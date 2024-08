Wat doe jij het liefste op een eerste date en split je achteraf de rekening of moet je date betalen? Doe de test en ontdek wat voor een dater jij bent. Als bonus maak je ook nog eens kans om code voor De Sims 4: Stapelverliefd te winnen.

Ben je romantisch, creatief, meer een grapjas of erg avontuurlijk met je dates? Vul de quiz in en laat ons in de comments weten welke antwoorden je hebt ingevuld. Dan kunnen we jou precies vertellen welke date-eigenschap het beste bij jou past. Onder de reageerders mogen we van EA een code verloten voor De Sims 4: Stapelverliefd! Meedoen kan tot vrijdag 16 augustus 2024.

Ontdek welk type dater jij bent

Vraag 1: Wat is de beste plek om een potentiële date te vinden?

A. Via de Cupidohoek-datingapp

B. In het lokale koffietentje

C. In de club, tijdens het uitgaan

D. Bij een comedyclub of cabaret voorstelling

Vraag 2: Hoe ziet jouw ideale eerste date eruit?

A. Een fijne wandeling door de bossen van Granite Falls

B. Thuis op een zacht kleed voor de open haard

C. Genieten van de zon bij het zwembad

D. Samen een komediefilm kijken in de bioscoop

Vraag 3: Hoe maak je een goede eerste indruk?

A. Een cadeau meenemen dat je zelf thuis hebt gemaakt

B. De dansvloer opgaan en je verleidelijke dansbewegingen laten zien

C. Voorstellen om op vakantie te gaan

D. Een charismatisch gesprek voeren met veel grappen

Vraag 4: Je bent in een restaurant en de date loopt ten einde. Wat is de perfecte oplossing

voor jou?

A. De rekening splitsen

B. De rekening volledig betalen

C. Je date de rekening laten betalen

D. Met je date weglopen zonder te betalen

Vraag 5: Hoe ga je om met een ongemakkelijke stilte tijdens een date?

A. Vragen of je date De Sims 4 speelt

B. De stilte accepteren, de ander aankijken en in hun ogen verdrinken

C. Een spontane activiteit voorstellen

D. Een grappig verhaal vertellen

Vraag 6: Wat beschouw je als een grote ‘red flag’ tijdens een date?

A. Je date praat alleen over zichzelf en negeert jouw interesses

B. Je date is gemeen of onbeleefd tegen de ober

C. Je date is niet bereid nieuwe dingen te proberen

D. Je date kijkt constant op zijn of haar telefoon tijdens gesprekken

Vraag 7: Na de date: hoe houd je de relatiebalk groen?

A. Grappige berichten delen op sociale media en ze taggen

B. Ze uitnodigen voor een O jaa!

C. Een spannende vakantie plannen

D. Grappige en flirterige sms’jes sturen

Vraag 8: Jij en je date besluiten wat leuks te gaan doen. Welke activiteit kies je?

A. Een potje schaken in het park

B. Een romantisch diner in een restaurant op het dakterras

C. Samen een yogales volgen in een wellnesscentrum

D. Deelnemen aan een karaokewedstrijd in de Planet Honey Pop karaokebar

Vraag 9: Hoe brengen jij en je date een regenachtige dag binnenshuis door?

A. Koekjes en andere lekkernijen bakken

B. Een boek lezen bij de open haard

C. Een knusse indoor kampeerervaring opzetten

D. Samen videogames spelen

Vraag 10: Je zet per ongeluk iets in brand tijdens je date. Wat is je volgende stap?

A. Het later omtoveren tot een sterk verhaal: “Herinner je je nog die keer dat ik bijna het

huis in de fik zette?”

B. Zorgen dat je date veilig is en hen geruststellen

C. Heldhaftig de vlammen blussen en doen alsof er niets is gebeurd

D. In paniek raken en als een gek rondrennen

Actievoorwaarden De Sims 4 prijsvraag:

Deelname actie:

Deelname aan acties is kosteloos.

Deelname vindt plaats wanneer je jouw antwoorden op de tien vragen achterlaat in de comments.

Eenmalige deelname per persoon.

Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen van 18 jaar of ouder.

Deelnemers dienen woonachtig te zijn in Nederland.

Medewerkers van Pixel Vault zijn uitgesloten van deelname aan acties.

De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) worden altijd vermeld op de actiepagina.

Pixel Vault is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg verstrekt aan externen.

Op alle acties is het Nederlands recht van toepassing.

Winnaar: