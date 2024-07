In de pre-patch van The War Within gaat er iets fundamenteels veranderen in World of Warcraft. Met de release van de pre-patch worden de personages van spelers samengevoegd in Warbands en gaan ze onderling veel meer delen, zoals gear, reputaties met facties en opslagruimte. Dit gaat er allemaal veranderen met Warbands.

De pre-patch gaat voor ons in Europa live op woensdag 24 juli en is de voorbereiding op The War Within die op 22 augustus verschijnt in early access en officieel uitkomt op 26 augustus. Uiteraard is er weer een wereldwijd evenement in de game waarbij spelers nog even snel wat extra gear en andere loot kunnen verdienen voor de uitbreiding. Ook kun je vanaf woensdag 24 juli overal met al je mounts gebruikmaken van dragonflying, wat skyriding gaat heten. De grootste verandering is echter de implementatie van het Warbands-systeem.

Na de aankondiging van de Warband-feature was er behoorlijk wat verwarring over wat het nu precies is. Warbands werd namelijk aangekondigd samen met een nieuwe personage selectie, die er anders uit gaat zien in The War Within. In plaats van dat je personage ziet tegen de vaste achtergrond voor hun ras, staat deze nu bij een kampvuurtje en deze is niet alleen. Tot vier geselecteerde personages kunnen samen rond het kampvuur staan.

Welke personages zitten in een Warband?

De Warbands brengen al je personages binnen een account samen. Ongeacht op welke realm ze zitten of ze in de uitgelichte Warband in personage selection zitten. Dit betekent dat als je inlogt je dus niet meer kiest voor een Realm, maar eerst voor een personage uit je Warband. Als je dus veel verschillende personages hebt, verspreid over verschillende realms, kun je één lange lijst verwachten.

Er is een uitzondering en dat is als je met meerdere accounts speelt. Bijvoorbeeld als je twee EU-accounts hebt of een een EU- en een US-account. In dat geval blijven de personages van de accounts gescheiden. Mocht je niet zeker weten of dat het geval is? Dan kun je dit checken door te kijken hoeveel abonnementen je hebt voor World of Warcraft. Als je meerdere abonnementen hebt, heb je ook meerdere accounts. Betaal je maar één keer per maand voor een World of Warcraft? Dan zullen al je personages onderdeel worden van één Warband.

Blizzard Entertainment

Wat is Warbands in World of Warcraft?

Met Warbands wil Blizzard ervoor zorgen dat het makkelijker en leuker wordt om met meerdere personages te spelen. Uit data blijkt namelijk dat de meeste World of Warcraft-spelers met verschillende personages de wereld van Azeroth verkennen. Daarom gaat de ontwikkelaar meer inzetten om progressie tussen je personages te delen, zodat je minder content opnieuw hoeft te spelen.

In zowel Shadowland als Dragon Flight heeft Blizzard al stappen gezet om meer spelelementen toegankelijker te maken als je met meer dan een personage speelt. Zo is er bijvoorbeeld al loot die nu account-wide is. En eigenlijk zijn Warbands een wat hippere manier om te zeggen dat veel nu account-wide wordt.

Beeld: Blizzard Entertainment

Wat ga je in Warbands delen?

Om te beginnen krijg je een nieuw banksysteem, speciaal voor je Warband. Dit lijkt erg op het systeem van de Guildbanks, maar in plaats van dat iedereen uit je Guild de bank leeg kan roven, kun je alleen met je eigen personages toegang krijgen tot je Warband Bank. Deze bank is een extra tabblad in je bank-interface, naast het tabblad van je personages persoonlijke bank en de reagent bank. Via deze bank kun je goud en items delen en krijg je bovendien meer ruimte om items op te slaan. Dit gaat ervoor zorgen dat je niet meer nodeloos items aan het heen en weer sturen bent tussen alts via de post.

Daarnaast komen er items in de game die Warbound until Equipped (WuE) zijn. Dit betekent dat je veel gear die je verzamelt tijdens je avonturen, zonder problemen aan je andere Warband-leden (lees personages) kunt geven. Vind je bijvoorbeeld een mooi zwaard, maar heeft de warrior waar je op dat moment mee speelt een betere? Dan kun je het zwaard via je Warband Bank beschikbaar stellen aan je Death Knight.

Je kunt dus nog steeds geen soulbound items aan andere Warband-leden geven, deze blijven personage-gebonden. Wel kunnen al je personages bij de transmog van het specifieke item. Dat is op zich niet nieuw, maar wel nieuw is dat dit ook geldt voor gear die het personage waar je op dat moment mee speelt helemaal niet kan dragen. Denk aan een priest die een mooie plate helm vindt, maar daar zelf niets mee kan. In tegenstelling tot voor het Warband-systeem, kan je Warrior deze nu wel gebruiken als transmog en hoef je niet terug met je Warrior naar die specifieke plek en te hopen dat de helm opnieuw dropt.

Tot slot zijn er de reputaties met facties in de game die voor een groot deel account-wide worden. Dit betekent dat als je de maximale reputatie haalt met je main personage, je andere personages ook alle voordelen van de maximale reputatie-levels hebben. Op die manier hoef je niet opnieuw dezelfde quests en grinds te doen op een alt, zodat de game een stuk minder repetitief wordt. Dit geldt ook voor de meeste achievements.

Blizzard Entertainment Blizzard Entertainment Blizzard Entertainment

Wat deel je niet in Warbands?

Om het dan toch nog wat ingewikkelder te maken, zijn er een aantal specifieke zaken die nog niet in Warbands gedeeld worden. Dit geldt voor sommige reputaties, met name uit vorige uitbreidingen. Welke wel en niet erbij horen staat nog niet helemaal vast en het is ook de bedoeling dat er meer reputaties gaandeweg worden toegevoegd aan het Warband-systeem, maar Blizzard is nog niet zo ver.

Dit geldt ook voor achievements, al gaat het daar met name om personage-specifieke achievements, zoals het behalen van het maximum level. Wat voor de hand ligt. Minder logisch zijn de class-specifieke gearsets. Hoewel je dus wel cloth gear kunt verzamelen op een personage die alleen plate kan dragen, kun je dus niet gearsets voor een priest verzamelen op een warrior en andersom. Voor classets moet je dus alsnog met je alt naar een specifieke dungeon of raid.

Blizzard heeft een elegantere oplossing gevonden voor het delen van plekken die je hebt verkend. Warbands maakt het mogelijk om alle gebieden die je op je andere personages hebt ontdekt te onthullen, maar doet dat niet standaard. In plaats daarvan is er een toy toegevoegd die de kennis van de in-game wereldkaarten deelt tussen Warband-leden. Op die manier kun je over alle geografische kennis beschikken als je dat wil, maar als je liever blijft ontdekken op je alts, kan dat ook.