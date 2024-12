Switch it up!

In 2017 maakte de Switch voor het eerst furore op de markt. Zeven jaar later is een van de succesvolste gaming consoles ooit klaar voor een prominente plek in de gamegeschiedenis. Begin 2025 krijgen we ons eerste officiële kijkje op de opvolger van de Switch. Hoog tijd dus voor een terugblik.

In 2012 stond Nintendo er niet goed voor. Het bedrijf draaide verlies en de gedoodverfde opvolger van de Wii, de Wii U, bleek een commerciële flop. Het falen van de Wii U bood ruim baan voor een nieuwe console. Een console die meer moest zijn dan de opvolger van de 3DS of de Wii U, maar écht een nieuwe manier van spelen moest gaan bieden. Het resultaat werd voor het eerst bekend in 2015 – twee jaar later lag de gloednieuwe Nintendo Switch in de schappen.

2017 – Een ambitieus begin

De Switch was inderdaad meer dan een opvolger van de 3DS en de Wii U. In zijn allereerste trailer werd al snel duidelijk waarom de console de Switch heette. Je kon op de tv spelen, maar je kon ‘m ook ontkoppelen en als handheld gebruiken. Daarnaast kon je de joy-con controllers er vanaf halen, en ze als afstandsbedieningen gebruiken. Sinds de Game Boy uit 1991 heeft Nintendo altijd een tweedeling gehanteerd tussen handhelds en home consoles. Hoewel Reggie Fils-Aimé, destijds bestuursvoorzitter van Nintendo of America, verklaarde dat de 3DS nog een lang leven beschonken was, bleek de praktijk anders. De Switch zou uitgroeien tot hét vlaggenschip van Nintendo waar alle games op uit kwamen.

De games die op de Switch uitkwamen, bleken al snel ambitieus. The Legend of Zelda: Breath of the Wild werd ontvangen als meesterwerk en hintte als eerste op een mentaliteitsverandering in het Switch-tijdperk. In tegenstelling tot het doorgaans weinig creatieve en stagnerende Wii U-tijdperk voerden creativiteit en ambitie al snel de boventoon bij Switch software. Games als Super Mario Odyssey en Splatoon 2 bliezen nieuwe energie in hun franchises. Veelbelovende games die nog op de Wii U vast zaten, zoals Mario Kart 8 Deluxe, Hyrule Warriors, en later Super Mario 3D World, kregen op de Switch een nieuw leven als Deluxe en Definitive Editions.

Nintendo

Hoewel de Switch en vernieuwing hand in de hand gingen, liet de nieuwe mindset van Nintendo toch nog het een en ander aan de innovatieve wensen over. De afwezigheid van voice chat, performance problemen en joy-con drift waren al vroeg zichtbaar. De online modus werkte maar matig en de bijgaande smartphone app om te voicechatten was een vreemd fenomeen. Daarnaast verloor de Switch fiks wat van de oude Nintendo-charme. Hoewel de nieuwe games duidelijk het unieke Nintendo-sausje over zich heen kregen, was de Switch zelf vooral functioneel – bijna klinisch. De rariteiten van de Wii, zoals de Mii’s, hun plaza en het Wii Shopping-kanaal verdwenen naar de achtergrond, ten gunste van een generiek alternatief.

2018 – Alles is groter op de Switch

Het software landschap van de Switch breidde zich in 2018 gestaag uit. Niet alleen met Nintendo-titels, maar ook met tal van games die nooit eerder op een Nintendo-systeem speelbaar waren. Meer dan zijn voorgangers integreerde de Switch zich in een groter gaming-ecosysteem – de grote exclusiviteitsmuur van Nintendo brokkelde af. Populaire indie-games als Hollow Knight, Celeste en Undertale maakten hun entree.

Ook PC-, Xbox- en PlayStation-games als Diablo III, Dark Souls Remastered , Skyrim, Minecraft en Civilization VI braken door de Nintendo muur heen. Bij deze ports kwamen de performance issues van de Switch wel duidelijk naar voren – de console kon een stuk minder aan dan de concurrentie. De Switch versie van Dark Souls Remastered slaagde er niet in om op 60FPS en in 4K resolutie te runnen – in tegenstelling tot de Playstation 4 Pro, Xbox One X, en Windows.

Nintendo

De game die het Switch-softwarelandschap van 2018 domineert is Super Smash Bros. Ultimate. Van Breath of the Wild en Super Mario Odyssey leek alles groter op de Switch – en Super Smash Bros. was verre van een uitzondering. In koeienletters verscheen “IEDEREEN IS HIER!” op het scherm – dit was dé Smash Bros. die alles in huis had. Niet alleen qua games leek alles groter op de Switch. Datzelfde jaar verscheen op Nintendo’s betaalde online dienst de eerste van een uitgebreide bibliotheek retro games waar iedereen toegang tot kreeg. Alleen de bibliotheek van de NES zou al uitgroeien tot 61 spellen.

