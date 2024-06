Details Titel Alan Wake 2: Night Springs Ontwikkelaar Remedy Entertainment Uitgever Epic Games, Limited Run Games Genre Survival horror

Normaal gesproken ben ik niet de persoon om DLC’s te spelen, maar voor Alan Wake 2 maak ik een uitzondering. De game was zo episch dat ik benieuwd was wat het Finse Remedy mij dit keer voor een trip-ervaring zou geven. Het was niet moeilijk om weer in de sfeer te komen en met de Night Springs DLC weer een intense ervaring te beleven.

Alan Wake 2 is een van de beste games die is uitgekomen in 2023. Kevin schreef er een zeer positieve review over en ook kwam de game voorbij in ons jaaroverzicht. Tijdens de Summer Game Fest 2024 sprong ik op van mijn stoel toen Same Lake ‘Night Springs’ presenteerde en mededeelde dat de DLC meteen te spelen was. In de eerste van twee DLC’s spelen we drie afleveringen van de tv-show: Night Springs.

Spoiler waarschuwing Deze review bevat spoilers voor het verhaal van de base game van Alan Wake 2. Lees dus alleen verder als je deze game al hebt uitgespeeld, of een spoiler niet erg vindt.

In het hoofdverhaal van Alan Wake 2 zag je al wat flitsen voorbij komen van Night Springs. Zo zag je op tv-schermen beelden van de serie langskomen en neuriet Tim Breaker het thema lied in Alan Wake’s dark place. Night Springs zijn drie korte speelbare afleveringen die in een uurtje per aflevering uit te spelen zijn. De afleveringen zijn in-game geschreven door Alan Wake en worden inleidend geïntroduceerd door Warlin Door. In de game komen diverse bekende personages voor in een alternatieve wereld.

In Night Springs staat per aflevering een ander hoofdpersonage centraal. In de aflevering: Number one Fan speel je Rose Marigold, de geobsedeerde Alan Wake serveerster van de Oh Deer Diner’s. Haar verhaal draait om het redden van haar idool tegen een kwade tweelingbroer. Het is een komische aflevering die niet al te veel diepgang heeft, maar vooral vermakelijk is om te spelen. Zo heeft Rose een flinke wapenvoorraad verstopt bij haar restaurant en zijn alle inwoners dol op haar.

Het tweede deel, genaamd: North Star komt wat dichterbij de Bright Falls game-ervaring van FBI-agent Saga Anderson. Je speelt Jesse Faden die we kennen van een andere Remedy game, Control. Jesse is op zoek naar haar broer en moet een aantal beproevingen doorstaan in de omgeving van Coffee World om haar familielid te vinden. Bij het laatste deel, genaamd ‘Time Breaker’, staat agent Tim Breaker centraal. De agent die ik al eerder benoemde moet in een epische multiverse mania proberen om eindelijk af te rekenen met Door om zo het multiversum te redden.

Wederom een fantastische trip

Bij alle drie de afleveringen zijn de gevechten niet moeilijk. Je krijgt afwisselend per personage een wapen en zaklamp, maar ook oneindig veel kogels en healing items waardoor je je niet hoeft in te houden en de vijanden makkelijk te verslaan zijn. De kracht van de DLC zit hem in de veelzijdige verhalen en grafische trucjes. Het eerste verhaal is vooral komisch en zeer vermakelijk, waar het tweede deel dan weer de serieuze en horror kant van de game opzoekt. En met Jesse Faden halen ze het hoofdpersonage van Control terug naar het Alan Wake universum. Beide delen zijn van uitstekende kwaliteit en geven een extra dimensie aan het Alan Wake-universum.

Maar wat mij betreft, is het derde deel met Tim Breaker in de hoofdrol het pareltje van Night Springs en verdient het wat meer aandacht. In ‘Time Breaker’ speel je de bijna gelijknamige agent die in een spectaculaire multiverse de strijd aangaat met Mister Door. Met een aantal geniale grafische trucjes, waaronder een retro-game stijl, probeer je Door te achtervolgen en de wereld te redden. Time Breaker geeft net die extra dimensie die je nog niet hebt ervaren tijdens de main story van Alan Wake 2. Het is eigenlijk bijna niet uit te leggen wat je allemaal meemaakt, maar het laat je aan het einde toch weer een tijdje nadenken over wat je zojuist hebt ervaren.

Naast Night Springs kondigde Same Lake aan dat in het najaar van 2024 de eerste fysieke exemplaren van Alan Wake 2 zullen verschijnen. Nu is de game alleen digitaal te verkrijgen. Ook werkt Remedy aan een andere DLC genaamd The Lakehouse. Hierover is nog weinig bekend.

De eerste DLC is nu verkrijgbaar als Alan Wake 2 toevoeging en te spelen op PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc. Dit is momenteel alleen nog mogelijk via een digitale versie.