Beeld: Adam Scott in “Severance,” now streaming on Apple TV+.

Details Titel Severance Bedenker Dan Erickson Cast Adam Scott, Britt Lower, Patricia Arquette, Tramell Tillman e.a. Platform Apple TV+

Wat als je je werk- en privéherinneringen van elkaar kon splitsen? Bij het bedrijf Lumon kan het. Door een severance-chip te laten implanteren, houd je je werkleven en je thuisleven helemaal gescheiden. Voor thuis is dat fijn, want je hebt eigenlijk altijd vakantie. Aan het begin van de dag loop je het bedrijf binnen en (gevoelsmatig) een seconde later kom je weer naar buiten. Maar voor je ‘innie’, die binnen het bedrijf blijft plakken, eindigt de werkdag nooit.

Het is even geleden dat het eerste seizoen van Severance verscheen, want de eerste aflevering zag het daglicht in het begin van 2022. Inmiddels zijn we een krappe drie jaar verder en is het tweede seizoen van deze AppleTV+-show van start gegaan. Als de hype je tot nu toe ontgaan is, dan kun je nu nog net op tijd inspringen om een deel van het tweede seizoen live te volgen.

De trailer van het eerste seizoen van Severance.

Er staat een man in de tuin

Mark (Adam Scott) is severed gaan werken, om zo minder aan het verlies van zijn vrouw te hoeven denken. Nadat collega en werkvriend Petey ontslag heeft genomen, wordt hij teamleider van macrodata refinement. Aan welke data ze werken, weten zij zelf ook niet precies, maar het draagt bij aan al het goeds dat het bedrijf in de buitenwereld doet. Althans, dat wordt hen verteld. Na verschillende vreemde gebeurtenissen begint Mark te twijfelen of Petey zelf wel weg wilde en of er niet meer aan de hand is.

Intussen krijgt Marks ‘outie’ daar niks van mee. Hij is best tevreden met het feit dat hij severed is, hoewel zijn leven er niet per se beter op geworden is. Maar ook buiten Marks werktijd gebeuren er eigenaardige dingen. Er staat bijvoorbeeld ‘s nachts ineens een vreemde man in de tuin. ‘Beide’ Marks starten, onafhankelijk van elkaar, een zoektocht naar de waarheid.

Zach Cherry, Britt Lower, John Turturro and Adam Scott in “Severance,” now streaming on Apple TV+.

Een genot voor oog en oor

Severance-showrunner Ben Stiller (ja, díe Ben Stiller) neemt de tijd om het verhaal op stevige poten te zetten. Er vallen regelmatig lange stiltes en de prachtig geframede shots blijven vaak geruime tijd in beeld. De klinische gangen van het Lumon-gebouw verworden daardoor bijna tot personage an sich. De showmakers spelen veel met zwart-witcontrasten en schromen niet om de emoties van de personages rauw weer te geven. Verder zorgt het geloofwaardige acteerwerk van de gehele cast ervoor dat je helemaal in het mysterie meegenomen wordt.

Ondanks het relatief langzame tempo van de afleveringen, wordt de spanning steeds opgevoerd door een uitstekende soundtrack van Theodore Shapiro. Het totaalplaatje is een gelikte serie die slim in elkaar steekt en steeds nét wat meer van de dikke sluier licht. Zeker de moeite waard als je je brein aan het werk wilt zetten, maar ook wanneer je je simpelweg wilt laten meeslepen.

Kanttekening: in Severance komen heftige thema’s zoals zelfdoding voorbij, dus houd daar rekening mee wanneer je deze surrealistische serie op je kijklijst zet.

Waar kan ik Severance kijken?

Severance is te streamen op AppleTV+. Het volledige eerste seizoen staat online. Seizoen twee van Severance is van start gegaan op 17 januari en krijgt wekelijks op vrijdag een nieuwe aflevering.