Hoewel Nintendo met de Switch meer begon te lijken op de concurrerende systemen, bleek er nog meer dan genoeg ruimte voor allerlei unieke rariteiten. Weinig speelt daarbij meer tot de verbeelding dan Nintendo Labo. Met karton kon je je Switch omtoveren tot een vishengel, een piano, of zelfs een huis. Labo bleek geen hit – of in ieder geval, niet genoeg. Na zijn bombastische entree verdween het karton stilletjes van het toneel.

2019 – We breken met het verleden

Reggie Fils-Aimé verklaarde in 2017 nog dat de 3DS een lang leven beschonken was. Ook de nieuwe bestuursvoorzitter van Nintendo of America, Doug Bowser, verklaarde in juni dat jaar dat Nintendo nog van plan was om door te gaan met de 3DS – mits de vraag er was. Die bleek tegen te vallen, want na slechts drie maanden hield Nintendo officieel op met games voor de 3DS. Ook de uiterst succesvolle Wii kreeg dat jaar zijn laatste internationale release. De Switch was nu de enige console van Nintendo, waarop alles gebeurde.

Qua releases was 2019 niet het meest baanbrekende jaar voor de Switch. De mainline Pokémon-games verplaatsten zich officieel naar een home console met Pokémon Sword and Shield. Mario Maker kreeg een nieuw leven dankzij een uitgebreider vervolg. Oudere games als Kirby’s Epic Yarn, the Legend of Zelda: Link’s Awakening, Final Fantasy VII, VIII en IX, Dragon Quest XI en The Witcher 3: Wild Hunt kregen een plaatsje in de Switch catalogus. De online retro-bibliotheek werd uitgebreid met de SNES, en zowel Luigi’s Mansion 3 en Fire Emblem: Three Houses gooiden hoge ogen.

Nintendo

Ook dit jaar experimenteerde Nintendo weer met wat variaties en controllers. Eind dat jaar lag de Switch Lite in de schappen – een lichtere variant met een sterkere batterij die alleen als handheld functioneerde. Geen docking station of ontkoppelbare joy-cons dus. Daarnaast introduceerde Nintendo Ring Fit Adventures, een spirituele opvolger van Wii Fit. Door één joy-con in de gloednieuwe ring-con te stoppen en de andere aan je been vast te plakken kon je thuis fitnessen. Er zou dat jaar ook nog een nieuwe Animal Crossing komen, maar die was vertraagd. Daardoor zou die game uitkomen op 20 maart 2020.

2020 – Het perfecte moment

2020 is hét jaar van Animal Crossing: New Horizons. Niet alleen in de geschiedenis van de Switch, maar in de algemene geschiedenis van video games. Het spel kwam op het perfecte moment uit. Op 11 maart dat jaar verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie COVID-19 een pandemie en lockdowns werden in tal van landen afgekondigd. Hoewel de gloednieuwe Animal Crossing al een solide spel op zichzelf was, zorgt het coronavirus voor een ware Animal Crossing-explosie.

Het escapisme van een relaxt tropisch paradijs zonder zorgen paste perfect bij de tijd. Talloze mensen onderhouden sociaal contact via de game. Diploma-uitreikingen en zelfs huwelijken gaan via de game. Twee jaar later zou Animal Crossing: New Horizons vaker verkocht zijn dan alle voorgaande Animal Crossing titels bij elkaar. Tot op de dag van vandaag is alleen Mario Kart 8: Deluxe vaker verkocht op de Switch.

Nintendo

Hoewel 2020 een mijlpaal was voor de Switch, werden de technische beperkingen van de console steeds duidelijker. Dat jaar kwamen zowel Sony als Microsoft met de volgende generatie consoles – terwijl de Switch qua hardware al achter liep. In de aankomende jaren zou de gesprekstoon omtrent de Switch veranderen – van een gloednieuwe en frisse console tot een achterblijver, die na vier jaar aan innovatie toe was. De wittebroodsweken van de console lagen in een ver verleden.

2021 – In de schaduw van New Horizons

De Switch kreeg wel degelijk een update, maar niet qua performance hardware. Het nieuwe OLED-model had meer opslagruimte, een groter display en een hogere kwaliteit beeld. Het nieuwe model was ontegenzeggelijk een verbetering, maar het bood niet de nodige technische boost. Ondanks de weinige technische vooruitgang bleef de Switch sterk in de markt. Net als in 2020 slaagde de console erin de meest verkochte te worden.

