Wie de multiplayer-shooter Splitgate opstart, zal al snel de vergelijking van Halo-meets-Portal maken. Een vluchtige arenashooter waarbij je portalen gebruikt om snel over het slagveld te bewegen en vijanden te verrassen. Maar waar de gun- en gameplay solide was, ontbrak het vooral aan karakter. Daar lijkt ontwikkelaar 1047 Games dan ook druk naar op zoek te zijn geweest, werd duidelijk tijdens onze sessie tijdens gamescom 2024.

In Splitgate werd je zonder veel fanfare een arena ingegooid, met de bedoeling je tegenstanders te verslaan. Een weinigzeggende tutorial legde je wat zaken uit, maar daarna moest je het maar uitzoeken. Daar wil ontwikkelaar 1047 Games verandering in brengen met dit nieuwe deel, wat vanaf de eerste minuut duidelijk wordt. Je bent onderdeel van wat groters, van een wereld die leeft en waar jij als atleet deel van uitmaakt. Tom en Kevin speelden de game tijdens gamescom 2024 om een eerste balans op te maken.

Play sports, not war

In Splitgate 2 wordt er zowaar een geloofwaardige wereld op poten gezet, waarbij de sport van Splitgate een integraal onderdeel is van de vrijetijdsbesteding. Hierin strijden twee teams van vier atleten tegen elkaar in een arena met als doel controle te nemen over bepaalde punten en de competitie uit te schakelen.

Kevin

Er is duidelijk meer aandacht besteed aan de wereld waarin het spel zich afspeelt. Je hebt nu het idee dat je onderdeel uitmaakt van een actieve sport. Dit komt ook door de teams in de game. Deze teams bepalen welke main skill je kan gebruiken en hoe de wapens werken waar je beschikking over hebt. Zo hebben atleten van het Meridian-team toegang tot een railgun-achtige Charger-shotgun, terwijl Sabrask de klassieke pump-style shotgun in hun arsenaal heeft.

Tom

Sowieso getuigen die teams en de bijbehorende skills van gepaste verdieping. Splitgate 2 lijkt elementen te lenen van hero shooters, zonder de kernwaarde van het spelletje compleet om te gooien. Iedere speler beschikt over dezelfde mobiliteit en natuurlijk de portalen, maar de klassen maken vooral het teamspel interessanter. De een biedt ondersteuning met gezondheidsgranaten en scanners, de ander gooit schilden op om een locatie te verdedigen. Er komt wat meer tactiek en teamspel bij Splitgate kijken – en dat past prima.

1047 Games

Kevin

Ergens vind ik het nog wel jammer dat de teams vrij rigide zijn in hun uitvoering. Ik hou ervan dat het Sebrask-team bijvoorbeeld de stevige tanks zijn die met granaten gooien, terwijl Meridian met hun support-skill er ontzettend nimble uit zien. Maar het is jammer dat momenteel ieder team maar één ult-skill heeft. Sebrask gooit de Smart Wall op, Meridian kan een scan uitvoeren en Aeros kan zichzelf een boost geven in snelheid en reload. Maar een tweede of derde ult per team om uit te kiezen zou de dynamiek al versterken, dus hoop ik dat dit voor de volledige release nog gaat gebeuren.

Tom

En als het niet bij release is, dan volgt het waarschijnlijk later nog wel een keertje. Voor mijn gevoel is dit enkel het begin van Splitgate 2, waar 1047 Games de komende jaren nog gretig aan blijft sleutelen. De deur staat wagenwijd open om meer interessante klassen en krachten te introduceren down the line.

Glij ’m er in

Wie het origineel heeft gespeeld, heeft mogelijk gemerkt dat de movement wat statisch was. Ondanks de portalen en jetpacks, voelde het heel erg als een game van zijn tijd – vooral wanneer je deze vandaag de dag speelt. In het nieuwe deel zijn deze verbeteringen vooral te merken in iets heel kleins: de slides die je kan doen, iets waarbij de studio duidelijk heeft gekeken naar games als Titanfall en Apex Legends.

