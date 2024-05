Nederland telt ongeveer tweehonderdvijftig bioscopen. De oudste (Cinecitta in Tilburg) bestaat ruim honderd jaar, maar ook in 2024 worden er nog steeds nieuwe filmtheaters gebouwd. Het witte doek sloeg de aanvallen van de videotheken, streaming en de corona-lockdown met succes af. Voor mensen wereldwijd blijft de donkere zaal met zijn geprojecteerde beelden toch iets magisch hebben wat door andere media niet vervangen kan worden.

Ook de redacteuren van Pixel Vault vertoeven graag in het pluche van de bioscoopstoel. Lekker diep weggezakt met popcorn en een drankje. Nou is natuurlijk de ene bioscoop de andere niet. Er zijn stadsbioscoopjes en megaplexen langs de snelweg. Sommige zalen hebben het formaat en de sfeer van een gezellige studentenkamer, in andere duurt het enkele minuten om van de onderste rij naar de bovenste te lopen. Het heeft allemaal zijn charme. Maar wat zijn nu onze favoriete bioscopen?

Kevin

C-Cinema Etten-Leur

Verdekt opgesteld tussen de Catharinakerk en het gemeentehuis van Etten-Leur staat een bioscoop met vijf zalen. Buiten dat deze vrij nieuw is, zou je op het eerste gezicht niet verwachten dat deze locatie van C-Cinema heel bijzonder is. Maar de naam die de bioscoop tot voor kort droeg, beweert anders: in mijn geheugen leeft deze bioscoop nog altijd voort als de Cine Service en blijft het mijn favoriet voor blockbusters en lange zitten.

De bioscoop van mijn geboortedorp is namelijk een servicebioscoop, wat zoveel wil zeggen als dat het personeel je popcorn en drankjes gewoon aan je stoel komt brengen. Waar dit voorheen nog met een druk op een knopje gebeurde, plaats je nu gemakkelijk via je telefoon een bestelling. Binnen no-time heb je nieuwe snacks. Een bijkomend voordeel is dat de zalen compact zijn ingedeeld: stoelen zijn geclusterd in groepjes van vier, waardoor je dus nooit door een meterslange rij hoeft te worstelen.

Wat misschien het meeste wennen was voor mij, was het hoge scherm in iedere zaal. Je stoel leunt wat naar achter, waardoor je natuurlijk wat meer omhoog kijkt – iets wat je niet zo gewend bent in een filmzaal. Dit is natuurlijk met reden, want zo kijk je nooit tegen het tafeltje met snacks en drankjes van je voorburen aan. Het zorgt voor een relaxte ervaring waar blockbusters en zelfs de lange films van drie uur of meer een plezier zijn om te vertoeven.

Roman

Koninklijk Theater Tuschinski

Pathé Tuschinski – Beeldbank Pathé

Als filmliefhebber heb ik al menig bioscoop in Nederland bezocht. Van de Pathé op het Schouwburgplein in het centrum van Rotterdam tot het intieme Podium Vlieland. Elke bioscoop heeft zijn charme, maar voor mij is er maar één die ik mijn favoriet kan noemen en dat is het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam.



Van kinds af bezoek ik met enige regelmaat deze bioscoop. Wat me aanspreekt aan dit filmtheater is dat wanneer je naar binnen gaat je je honderd jaar terug in de tijd waant en kunt genieten van de schoonheid van het gebouw en het interieur. Tuschinski heeft nog twee ouderwetse bars waar je verschillende versnaperingen en drankjes kunt bestellen en een heuse Koninklijke loge. In 2021 werd Tuschinski door het blad Time Out uitgeroepen tot de mooiste bioscoop ter wereld, wat in mijn ogen zeer verdiend is.



Mijn favoriete zaal is de grote zaal met de kroonluchter waar je schijnbaar in kunt en het bekende voordoek dat voor het witte scherm hangt en opengaat wanneer de vertoning begint. Qua beeldkwaliteit is deze zaal niet de beste. Dit komt doordat de filmprojector zich op de derde verdieping bevindt en daardoor in een schuine hoek de film projecteert op het scherm. Er zijn zalen waar het beeld superieur is, maar het heeft gewoon iets extra’s wanneer je in deze mooie oude filmzaal met een rijke geschiedenis zit te kijken naar een mooie film.

