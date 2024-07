Kevin Costner cowboyt zich rot met Horizon: An American Saga – Chapter 1

De Amerikaanse western is de grote passie van Kevin Costner. Hij blies het genre in 1990 nieuw leven in met het vaak verguisde, maar toch echt wel prachtige Dances with Wolves. Sindsdien heeft hij zijn cowboyhoed amper meer aan de kapstok gehangen, laat staan aan de wilgen. Hij schreef, produceerde, regisseerde en speelde in producties als Open Range, Wyatt Earp, Silverado, Billy the Kid en Yellowstone.

En nu op zijn oude dag (hij is negenenzeventig) is Costner begonnen aan zijn magnum opus: Horizon: An American Saga. Het is een groots opgezet epos over de trek naar het westen ten tijde van de Amerikaanse Burgeroorlog, vol vuurgevechten, huifkarren, inheemse stammen en een vleugje romantiek.

Costner stak enkele tientallen miljoenen uit zijn eigen spaarvarkentje in de serie, die uiteindelijk vier films moet beslaan. Deel drie en vier worden alleen gemaakt indien de eerste twee voldoende succes aan de box-office hebben. Het is Avatar all over again. James Cameron harkte met zijn The Way of Water genoeg miljarden binnen om de rest van de sequels veilig te stellen, maar bij Horizon is dat nog maar de vraag, want het publiek lijkt niet echt warm te lopen. Doodzonde, want Horizon is geweldig.

Waar gaat Horizon: An American Saga – Chapter 1 over?

Horizon is het summum van westerndom, waarin een wirwar van personages, verdeeld over vijf of zes verhaallijnen, alle aspecten van het keiharde leven in het Amerika van rond 1860 belichamen. De verhalen lopen in dit eerste deel nog parallel met weinig onderlinge verbindingen, maar in de meeste gevallen wijst de toekomst naar het plaatsje Horizon.

Daar hopen verstotenen, gelukszoekers en rauwdouwers een thuis te vinden, altijd onder dreiging van de Apache-stammen aan de overkant van de rivier. We maken onder andere kennis met fijnbesnaarde kolonisten, soldaten met een geweten, scalpenjagers en een oude cowboy (wie zou die nu spelen?) die zich over een prostituee ontfermt.

Deze mensen samen vertegenwoordigen de kindertijd van het Amerika dat we heden ten dage kennen, met al zijn lichte en donkere kanten. Kevin Costner schenkt het land van vrijheid en moed zijn eigen filmische Odyssee of Aeneis. Het is een mooi cadeau.

Waarom wil ik Horizon: An American Saga – Chapter 1 zien?

Horizon is vooral een saga over families en gemeenschappen en heeft daardoor wijdere proporties dan de verhalen over solitaire wetsdienaren en gunslingers, waar westerns zich zo vaak op focussen. De mannen van weinig woorden die hun revolvers laten spreken zijn ook present, maar in de meeste gevallen volgen we personages die best wat te zeggen hebben.

In Horizon vallen we vaak midden in de omstandigheden en moeten we veel informatie zelf ontdekken of afleiden uit wat we zien. De vertelstructuur is een lappendeken en volgt niet altijd de gebaande paden, waardoor we zelden weten hoe een scène af zal lopen. Het is iets wat de moderne kijker niet meer gewend is, maar wat voor een heerlijke onderdompeling zorgt. Archetypische narratieven zoals the hero’s journey worden minder dwingend gebracht of uitgesteld tot de latere delen. Hierdoor voelt Horizon fris en klassiek tegelijkertijd.

Andere redenen om deze saga te gaan zien zijn de getalenteerde ensemblecast (onder andere Sienna Miller, Abbey Lee, Jena Malone, Owen Crow Shoe, Sam Worthington en Michael Rooker), de meeslepende soundtrack en de prachtige cinematografie van witte caravanen, groene weiden en natuurlijk die rode, Amerikaanse wolkenlucht boven de horizon.

Waar kan ik Horizon: An American Saga – Chapter 1 zien?

Chapter 1 draait nu in de bioscoop. Het tweede hoofdstuk verschijnt waarschijnlijk na release van de eerste op HBO Max om de bezoekersaantallen te boosten. Of deel drie en vier ooit het levenslicht zullen zien is dan nog afwachten. Als je trouwens net als ik allergisch bent voor spoilers, moet je tijdens de laatste vijf minuten van de film je ogen dicht doen, want die vormen in feite een trailer voor de volgende delen.

Koop allemaal een kaartje zodat Costner zijn epische quadrilogie kan voltooien!