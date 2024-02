The Iron Claw is een Shakespeariaans drama binnen en buiten de ring

Strijden in de ring, maar ook daarbuiten: de familie Von Erich stond in de jaren tachtig aan de top van het professioneel worstelen. Hun successen, maar ook vele tragedies zijn verfilmd in The Iron Claw. Het is een familiedrama van Shakespeariaanse proporties.

De Von Erich familie is een worsteldynastie. Aan het roer staat vader Fritz (Holt McCallany), een voormalig worstelaar. Hij wil dat zijn vier zonen in zijn voetsporen treden. Kevin (Zac Efron) en Kerry (Jeremy Allen White) willen zich graag het meest bewijzen en zijn dagelijks in en om de ring te vinden. David (Harris Dickinson) is een natuurtalent, maar neemt het allemaal niet zo serieus. De jongste broer Mike (Stanley Simons) wil eigenlijk het liefst muzikant worden. Hoewel ze niet allemaal even gelukkig zijn met de keuze die hun vader voor hen heeft gemaakt, durft geen van hen tegen hem in te gaan.

Familiedrama

Regisseur en scriptschrijver Sean Durkin is sinds zijn jeugd een liefhebber van professioneel worstelen. Hij was ook een fan van de Von Erich broers. Hij heeft zich altijd betrokken gevoeld in hun carrière en in de tragedie van de familie. In 2015 is hij begonnen met werken aan de film. In die tijd raakte hij ook bevriend met de nog laatst overlevende broer, Kevin Von Erich, die overigens niet verder bij het maken van de film betrokken was.



Hoewel je zou kunnen denken dat de film vooral over professioneel worstelen gaat, heb je het mis. Het worstelen is een groot onderdeel van de film en van het gezin, maar het gaat vooral over de onderlinge relaties die de broers met elkaar en met hun vader hebben. Het is een psychologische strijd die ze voeren, die je in de film vooral terugziet in het hoofdpersonage Kevin. Na de dood van broer David begint hij te twijfelen of het koste wat het kost najagen van succes op aandringen van hun vader wel de juiste en vooral de gezondste weg is.

Faces en Heels

De Von Erich broers staan in de ring bekend als faces, zoals dat in worstel terminologie wordt genoemd. Dat betekent dat ze tot de helden behoren. Heels is weer het tegenovergestelde. Als je een heel bent dan ben je een slechterik. Buiten de ring hadden de broers ook te maken met een heel, namelijk hun vader Fritz. Hij was indirect misschien wel hun grootste vijand.



Hij is heel hard voor zijn zoons en dat wordt in de film snel duidelijk. In een scène die zich afspeelt aan de ontbijttafel vertelt Fritz zonder gene dat hij een ranglijst heeft voor wie zijn favoriete kind is. Hij vertelt er ook bij dat dit altijd nog kan veranderen. Ook in trainingen pusht hij zijn zoons tot het uiterste en schuwt het ook niet om ze helemaal af te branden. Met welk doel? Het behalen van de kampioenschapstitel van de NWA (National Wrestling Alliance). Een titel die hij nooit heeft weten te behalen en waarvan het hem niet kan schelen wie van zijn zoons deze behaalt als het maar een van hen is.

De zesde Von Erich

Oorspronkelijk bestond de familie uit zes broers. Jongste broer Jack is op zesjarige leeftijd verdronken. De overige broers zouden allemaal het professioneel worstelvak ingaan. Maar in de film zijn er maar vier (Kevin, David, Kerry en Mike) van de vijf te zien. De vijfde broer Chris is uit de film gelaten.



Hij was het jongste lid van de familie en had moeite om het succes van zijn oudere broers te evenaren. Dit had mede te maken doordat hij astma en brozebottenziekte had. Hij overleed aan de gevolgen van zelfdoding. Hoewel hij in eerdere versies van het scenario een personage in het verhaal was, besloot regisseur Durkin om hem er uiteindelijk uit te laten. In een interview met Variety zegt hij dat het een zeer moeilijke beslissing was om hem uit het verhaal te halen, maar het was nog een tragedie die de film niet aankon, aldus Durkin.

Van Musicalster naar Drama Topper

Zoals ik in mijn vooruitblik schreef, bestaat de cast van de film uit acteurs die de laatste jaren meer bekendheid hebben gekregen. De hoofdcast spelen allemaal goed. Met name Zac Efron maakt indruk als Kevin Von Erich. Ik ken hem alleen van zijn rollen in komedies en romcoms. In deze film laat hij zien dat hij ook een leidende rol in een drama kan dragen. Hij speelt het complexe verhaal en het karakter van Kevin heel mooi. Je voelt met hem mee en ziet ook de angst en worstelingen die hij meemaakt als dit personage. Het is een mooie rol die wellicht wel een Oscarnominatie had verdiend.



Ook het samenspel tussen hem en zijn broers is goed. De acteurs die de Von Erich broers spelen hebben een goede chemie samen en dat zie je ook terug op het scherm. Ze zijn elkaars steun en toeverlaat en dat zie je in de film terug in de scènes waarin de broers samen zijn zonder hun vader Fritz. De rol van Fritz wordt gespeeld door Holt McCallany. Hij speelt de rol van de patriarch van de familie heel bevlogen. Hij is keihard voor zijn zoons en is het toppunt van toxische masculiniteit waarbij hij geen enkele tegenspraak of emotie van zijn zoons duld.