World of Warcraft is met The War Within helemaal terug, wat gek is om te schrijven over een game die dit jaar haar twintigste verjaardag viert. Toch heeft de game wat lastige jaren achter de rug en met The War Within voelt het alsof we deze dip definitief achter de rug hebben.

Details Titel World of Warcraft: The War Within Ontwikkelaar & uitgever Blizzard Entertainment Release 26 augustus 2024

The War Within is het eerste deel van de The Worldsoul Saga-trilogie die Blizzard op BlizzCon 2023 heeft aangekondigd. We weten al dat het vervolg op deze uitbreiding Midnight gaat zijn en dat het drieluik wordt afgerond met The Last Titan. Het is daarom lastig om The War Within nu al binnen de context van The Worldsoul Saga te reviewen, want we zijn pas net onderweg. Lees daarom voor meer informatie over de trilogie ons interview met game director Ion Hazzikostas. Deze review focust zich alleen op de nieuwe uitbreiding The War Within.

Een goed verhaal heeft een goede slechterik nodig

Om de spoilers tot een minimum te beperken zullen we zo weinig mogelijk details bespreken over het verhaal van The War Within, maar meteen vanaf het begin van de uitbreiding is duidelijk dat de gezellige vakantie op het drakeneiland definitief voorbij is.

De slechterik Xal’atath zet haar plannen verder in gang en zorgt ervoor dat niemand meer om haar heen kan. De impact die ze heeft is groot en als speler heb je vanaf het eerste moment het gevoel dat alles op het spel staat. Een knappe prestatie voor een game die elke twee jaar weer een nieuwe slechterik moet bedenken die spelers kunnen verslaan, want degene die sinds het begin spelen zijn nu onderhand zelf halve goden.

Xal’atath is een antagonist die dat prima lukt en je bij vlagen de stuipen op het lijf jaagt. De uitstekende ingame cutscenes helpen hier ook bij, want deze zijn meer aanwezig dan in vorige uitbreidingen. Het is extra tof dat je eigen personage steeds vaker onderdeel is van deze filmpjes, zodat je je echt een onderdeel voelt van het verhaal. Je bent niet langer een toeschouwer bij de avonturen van Jaina, Thrall en hun vrolijke vrienden − jij bent hun vriend.

Door de campagne van The War Within heen is Xal’atath als constante dreiging aanwezig. Tegelijkertijd is er ook alle ruimte voor kleinere verhalen. Zo leren we via side quests het nieuwe dwergenras de Earthen kennen, die op de Isle of Dorn wonen. Door kleinere verhalen leren we over hun tradities en gebruiken. Hoewel deze dwergen letterlijk van steen zijn, krijg je door de quests al snel warme gevoelens voor dit ras.

Daarnaast krijgen ook de hoofdpersonages meer karakter door subtiele dialogen die de speler zelf kan activeren door op ‘stay a while and listen’ te klikken tussen de main quests door. Het lijkt heel simpel, maar World of Warcraft voelt nog meer als een echte RPG als je met Anduin aan tafel zit in de lokale herberg en zijn overpeinzingen aanhoort terwijl je een rondje bier haalt.

Dragon Riding plus

The War Within refereert in de eerste plaats naar Azeroth, want in deze uitbreiding dalen we letterlijk af naar de binnenste regionen van de planeet. Je begint op het op Ierland geïnspireerde Isle of Dorn, maar daalt al snel af via een grote mijnschacht, de Coreway, naar ondergrondse gebieden. Je kunt deze gebieden moeilijk grotten of spelonken noemen, hoewel het dat technisch gezien wel zijn. Ze strekken zich alleen zo ver uit dat sommige meer als een ondergrondse miniwereld aanvoelen.

Zeker Hallowfall waar de Arathi zich ophouden is wijds opgezet, met een ondergrondse zee en een enorm kristal in het plafond. Het is een fijne afwisseling met de toch wat donkerdere Ringing Deeps en de sinistere stad Azj-Kahet. Hoewel de zones vol interessante locaties en quests zitten, was ik elke keer toch wat opgelucht als ik weer bovengronds in de hoofdstad van de Earthen, Dornogal, terugkwam.

Elke zone is echter groot genoeg om er met flinke vaart doorheen te vliegen met het nieuwe Skyriding. Dit is een soort Dragon Riding plus, waarmee je op vrijwel elke vliegmount nu snel kunt vliegen op de interactieve manier die is geïntroduceerd in Dragonflight. Het was in onze review van Dragonflight een van de hoogtepunten en het rondvliegen door Azeroth is op zichzelf al een leuke activiteit, ook al is het uiteindelijk nog steeds tijdverdrijf tussen de quests door.

Blizzard Entertainment

Samen is beter dan alleen, maar niet meer in World of Warcraft

The War Within voegt niet alleen maar meer van hetzelfde toe, maar heeft ook een paar spiksplinternieuwe systemen. De meest ingrijpende verandering zijn de Warbands, die niet alleen voor een mooi loginscherm zorgen, maar ook veel zaken account-wide maken. Je characters delen nu een bank en veel van de (nieuwe) reputatie die je hebt bij facties op je main is nu hetzelfde voor al je characters. Het was nog nooit zo makkelijk om een klein leger aan alts te onderhouden.

De uitbreiding is in meer opzichten gericht op solospel. Dat klinkt gek voor een MMORPG, maar Blizzard ziet zelf in de data dat veel spelers de game grotendeels solo spelen. Om voor deze groeiende groep spelers meer content te bieden, heeft Blizzard Delves toegevoegd aan de game. Dit zijn een soort mini-dungeons, met puzzels, een eindbaas en natuurlijk een berg aan loot.

Zeker die loot is interessant, want je kunt hiermee het op een-na hoogste level gear verdienen, mits je de Delve op het hoogste niveau weet uit te spelen. Natuurlijk kun je ook nog steeds raids of moeilijke 5-man dungeons doen voor goede gear, maar als je daar allemaal geen zin in hebt, ben je niet meer verplicht je alsnog aan dit samenspel te onderwerpen. Je kunt de game nog steeds met grote groepen spelen, maar als je liever alleen of samen met een vriend speelt, is dat nu ook helemaal prima.

Deze Delves zijn nog best een uitdaging. De eerste drie tiers gaan wel, maar zeker richting tier acht moet je alles uit de kast halen om de dungeon te doorlopen. Gelukkig krijg je wel wat hulp, ook als je alleen speelt. Je kunt namelijk vrienden meenemen, maar je neemt altijd je computergestuurde metgezel mee in de vorm van Brann.

Brann is van de explorers league en kan je tijdens de Delve helpen met healen of extra schade aanrichten. Daarnaast roept hij ook als je ergens in gaat staan, waar je beter niet in kunt gaan staan. Meestal is het al vrij duidelijk als de vloer opeens lava is, maar Brann schreeuwt het dan voor de zekerheid ook nog even. Dat maakt de avonturen in de Delve extra leuk.

Helaas zijn de Delves ook de plek waar we de meeste bugs tegenkwamen. Sommige Delves werkten korte tijd helemaal niet en Brann wil ook nog wel eens op magische wijze verdwijnen. Soms lost alleen een herstart van de Delve deze bugs op. Daardoor voelt het toch alsof Blizzard de Delves misschien wat te gehaast naar de live servers heeft moeten brengen. Dat blijkt ook uit de meerdere updates die Delves al hebben gehad sinds de release. Hopelijk kunnen ze in de komende maanden een goede inhaalslag maken, zodat we voor komende patches niet meer dit soort problemen tegenkomen.

Blizzard Entertainment Blizzard Entertainment Blizzard Entertainment

The road ahead is empty (maar niet lang meer)

Toch voelt de uitbreiding wat afgeraffeld, met gekke bugs die prominenter aanwezig zijn dan in voorgaande updates. Daarnaast is de eerste patch van The War Within volledig gericht op de jubileumevenementen in de game. Dat betekent dat het echte verhaal van deze uitbreiding pas volgend jaar een vervolg gaat krijgen.

In ons interview met Ion Hazzikostas heeft hij wel beloofd dat er nog voor het einde van het jaar een roadmap komt, zodat we weten waar we aan toe zijn in 2025. Hopelijk kan het team de goede weg die het met deze uitbreiding is ingeslagen verder bewandelen, maar dan zonder de schoonheidsfoutjes.

The War Within is namelijk een heel fijn eerste deel van de trilogie en dan moet er nog zoveel komen. Het zorgt voor een nieuw soort enthousiasme dat veel spelers nog niet eerder hebben gehad voor de inmiddels toch wel volwassen game. The Worldsoul Saga voelt in meerdere opzichten als een nieuw tijdperk, waarin Azeroth opnieuw een heel fijn toevluchtsoord is voor miljoenen spelers. Het is nu hopen dat dit ook zo blijft.