De Sims 4: Stapelverliefd probeert een kleine inhaalslag te maken door een zwik elementen uit eerdere Sims-games terug te brengen. De vibrerende bedden en panterprints zijn terug in de mode. Is dit dan zowaar een De Sims 4-uitbreiding waar we positief over kunnen zijn?

Als je De Sims 4 voornamelijk speelt om grote villa’s te bouwen, dan is Stapelverliefd niet de uitbreiding voor jou. Deze uitbreiding voeg vooral veel nieuws toe aan de leefmodus van de game en aan de persoonlijkheden van de Sims.

Meer nostalgie dan Woohoo

Wie denkt dat deze uitbreiding alleen maar over daten en Woohoo gaat, heeft het slechts gedeeltelijk mis. Naast een hoop nieuwe opties om te daten en je Sims te laten Woohoo-en zitten er ook een paar bijzondere verwijzingen naar eerdere Sims-games in. Wie voor 2000 is geboren en de allereerste De Sims-game nog heeft gespeeld, herkent onmiddellijk het hartvormige, vibrerende bed dat met Stapelverliefd aan de game wordt toegevoegd. Dit bed was het allereerste bed waarin Sims Woohoo konden hebben. Het bed werd destijds toegevoegd in de uitbreiding Het Rijke Leven. Daarvoor werden Sims verwekt met een kus op de wang.

Er zijn meer van dit soort onderdelen die een terugkeer maken en natuurlijk het daten zelf, wat in de eerdere Sims-games een groot onderdeel was. Natuurlijk had De Sims 4 al de mogelijkheid om te daten, maar met Lovestruck kun je de dates meer naar je hand zetten. Je kunt kiezen waar de date plaatsvindt, maar ook wat je op de date wil doen. Wil je samen eten of liever een activiteit ondernemen? Dit kun je allemaal van tevoren aangeven en dan worden dat je doelen om de date tot een succes te maken.

Daarnaast heeft Maxis geleerd van de treinramp die de gamepack Mijn Bruiloft is, door ‘gewone’ dates ook nog gewoon in de game te laten. Nu zijn de nieuwe dates leuk om te doen, maar soms kan het ook erg veel werk zijn om alle doelen goed af te werken. Je moet namelijk behoorlijk wat wegstouwen om genoeg punten te halen voor een gouden date waar samen eten het hoofdprogramma is. Al is dit soms ook gewoon onmogelijk, omdat de game wel eensweigert uit te voeren wat jij wil.

Woohoo!

Aantrekkingskracht

Wie al wat langer meegaat als Simmer herinnert zich ongetwijfeld nog het systeem met verleidelijkheden en afknappers dat in de Nachtleven-uitbreiding zat. Als je Sim bijvoorbeeld afknapt op een bepaalde haarkleur, dan kan een date maar zo voorbij zijn. In De Sims 4 hadden Sims ook al bepaalde voorkeuren voor muziek of kleuren en dit is nu uitgebreid naar het liefdesleven van je Sims.

Dit zorgt dat de relaties van je Sims een extra laag krijgen en dat je soms een duidelijke mismatch hebt of dat je Sims juist opeens de ware vindt. Als dat laatste het geval is dan kun je een van de drie nieuwe Woohoo-acties uitproberen, al zijn er veel meer nieuwe interacties met bijbehorende animaties om uit te proberen in het spel der liefde. Stapelverliefd is een stuk kinkier dan ik van tevoren had verwacht, al wordt het natuurlijk nooit helemaal zoals de mod Wicked Whims. Toch voelt dit echt als een uitbreiding gericht op het wat oudere publiek van De Sims, met een hoop fanservice.

Datingapp

Weinig nostalgisch is de nieuwe app op de telefoon van je Sims. Waar dit tijdens De Sims 1 en 2 nog verre toekomst was, is een datingapp in De Sims 4 eigenlijk heel logisch. Met de Cupid’s Corner-app kun je elke dag een zestal matches maken en met die Sims op date gaan. Maar eerst moet je natuurlijk een profiel maken met een foto en de twee eigenschappen van je Sim.

Dit is erg leuk gedaan, want op die manier kun je tactisch eigenschappen weglaten uit het profiel van je Sims om ze wat aantrekkelijker te maken. Niemand hoeft meteen te weten dat je Sim naast zijn groene vingers en romantische instelling ook een slons is. Overigens kunnen de Sims die je tegenkomt via Cupid’s Corner en blinddates als townies uit je buurt komen, maar de game selecteert ook Sims die je downloadt uit de Galerij. Hierdoor voelt je Sims-spel onderdeel van een groter universum, wat erg gaaf is.

Je kunt ook op een blind date gaan, wat meteen een van de leukere functionaliteiten is uit Lovestruck. Het kan zijn dat je het treft en de soulmate van je Sim vindt, maar het kan ook een Sim zijn met slechte manieren en andere onaantrekkelijke eigenschappen. Ook wordt er geen onderscheid in leeftijd gemaakt bij een blind date, dus je kunt ook met je jongvolwassen Sim gekoppeld worden aan een Sim die nog met Agnes Rimpelbil in de klas heeft gezeten.

Als er een klik is dan staat er weinig in de weg van een goede date, zou je denken. Helaas vinden de dates plaats in de chaos van De Sims 4. De twee Sims langer dan 2 minuten aan hetzelfde tafeltje laten zitten is uitgesloten en de meeste dates ontaarden al snel in een van de chaotische, ongemakkelijke groepsgesprekken die helaas kenmerkend zijn geworden voor deze vierde Sims-game. Mocht je dus alles uit de spannende nieuwe dates van Stapelverliefd willen halen, blijf dan thuis.

De stad van de liefde voor de benenwagen

Thuis blijven is op het eerste gezicht best een straf want Ciudad Enamorada is een mooie buurt, waar wederom maar weinig kavels bewoonbaar zijn. Er is overal openbaar vervoer aanwezig in de vorm van bushaltes, maar dit zijn een soort magische portalen waarmee je Sim naar de andere kant van de buurt teleporteert. En daar komt geen bus aan te pas. Er rijdt wel een mooie metro door de buurt, waar je Sims ook nooit in zullen rijden.

Helaas is de buurt niet het grootste minpunt uit deze uitbreiding. Natuurlijk kon ook deze uitbreiding niet uitkomen zonder een rits aan vreemde bugs, maar ik moet het Maxis nageven dat een groot deel inmiddels gefixt is. Toch blijft De Sims 4 een zeer rommelige simulatie, waar constant iets fout gaat. Zo dacht ik dat het scenario ‘Opnieuw verliefd na een breuk’ wel een geschikte manier was om deze uitbreiding te testen. Mijn Sim had inderdaad een gebroken hart zoals het scenario omschreef, maar de rest van het scenario bleek onspeelbaar door een foutmelding elke keer als ik opstartte.

De Sims 4 wordt dus met Stapelverliefd alles behalve beter speelbaar. Alleen is de game nu even buggy als kinky, zonder dat je daar mods voor nodig hebt.