-ups oprapen en mecha-reptielen in elkaar timmeren. Eenmaal aangekomen bij het eindpunt van zo’n missie, staat daar vaak een nog net wat groter gevecht op ze te wachten. LEGO Horizon Adventures lijkt vooralsnog niet veel te leunen op platformer-elementen of puzzels, maar zet dubbel in op de knokpartijen.

Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment Guerilla Games / Sony Interactive Entertainment Guerilla Games / Sony Interactive Entertainment

Gelaagd, voor een LEGO-game

Geheel in Horizon-stijl kunnen spelers meestal zelf beslissen wanneer en hoe ze toeslaan op hun vijanden. Met behulp van hoger gras is het mogelijk om dichterbij te sluipen en de Focus-scanner wijst tijdelijk zwakke plekken aan. Pijlen, speren en power-ups kunnen gecombineerd worden met verschillende effecten (vuur, elektriciteit, explosies) voor nog effectievere aanvallen. De grotere gevechten monden alsnog vaak uit in absolute chaos, maar voor een LEGO-game voelt de combat opmerkelijk gelaagd.

Kleine kanttekening: van de verschillende gadgets hebben we niet veel gezien. Elke speler kan een aantal ladingen van een krachtigere aanval of vaardigheid met zich meedragen. Deze gadgets variëren van Horizon-geïnspireerde wapens en effecten tot aan een hotdogverkoper die tijdelijk explosieven over het speelveld bombardeert. Zeker power-ups als die laatste spelen leuk in op de chaos en gelaagdheid van de grotere gevechten, maar in het eerste anderhalf uur vonden we niet meer dan vier verschillende gadgets. Dat voelde wellicht wat kariger dan gehoopt – sommige gevechten beginnen na een uurtje namelijk toch wat herhaaldelijk aan te voelen.

Daarbovenop komt LEGO Horizon Adventures ook met wat lichte RPG-elementen. Door missies te voltooien en gevechten te winnen, stijgen spelers gezamenlijk in niveau. Hogere niveaus verlenen toegang tot meer power-ups (denk aan grotere explosies, langere statuseffecten, et cetera), waarvan ook weer levels gekocht kunnen worden met verzamelde studs. Die nopjes zijn, vanzelfsprekend, ook uit te geven aan het aanpassen van je Minifig of de inrichting van Mother’s Heart. Naarmate je meer verhaalmissies doorloopt, wordt ook die hub stapsgewijs gezelliger en rijker in potentiële bonussen.

Meer dan enkel “Horizon met LEGO”

Studio Gobo en Guerrilla hebben er duidelijk werk van gemaakt om niet “zomaar een Horizon-game met LEGO-steentjes” af te bakken. In grote lijnen is het dat, maar er zit duidelijk veel zorg en eigenzinnigheid in. Zeker voor een grotendeels lineair LEGO-avontuur valt er nog opvallend veel vrij te spelen, te ontdekken en te kiezen, zonder dat het overweldigend overkomt.

LEGO Horizon Adventures lijkt vooral een luchtige vertaalslag te worden van het bekende Horizon-verhaal tot ludiek en toegankelijk LEGO-spelletje. Voor Horizon-fans is dat een zorgeloos en vooral uniek vormgegeven uitstapje, al zal deze titel ongetwijfeld ook een nieuwere, jongere generatie gamers aan kunnen trekken. Mechanische reptielmonsters waren al cool voor de kids, maar nu zijn ze dus ook nog eens van LEGO. Ouders van jonge tieners: maak je borst maar nat.

LEGO Horizon Adventures verschijnt 14 november 2024 op PlayStation 5, pc en Nintendo Switch. Voor deze hands-on speelden we het eerste anderhalf uur van de game op een reguliere PlayStation 5, grotendeels in co-op.