Voor ieder budget een headset, is wat ze bij SteelSeries moeten denken. De Arctis Nova-line-up die de vertrouwde Arctis-lijn moest vervangen, heeft er namelijk weer een nieuw broertje bij. Na de Nova Pro, 7, 3 en 1 komt SteelSeries nu met de Arctis Nova 5. Voor 139 euro klinkt dat als een prima headset in het middensegment, maar het laat ook vertrouwde elementen achterwege.

De nieuwe Arctis Nova 5 van SteelSeries is een beetje een vreemde eend in de bijt. Aangezien de headset niet veel goedkoper is dan een Nova 7 in de aanbieding, moet het zich toch zien te onderscheiden met unieke functies. De focus van de Deense fabrikant lijkt dan ook vooral te liggen in de software van de headset en minder op de hardware. Desalniettemin nemen we ze beide onder de loep.

Vertrouwde, degelijke hardware

In de headset treffen we opnieuw de neodymium-drivers aan met een diameter van 40 millimeter. Deze zagen we ook al in andere recente headsets van SteelSeries, zoals de eerder genoemde Nova 7. Deze leveren een fijn geluid dat nooit storend is om naar te luisteren of om mee te gamen: niet te overheersend in de bas of hoge noten. Daarbij valt het audioprofiel van de headset goed aan te passen met de 10-punts equalizer in de Sonar-software, zodat je het audioprofiel verder naar je hand kunt zetten.

Naast de drivers treffen we een batterij aan die goed is voor zo’n 50 tot 60 uur draadloos gamen; iets wat volgens SteelSeries vooral aan vernieuwde chips te danken is. Maar links- of rechtsom heeft de headset in mijn testperiode maar nauwelijks aan de stroom gehangen. En wanneer dat moest gebeuren, bijvoorbeeld tijdens mijn reviewperiode voor Destiny 2: The Final Shape, was een kwartier laden weer genoeg om wat uren verder te kunnen. Perfect moment om even de benen te strekken!

Aan de buitenkant zit een vernieuwde ClearCast Gen 2.X-microfoon, zoals SteelSeries ‘m zelf noemt. In de specificaties lijken ze vrij gelijk, behalve de nieuwe en bredere frequentierespons – door SteelSeries geadverteerd als een frequentierespons van 100 tot 10.000 hertz in 32 kHz/16 bit. Voor velen zal dit weinig zeggen, totdat je de audio achter elkaar zet − en dan hoor je een wereld van verschil:

Een microfoon waarmee je in 2,4 GHz-modus dus prima te verstaan bent en zelfs zou kunnen aanschuiven in een podcast. Al zal een losse microfoon het daar nog altijd van winnen. In de Bluetooth-modus merk je echter dat het geluid direct last heeft van een stuk meer compressie en dus allemaal wat vlakker klinkt:

Verder is het aan de buitenkant van de headset wat rustiger gesteld met knopjes, wieltjes en andere zaken. Daar vinden we namelijk het volumewiel, een fysieke knop om je microfoon te dempen en een dubbele knop om de headset aan en uit te zetten en te wisselen tussen de 2,4GHz- en Bluetooth-modus. Een groot gemis voor mij is het ontbreken van het ChatMix-wiel, waarmee je gemakkelijk de balans tussen game- en chat-audio balanceert.

Controle over je headset, nu ook op je smartphone

Naast de vernieuwde microfoon en de langere batterijduur heeft de Deense fabrikant het vooral graag over zijn nieuwe app, speciaal ontwikkeld voor deze headset. De Arctis Nova 5 Companion App − boete voor de ongeïnspireerde naam − maakt het mogelijk om gemakkelijk tussen audioprofielen te switchen, zonder dat je de headset met je pc moet verbinden.

Dit kan voor zowel de Bluetooth- als de 2,4 GHz-modus, waarbij je toegang krijgt tot zo’n honderd profielen voor tal van verschillende games, muziekgenres en meer. Denk aan profielen voor Counter-Strike 2, Warzone en Destiny, maar ook voor meeslepende games als Alan Wake 2 of Baldur’s Gate 3. Op die manier kun je dus makkelijk wisselen tussen profielen, zelfs als je enkel achter je PlayStation, Xbox of Switch zit − of onderweg op je smartphone gamet.

De vraag blijft natuurlijk of je wilt vertrouwen op een profiel, of liever zelf aan de slag gaat met een custom EQ-curve − al is die laatste optie vooral voor pc-gamers, want de app zelf heeft geen EQ-opties beschikbaar. Dat is dan ook misschien nog wel de grootste tekortkoming van de app: het mist op veel vlakken opties die in Sonar op je pc wel beschikbaar zijn. Custom audioprofielen, profielen voor je microfoon, 3D-audio en andere fijnmazige controle zit nu simpelweg nog niet in de app. Mocht dit in de toekomst wel komen, dan kan het een prima alternatief worden, maar voor nu kun je ook goed zonder.

Comfy voor thuis en onderweg

Iets waar de Arctis Nova-lijn van SteelSeries sinds dag één goed in is geweest, is het comfort van de headsets. Dat is met de Arctis Nova 5 gelukkig niet anders, want ook deze gebruikt de vertrouwde standaard van die headsets: comfortabele oorkussens en een skibril-achtige band als hoofdsteun voor boven op je hoofd. Iets wat we zelfs bij het goedkoopste model in de Arctis Nova-line-up zien terugkomen en ook hier weer prima werk doet.

Daarbij helpt het dat de oorschelpen meedraaien met de vorm van je hoofd en de hoogte frictie-gedreven (in plaats van stapsgewijs) verschuift. Hierdoor is er voor iedereen eigenlijk wel een goede pasvorm te vinden − zelfs met een dikke meloen op je schouders, zoals ondergetekende. Het maakt dat ook de Arctis Nova 5 voor zowel korte als lange sessies comfortabel op je hoofd rust.

Het enige jammere is misschien wel het gebrek aan aanpassingen, wat sommige andere Arctis Nova-modellen zo leuk maakt. Er zijn geen opties tot het aanpassen van je oorkussens of de magnetische zijplaten van je oorschelpen. Alleen de hoofdband is makkelijk aan te passen, hoewel ook daar momenteel nog geen officiële accessoires voor zijn. Hopelijk is dat een kwestie van tijd.