Details Titel Bonaparte – A Mechanized Revolution Ontwikkelaar Studio Imugi Uitgever Studio Imugi Release 2025 Platform Pc

Bij de veelkleurige stand van PR-agency Cosmocover lachen Martin Brouard en Jongwoo Kim mij toe. Zij hebben tijdens gamescom 2024 eindelijk het debuut van hun nieuwe studio Imugi aan mogen kondigen. Het gaat om Bonaparte – A Mechanized Revolution, een game waarin je de Franse Revolutie in stapt en eigenhandig de tijdlijn gaat verleggen. Ze laten me de ins en outs van deze nieuwe game zien en nemen me mee langs een aantal keuzes die je als speler kunt maken.

Want strategische keuzes maken, daar gaat het om in deze game. Maar het gaat ook om turn-based combat én grand strategy. En om stemmen vergaren. En om mecha-soldaten. Er gebeurt ontzettend veel, maar als Brouard en Kim het uitleggen klinkt het eigenlijk heel logisch.

Een turbulente tijd vraagt om turbulente maatregelen

De Franse Revolutie is een grote omwenteling geweest en bovendien een bloederige. Turbulent is dat dus wel te noemen. Daarnaast biedt het een perfecte backdrop voor een game die what-ifs wil opzoeken. Een combinatie van genres past daar eigenlijk heel goed bij, vertellen de makers.

Beide mannen hebben al aardig wat ervaring vergaard in de gamingindustrie: CEO Brouard heeft eerder mee Sabotage Studios (o.a. Sea of Stars) opgericht en creative director Kim was mede-oprichter van Kitfox Games (o.a. Lucifer Within Us). Die ervaring wordt met een team van nog zeven anderen verenigd in Studio Imugi – en daarbij komt ook nog wat ervaring uit andere hoeken. “Nu komt eindelijk mijn Master in geschiedenis van pas!”, zegt Jongwoo Kim lachend.

Studio Imugi Studio Imugi

Alternate history met authenticiteit

Het startpunt van Bonaparte is de volgende vraag: als je de positie en kansen van Napoleon had, wat zou je dan doen? Maak je dezelfde keuzes als hij, of ga je een hele andere kant op? Daarbij hebben de makers specifieke historische gebeurtenissen als ijkpunten gepakt. Kies je de kant van het volk of die van de Franse royalisten tijdens de Bestorming van de Bastille? En laat je Koning Lodewijk XIV samen met Marie Antoinette naar Oostenrijk vluchten, of houd je hen tegen? Dat heeft allemaal invloed op het geopolitieke klimaat van Europa, en in het bijzonder Frankrijk, waar jouw gebied van interesse ligt. Daarin geldt wel: de geopolitieke achtergrond in kwestie is wankel, dus niet elke keuze die je maakt hoeft gelijk permanent te zijn, maar alle keuzes hebben wel consequenties.

Kim benoemt dat ze er in de game naar streven een ‘alternatieve geschiedenis met authenticiteit’ te creëren. Dat houdt in dat gebeurtenissen, kleding en andere stilistische keuzes grotendeels gebaseerd zijn op de werkelijkheid. Een voorbeeld: waar Franse soldaten vaak worden afgebeeld in blauw, is hier gekozen voor wit met goud, een combinatie die in de 18e eeuw gebruikelijk was. Ook dagboeken en andere documenten uit die tijd zijn gebruikt om voor Bonaparte een zo authentiek mogelijke basis te bouwen.

Studio Imugi

Buskruit en mecha’s

Waar het verhaal wel echt wegloopt van de historisch accurate achtergrond – buiten de verlegging van de tijdlijn – is het bestaan van mechapakken. Met een steampunkachtige esthetiek en eigen gevechtsmanoeuvres kunnen deze units op een hele andere manier het slagveld eigen maken dan de rest van de troepen. Voor de gevechten zelf heeft Studio Imugi gekozen voor een hexgrid waarop je je strijdkrachten kunt voortbewegen. Dat gaat gepaard met een relatief klassieke turn-based gevechtsmechaniek waarbij je verschillende acties kunt nemen om je vijanden te slim af te zijn. De mecha-colossussen zijn daarbij essentieel voor de manier waarop je plant: het zijn de sterkste units die je hebt, maar ze zijn wel schaars. Daarnaast zit je hoofdpersonage erin als pilot, en daar moet je natuurlijk voorzichtig mee omspringen.

En dan is er nog de fusie met grand strategy, waar de game wat meer buiten de gebaande paden treedt. Wanneer je je niet op het slagveld begeeft, kun je in het parlement met belangrijke historische figuren de koppen bij elkaar steken – of elkaar juist uitjouwen als je het fundamenteel oneens bent over hoe een dispuut opgelost moet worden. Dat wordt vergezeld door tekstgebaseerde gameplay en mooie tekeningen van de locaties en personen. Intussen kun je op de strategische kaart nauwkeurig in de gaten houden hoe het met de Franse provincies gesteld is. Gebogen over die kaart maak je uiteraard je belangrijke keuzes.

Studio Imugi

Volgend jaar gaan we eeuwen terug

Nadat we samen met de twee gamemakers in vogelvlucht door de game-opzet gelopen zijn, vragen we natuurlijk naar een verwachte release window. “We maken ons nu vooral klaar voor Steam Next Fest in oktober. Dan gaat de eerste demo van Bonaparte de wereld in.” Daaraan voegen Brouard en Kim toe dat ze verwachten een periode van vroegtijdige toegang in te kunnen gaan in het eerste kwartaal van 2025. Dan kunnen we dus beginnen met het ontdekken van alle mogelijke tijdlijnen in de Franse Revolutie. Tot die tijd fantaseren we er vast even op los en stellen we onszelf de vraag: wat als ík Bonaparte was?