Nintendo

De allergrootste namen uit de releaselijst van de Switch komen niet uit 2021. Titels als Metroid Dread, Mario Party Superstars en The Legend of Zelda: Skyward Sword HD werden positief ontvangen, maar verkochten alledrie niet geweldig. De langverwachte remake van Pokémon Diamond en Pearl verkocht goed, maar kreeg wel een controversiële ontvangst. 2021 eindige vooral in de schaduw van 2020, waarin de Switch noch qua software, noch qua hardware echt opviel.

2022 – Rake klappen, fikse missers

2022 was een jaar van tegenstellingen – als het op software aankomt, in elk geval. Gedurfde innovaties staan pal tegenover wat vlakke, oncreatieve en matig presterende teleurstellingen. Enerzijds kwam de console dat jaar met Kirby and the Forgotten Land, Splatoon 3 en Pokémon Legends: Arceus over de boeg. Ieder van deze games sluit aan op de traditie van Breath of the Wild, Mario Odyssey en Super Smash Bros. Ultimate – groter, gedurfder, innovatiever. Splatoon 3 maakte de wereld van Inklings en Octolings groter dan ooit, Kirby and the Forgotten Land was Kirby’s eerste, uiterst succesvolle 3D expeditie, en Pokémon Legends Arceus liet zien dat zelfs de inmiddels cliché-geworden gameplay van Pokémon anders kon.

Nintendo

Sommige games sloegen dat jaar de plank flink mis. Nintendo Switch Sports miste de charme die Wii Sports en Wii Sports Resort wel hadden. Pokémon Scarlet en Violet vallen het meest op als teleurstellingen. Met name de graphics en de performance van de game zorgden voor ophef. Hoewel Xenoblade Chronicles 3 bewees dat de graphics echt niet per se aan de Switch hoefden te liggen, riep het debacle wel vragen op. Was het tijd voor een nieuwe console? Eind dat jaar werden de eerste sporen van de opvolger van de Switch al duidelijk.

2023 – Hoog tijd voor wat nieuws

In 2023 werd duidelijk dat Nintendo aan de opvolger van de Switch kluste. Partners van Nintendo meldden dat ze development kits voor een nieuw systeem hadden gekregen en volgens Eurogamer kregen insiders een demonstratie over wat het nieuwe systeem te bieden had. Vanaf dat moment was het een kwestie van tijd voordat Nintendo met een officiële aankondiging zou komen.

Nintendo

Ook al ging de Switch richting zijn pensioen, er stonden zeker nog een paar hoogtepunten qua software op het programma. Net als zijn voorganger werd The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bijzonder goed ontvangen. Super Mario Bros. Wonder liet zien dat het 2D Mario-genre levend en wel was, en met de Super Mario RPG remake begon een ware Mario RPG renaissance.

2024 – The Successor is Real!!

Op 7 mei 2024 liet Nintendo’s president Shuntaro Furukawa weten dat de opvolger van de Switch begin 2025 aangekondigd zou worden. Later bevestigde Nintendo dat de opvolger van de Switch backwards compatibel is met zowel de games van de Switch als die van Nintendo Switch Online. De games van 2024 zijn dus een soort last hurrah – maar de software van dit jaar biedt alsnog tal van creatieve en ambitieuze hoogtepunten die de Switch era zijn gaan definiëren.

Nintendo

Super Mario Party Jamboree, de grootste Mario Party ooit, kwam iets meer dan een maand geleden uit. De Mario RPG renaissance zette door met de hoge kwaliteits remaster van Paper Mario: The Thousand-Year Door en een nieuwe toevoeging aan de de lang dood gewaande Mario & Luigi serie. Peach en Zelda kregen hun eigen spellen – in het geval van Peach de tweede na bijna twintig jaar, en Zelda heeft nog nooit een eigen game gehad.

Vijf maanden nadat we de Switch voor het eerste te zien kregen, lag de console in de schappen. Als de opvolger hetzelfde traject volgt, kunnen we die waarschijnlijk in de zomer of het najaar van 2025 verwachten. Ambitie en creativiteit voerden de boventoon tijdens de Switch-era – een versmelting van handheld en console en tal van series die hun grenzen op hebben gezocht. Zelda, Mario, Kirby, Splatoon, Pokémon, Animal Crossing en Super Smash Bros. zijn groter en gedurfder dan ooit. Het is hopen dat de opvolger van de Switch die lijn met robuustere hardware doorzet.