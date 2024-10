Ik herinner de spontane grijns op mijn gezicht toen ik op de Nintendo Direct van afgelopen juni Luigi uit de bosjes zag strompelen, achternagezeten door een zwerm bijen. De gloednieuwe Mario & Luigi lijkt met kleurrijke personages en een arsenaal aan creativiteit perfect in de serie te passen. Maar de nieuwste toevoeging aan de serie lijkt meer te worden dan alleen deel zes. Het ziet ernaar uit dat Mario & Luigi Brothership, als serie-debuut op een console-systeem, groter en gedurfder dan ooit gaat worden.

Het is bijna tien jaar geleden dat we voor het laatst een originele Mario & Luigi game te spelen kregen. Na enkele jaren radiostilte en het faillissement van ontwikkelaar AlphaDream leek de serie aan de verleden tijd toe te behoren. Maar niets bleek minder waar! Mario & Luigi: Brothership blaast nieuw leven in een van Nintendo’s meest creatieve gameseries. Een vreemde nieuwe wereld, excentrieke personages en de onbreekbare band tussen de broers staan volop in de schijnwerpers. Er is maar een conclusie te trekken – Mario & Luigi zijn terug!

Gekke bekken trekken

Als ik terugdenk aan de Mario & Luigi games van vroeger, staan de bizarre personages en situaties mij het meest bij. Van dikke Bowser tot cola-kotsende Mario en alles wat er tussen zit – iedere game is doorgeven van de slapstick humor. Brothership lijkt die trend door te zetten. De nieuwe wereld, Concordia, zit vol unieke personages en heerlijk achterlijke scenario’s. Mario en Luigi moeten onder andere een eiland in de penarie redden door haarlak te fiksen voor de “groovemaster,” die weigert te dansen omdat z’n haar slecht zit. Dit zijn de soort plots waarop mijn liefde voor deze serie is gebouwd.

Nintendo

Juist die bizarre plots lijken nóg beter tot uiting te komen in Mario & Luigi: Brothership. De grafische kwaliteit is gedurende tien jaar flink verbeterd. Hoewel de Switch notoir weinig grafische kracht heeft ten opzichte van de competitie, is het alsnog een flinke grafische update ten opzichte van de laatste Mario & Luigi game uit 2018. De bros. zelf, de NPC’s, de wereld – als we de trailers mogen geloven is alles expressiever dan ooit, waardoor de wereld erg goed uit de verf komt.

Wombo-combo’s houden de gevechten fris

Mario & Luigi: Brothership is niet alleen de bekende serie- formule in een nieuw jasje. Er zijn tal van innovaties in de gameplay – waarvan er een van de opvallendste bij de gevechten te vinden is. Zoals vanouds bestuur je nog steeds beide bros. tegelijk en kun je door goed op te letten aanvallen ontwijken en zelfs counteren. Terugkerende fans van de eerdere games zullen de speciale bros. moves en de uiteenlopende gear ongetwijfeld herkennen.

Nintendo

Iedere Mario & Luigi game sinds Superstar Saga heeft zijn eigen gevechtsgimmicks. In het geval van Brothership zijn dat “plugs.” Met deze plugs kun je Mario en Luigi’s slagkracht op je eigen manier vormgeven. Van gegarandeerde critical hits op specifieke vijanden tot immuniteit voor bepaalde status-effecten. Je kunt meerdere plugs combineren om ultieme combo’s te bouwen. Het lijkt erop dat je de gevechten op allerlei manieren te lijf kunt gaan. In eerdere Mario & Luigi games gingen de gevechten in de latere stadia van de game nog wel eens vervelen, omdat je continu hetzelfde deed, maar dan telkens op een nét iets hoger niveau. Hopelijk kunnen plugs dit patroon doorbreken.

(Ver)kennis is macht

Verkenning speelt in iedere Mario & Luigi game een grote rol. Net als in de stijl lijkt Brothership ook hier een schepje bovenop te doen. Met “Shipshape Island,” of het heerlijk vertaalde “Zeiland” als je in het Nederlands speelt, ben je vrijer dan ooit om door de wereld heen te varen. De wereld zit vol geheimen en missies, die je belonen met handige items om je sterker te maken in gevechten. Verkennen wordt rijk beloond!

De wereld lijkt niet alleen groot en vrij te worden, maar ook dynamisch. NPC’s lopen continu rond en gaan naar nieuwe stukken van de wereld zodra jij ze vrij speelt, waar ze ook weer nieuwe quests geven. Concordia leeft – en laat ons vanaf volgende week een flink paar uurtjes lekker met de bros. in een fictieve wereld opgaan.

Mario & Luigi: Brothership komt 7 november uit voor de Nintendo Switch.

De trailers van Mario & Luigi: Brothership

Nieuwsgierig geworden naar Mario & Luigi: Brothership? We hebben de trailers alvast voor je op een rijtje gezet: