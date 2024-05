Biopics zijn van alle tijden

Biografische films oftewel biopics zijn hot. De laatste jaren is het aantal films in dit genre aardig toegenomen. Het biedt ons als kijker een kijkje achter de schermen tijdens het leven of een korte periode van een bekende schrijver, artiest, zakenmagnaat, band, historische figuur of gebeurtenis. Je telt pas echt mee als er een film over je is gemaakt.

Het afgelopen jaar kon je onder andere meekijken over de schouders van J. Robert Oppenheimer of op expeditie gaan met Napoleon. Meer recentelijk kon je touren met Bob Marley (Bob Marley: One Love), de straten van Camden onveilig maken met Amy Winehouse (Back to Black) of de ring instappen met de Von Erich broers (The Iron Claw).

Het aanbod van biografische films bij de verschillende streamingdiensten is groot en goed en kan daarom overweldigend zijn. Ik heb daarom vijf kijktips voor je uitgekozen die ik je van harte aanbeveel om eens te kijken.

Control – Ian Curtis

In Control wordt het verhaal van zanger Ian Curtis van de band Joy Division verteld. De film is gebaseerd op het boek Touching From a Distance dat geschreven is door de weduwe van Curtis, Deborah. In de film wordt het verhaal verteld over de opkomst en het succes van de band en het turbulente huwelijksleven van Ian en zijn persoonlijke demonen.

Uiteindelijk zou hij overlijden aan de gevolgen van zelfdoding vlak voordat hij met Joy Division op tournee zou gaan door de Verenigde Staten. Het is een sobere maar mooie film over een zanger en een band die veel meer bekendheid verdienen. De film is geregisseerd door de Nederlandse fotograaf Anton Corbijn en is te zien op Amazon Prime.

Elvis – Elvis Presley

Een van de in mijn ogen beste films van 2022 was de biopic over Elvis Presley. Het vertelt het verhaal van The King of Rock ’n Roll van zijn jeugd tot aan zijn laatste levensjaren in Las Vegas. Het is met een speelduur van tweeënhalf uur een lange film maar wel één die niet aanvoelt als een lange zit.

Dat komt door de mooie cinematografie van de film en het gebruik van veel muziek en Austin Butler die een zeer goede vertolking laat zien van Elvis. Het is een mooie film voor zowel doorgewinterde als nieuwe fans van The King. Elvis is te zien op HBO Max.

Goodfellas – Henry Hill

Op The Godfather: Part 2 na is de film Goodfellas misschien wel mijn favoriete misdaadfilm. De film is geregisseerd door Martin Scorsese en is gebaseerd op het boek Wiseguy van misdaadverslaggever Nicholas Pileggi.

Het beschrijft het verhaal van Henry Hill (in de film gespeeld door Ray Liotta). Hij is een voormalig lid van de Lucchese maffiafamilie die later informant werd voor de FBI. Het verhaal wordt vanuit het perspectief van Henry verteld. Hierdoor zit je er meteen in en word je echt meegenomen in de onderwereld van de New Yorkse maffia. Goodfellas is te zien op Amazon Prime.

The Pursuit of Happyness – Chris Gardner

Dit is een film waarvan ik later pas achter kwam dat het gebaseerd is op het leven van een bestaand persoon. In The Pursuit of Happyness wordt een deel van het leven van zakenman en spreker Chris Gardner (Will Smith) verteld. Gardner raakte begin jaren 80 aan lager wal en werd uiteindelijk samen met zijn vijfjarige zoon dakloos.

Om zijn leven te verbeteren neemt hij een onbetaalde werkervaringsplek bij een effectenmakelaar aan. Daarnaast moest hij ook voor inkomsten zorgen om te voorzien in het levensonderhoud van hem en zijn zoon. Het is een onwaarschijnlijk waargebeurd verhaal waarin Chris Gardner een belichaming is van de American Dream (waarin hij van dakloos naar miljonair is gegaan). The Pursuit of Happyness is te zien op Netflix.

Back to Black – Amy Winehouse

Als laatste tip heb ik een film die je nog in je favoriete filmhuis of bioscoop kunt zien; Back to Black, die gaat over Amy Winehouse. Qua tijdlijn begint de film vlak voordat Winehouse doorbreekt in Europa tot aan haar overlijden door alcoholvergiftiging. Hoewel het spelen van een karakteristieke persoon als Winehouse bijna onmogelijk lijkt, weet actrice Marisa Abela heel dichtbij te komen.

Ze geeft haar eigen draai aan de rol en zet een zeer geloofwaardige versie van Winehouse neer. Back to Black laat zowel de mooie als de donkere kant van het leven van een van de beste zangeressen van deze eeuw zien. Als liefhebber van de muziek van Winehouse vond ik het zowel een mooie als treurige film om te zien. Back to Black is op Video on Demand binnenkort onder andere te zien bij Pathé Thuis.

Er zijn natuurlijk nog vele andere films over bekende en onbekende personen gemaakt. Wat is jouw favoriete biopic? Laat het ons weten in de reacties!