Maxime

Trianon Theater

Maxime genoot van Jojo Rabbit in het Trianon Theater, te Leiden

Tegenwoordig ga ik niet zo veel meer naar de bioscoop als ik eigenlijk zou willen, maar in mijn studententijd in Leiden was ik er met regelmaat te vinden. Leiden kent drie plekken om films te kijken — Trianon, Lido en het Kijkhuis. Die eerste is verreweg de oudste: het Trianon werd in 1927 geopend en gaat dus al bijna een eeuw mee. Doordat er slechts drie zalen zijn en het interieur uit warme houtkleuren bestaat, heeft het een luxe uitstraling. Het is geen toeval dat deze bioscoop zo charmant aandoet: het interieur komt van de hand van ontwerper Jaap Gidding, die ook Tuschinski ontwierp. Intussen heeft de bioscoop na groot onderhoud in de jaren 90 wel wat veranderingen doorgemaakt en is een groot deel van het interieur vernieuwd, maar door de kroonluchters en diepe grote zaal voelt het nog steeds imposant aan.

Een paar memorabele filmervaringen bij het Trianon waren voor mij Jojo Rabbit, Hidden Figures en Avengers: Infinity War. Naast de twee bioscopen en het filmhuis, zijn er plannen voor een extra bioscoop in Leiden. Die wordt naar verwachting juist heel modern. Ik ben benieuwd of die de charme van Trianon of Lido kan evenaren.

Als ik mijn familie bezoek in omgeving Eindhoven gaan we overigens graag even langs het Natlab of de Cinema Gold. Beide zijn knus en draaien zowel grote films als indies. Daarnaast is die laatste, net zoals Kevins favoriet C-Cinema, een servicebioscoop. Ideaal voor een lange zit.

Dirk Sung

Pathé Nijmegen

Pathé Nijmegen – Beeldbank Pathé

Ik breng gemiddeld acht uur per week door in de bioscoopzaal en doe dat het liefst bij Pathé Nijmegen. Dit is een relatief jonge bioscoop (2015) die begon als CineMec en daardoor een andere indeling heeft dan veel andere Pathé-bioscopen.

Alle zalen liggen in een hoefijzer op de eerste verdieping die met open, brede trappen toegankelijk is. De begane grond bestaat uit een enkele ruimte, waarin zich de entree, bar en zitjes met leuke regisseursstoeltjes bevinden. Pathé Nijmegen is niet de allergezelligste bioscoop, maar straalt wel enorme rust uit. Het personeel is jong en uitermate vriendelijk. Je wordt niet alleen lekker ongedwongen welkom geheten, maar ook vrolijk gedag gezegd bij het passeren in het pand of het verlaten van het gebouw. Parkeren is gratis, want de bioscoop ligt buiten de bebouwde kom. In de zomer kun je je bezoek zelfs combineren met een duik in de naastgelegen, openbaar toegankelijke recreatieplas.

Pathé Nijmegen heeft acht zalen met steil oplopende rijen stoelen, zodat je nooit last hebt van degene die voor je zit. Er is geen IMAX-scherm (heeft misschien met het verleden als CineMec te maken), maar er is sinds 2019 wel een 4DX-zaal ingebouwd. Hier kun je naast beeld en geluid genieten van geuren, neerslag en een massagestoel. Ik kom er niet zo vaak, want het scherm is kleiner en ik vind het er te koud, maar het is zeker een beleving.

Elke Pathé-bioscoop heeft zijn eigen programmering afgestemd op de bezoekersdemografie. Nijmegen is een linkse studentenstad waar men van anime en arthouse-films houdt. Ook het gevarieerde aanbod (voor een regulier theater) maakt Pathé Nijmegen een absolute topbioscoop.