Tom

Wat is een hedendaagse shooter zonder een ijzersterke slide? Als ik een slide inzet op een schuine ondergrond, verwacht ik momentum te krijgen. Ik wil glijden als een blok boter in een hete pan. Splitgate 2 doorstaat die proef als geen ander: je zoeft heerlijk van hellinkjes. Het is alleen zo jammer dat zo’n soepele slide alsnog vaak niet snel genoeg is om niet gruwelijk gelaserd te worden.

1047 Games

Kevin

Ja, je merkt wel dat Splitgate 2 echt een game van skill gaat worden. Even hersenloos een groepje vijanden induiken zonder vooruit te plannen komt je vaak duur te staan. Helemaal in de Hotzone-modus waarbij je een soort King of the Kill-achtige gevechten hebt wordt de respawntimer steeds langer en kan een sukkelige dood vaak prijzig zijn. Maar als je dan een groepje vijanden in duikt, je wat kills kan maken en dan weer door een portal kan verdwijnen, voelt het oh zo goed.

Tom

De vlotte mobiliteit, de lage time to kill en natuurlijk de portalen maken de gameplay inderdaad wel lekker hard. Het is snel en slim schieten en bewegen – of heel snel neergeschoten worden. Splitgate 2 is voortdurend high risk, high reward, met ook een aardig hoog plafond om vaardigheden door te ontwikkelen.

Ik verwacht dat de free-to-play shooter daar absoluut een groot publiek mee aan kan trekken, maar ik vraag me wel af of het niet heel snel té sweaty wordt. Als nieuwkomer moet je waarschijnlijk wel erg snel mee-sliden met de rest, wil je niet uit de arena gejaagd worden.

Nog veel onduidelijk

De sessie op gamescom 2024 en de alfa waar we toegang tot kregen, laat nog veel vragen onbeantwoord. Met slechts twee modi en drie maps om te ontdekken, staan er nog veel vraagtekens. Maar dat laat ook ruimte om te voorspellen en te kijken waar we op hopen bij de volledige release van de game, waarschijnlijk volgend jaar.

Kevin

Ik ben blij dat er nu meer persoonlijkheid aan de game zit, maar ik hoop stiekem ook nog op een beetje verhaal. Geef mij wat drama met de teams, schotel mij wat cutscenes voor waarin je de teams en hun leden leert kennen. Dat zou het plaatje wel echt compleet maken, want de sfeer is er zeker op het moment.

Tom

Qua stijl en persoonlijkheid hebben ze duidelijk gekeken naar de betere shooters van het moment. Je proeft de inspiratie van games als Destiny, met misschien een vleugje The Finals. Maar inderdaad, de nieuwe strijders en setting zeggen nog niet bepaald veel. Misschien hoeft dat ook niet per se, maar het voelt ergens wel als onbenut potentieel. Van mijn part mogen ze het spelshowelement lekker aandikken; dat gaat prima met de snelle en competitieve insteek van Splitgate.

1047 Games 1047 Games 1047 Games

Kevin

Zet het inderdaad lekker aan als een sporttoernooi. Gooi er een over de top voice-over bij die de matches aan elkaar praat zoals ze dat bij The Finals doen. Daarnaast ben ik heel benieuwd naar de cosmetics – de game biedt alle ruimte om daar lekker wild in te gaan, zolang ze maar niet de essentie van het team verliezen. De bedenker van de game gaf in een interview met ons aan dat ze duidelijk geïnspireerd waren door onder andere Formule 1, dus ga dan ook zo lekker los in je cosmetics. Geef kekke jasjes, petjes en gethematiseerde wapens. Go off, zoals ze zeggen.

Tom

Ook dat is iets waarin ik hoop dat 1047 Games wat expressiever wordt: de cosmetics. Het gevoel voor stijl is duidelijk aanwezig, maar er valt voor spelers vrijwel niets aan te passen. Gezien de game juist daarmee (op den duur) centjes moet gaan verdienen, valt het op dat er nu nog vrijwel geen blijk van die customization is. Natuurlijk is het zuiver dat de daadwerkelijke gameplay voorop staat, maar een beetje aanpasbaarheid of progressie voor je kekke nieuwe strijders is ook niet onbelangrijk. Hopelijk zien we daar meer van tegen de tijd dat een beta-fase aanbreekt.

Splitgate 2 staat momenteel op de planning voor 2025. Deze zal dan gratis speelbaar zijn voor zowel pc als last- en current-gen PlayStation- en Xbox-consoles.