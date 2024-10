Altijd tragisch wanneer de pater familias op mysterieuze wijze sterft en je hem alleen nog maar als spook door het huis ziet spoken. Gelukkig is er hoop: in het nieuwste uitbreidingspakket van De Sims 4: Leven en Dood is dat verleden tijd. Onder het mom “death is not the end” is de dood slechts het begin. Nu speel je namelijk als spook of onderga je een wedergeboorte − en je snapt het al: dan begint alles gewoon opnieuw. Verwacht duistere humor, oneindige bucketlists en avonturen (wink, wink) in het hiernamaals.

Limbo, leven en dood

De wereld van Ravenwood zit vol bovennatuurlijke en macabere elementen. De wereld, geïnspireerd door het platteland van Roemenië met hier en daar een sprookjesboekelement, is een mengeling van verlaten huizen en moderne nieuwbouw en vormt het mysterieuze decor van deze uitbreiding. Gezien de sfeer en lichtinval van verschillende wijken zou je deze nieuwe wereld kunnen opdelen in het leven, limbo en het hiernamaals.

De focus op de dood is niet alleen te zien, maar ook te bespelen. Spelers kunnen hun sims laten woohoo’en in crypten, mysterieuze handelaars bezoeken en zelfs een kraai als huisdier adopteren. Deze kraaien kunnen voorwerpen terugbrengen en communiceren op dezelfde manier als konijnen in eerdere uitbreidingen. Oh, en ze kunnen je vermoorden, klein detail.

In de rouw

Naast dood door kraai kunnen sims nu vredig in hun slaap sterven op hoge leeftijd. Het is aan jou hoe je de begrafenis wilt aanpakken. Traditionele begrafenisrituelen zijn namelijk een nieuwe toevoeging. Zo kun je een altaar oprichten om herinneringen te delen, een begrafenisevenement plannen via de urn of kalender en zelfs professionele rouwers inhuren.

Ook nieuw is de manier van rouwen. Niet iedereen stort nu neer in totale wanhoop en absolute treurnis. Afhankelijk van je relatie met de overleden sim, reageren sims verschillend op de verschijning van Grim en het verwerken van de dood. Misschien een snikje, misschien gewoon niet en misschien ook gewoon met de oude, vertrouwde huilbuien.

Na het overlijden van een sim gaat elke sim hier ook weer verschillend mee om. De een is langer verdrietig dan de ander en wil ook andere dingen doen om het verlies van een sim te verwerken. De dood krijgt in die zin levensveranderende mogelijkheden voor je sim. Misschien zien ze ineens het licht en willen ze hun levensdoel aanpassen of vinden ze het nu echt tijd om een bepaalde hobby uit te oefenen. Dit is allemaal afhankelijk van je sim, diens persoonlijkheid, levensdoelen, bucketlistdoelen en de relatie tot de overledene.

Grafstenen en dresscodes

De nieuwe uitbreidingsset biedt ook verschillende manieren om sims na hun dood te herinneren. Van het creëren van erfstukken tot het organiseren van een begrafenis, spelers kunnen ervoor zorgen dat hun overleden sims een blijvende invloed hebben op hun wereld − letterlijk als spook. Je kunt zelfs een nieuw type grafsteen ontwerpen en aanpassen, afhankelijk van de persoonlijkheid en het leven van je sim.

Je kunt de dresscode en activiteiten voor de begrafenis instellen en het evenement op verschillende percelen houden, zoals crypten of huizen. In plaats van een droevige aangelegenheid, draait het meer om het herdenken van het leven van je sim. Kortom: doodgaan is nu een feestje! Soort van.

Doodgaan is slechts het begin

In plaats van de dood te zien als een eindpunt, biedt Leven en Dood de mogelijkheid om verder te spelen na het overlijden van je Sim. In Leven en Dood krijg je nu namelijk de optie om na de dood verder te spelen als geest, te kiezen voor wedergeboorte of om ze gewoon ‘los te laten’. Spelers kunnen ervoor kiezen om als geest rond te blijven zwerven of te reïncarneren in een nieuw simslichaam. Dit opent de deur voor generatie-overschrijdende gameplay, waarbij één sim meerdere levens kan ervaren.

Geesten kunnen hun krachten verder ontwikkelen met het Soul’s Journey-systeem. Ze kunnen kiezen tussen een “lichte” of “donkere” kant (vergelijkbaar met het vampieren en weerwolven-systeem in eerdere uitbreidingspakketten). Door het voltooien van uitdagingen binnen het systeem kun je nieuwe krachten vrijspelen, waarmee je de levenden kunt helpen of juist kunt tergen. Oh, en je kunt nu natuurlijk als spook woohoo’en en je mag je eigen spookkleur bepalen. Geen spookkleren, wel spookkleuren.

Wedergeboorte is ook een nieuwe optie als je geen geest wilt worden. Je wordt opnieuw geboren in een gezin naar jouw keuze en je kunt nu ook zien hoeveel levens een sim al gehad heeft. Dit opent nieuwe verhaallijnen, helemaal met de nieuwe verhaalmogelijkheden. Met de eigenschappen ‘achtervolgd door de dood’ en ‘riskant leven’ zijn sims letterlijk veel bezig met de dood. Ze zijn zich erg bewust van hun sterfelijkheid en halen daarom juist alles uit hun dag of ze gaan obsessief bezig met de dood en willen er alles over weten. Ze kunnen er zelfs een (horror)boek over schrijven.

Sims die er helemaal voor willen gaan, kunnen nu kinderen krijgen met de Grim Reaper. Deze kinderen, bekend als Grimborn hebben een speciaal teken onder hun oor en leven langer dan gewone sims.

EA

Dodelijke carrières en ambities

De uitbreiding introduceert ook nieuwe carrières en aspiraties, zoals begrafisondernemer, maar ook als Reaper, waarbij je werkt voor de Grim Reaper zelf. Als Reaper moet je een bepaald aantal zielen verzamelen en heb je de keuze om de zielen van dode sims nog een kans te geven of te oogsten. Breng huisbezoekjes en bepaal zelf welke ziel je wel en niet meeneemt en aan welke smeekbede je wel of geen gehoor geeft. Je moet natuurlijk wel je quota halen: hoe word je anders Reaper van de maand!?

Een andere toevoeging is de nieuwe bucketlist-functie, die levensdoelen toevoegt die zijn afgestemd op de eigenschappen van je sim. Sportieve sims krijgen bijvoorbeeld doelen als bergen beklimmen. Deze doelen, waarvan sommige alleen na de dood voltooid kunnen worden, zijn dus niet per se gemakkelijk te behalen en en voegen daardoor echt extra speluitdaging toe.

Nieuwe levens, nieuwe kansen

De Sims 4: Leven en Dood lijkt voor het eerst sinds lange tijd echt een nieuwe gameplay-laag toe te voegen met een hoop opties die in ieder geval het verhaalelement van De Sims 4 vergroten. Het is nog even afwachten op de uiteindelijke definitieve uitwerking van het pakket, maar het belooft veel goeds en heeft ons in ieder geval nieuwsgierig gemaakt naar meer.

De Sims 4: Leven en Dood verschijnt op 31 oktober 2024 voor PC.

Disclaimer: de software waarop de preview gebaseerd is, is nog niet definitief en kan dus nog veranderen.