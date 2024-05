Kun je heel snel iemand vinden die 50 jaar oud is om een high five te geven? Kun je heel lang niet met je ogen knipperen? En zou je specifieke informatie uit iemand kunnen krijgen die alleen Zweeds spreekt? Geen uitdaging is te gek of te absurd in het programma Taskmaster dat je kunt zien op YouTube.

Al enkele jaren ben ik liefhebber van het programma. Het is een komische show waarin vijf beroemdheden de strijd met elkaar aangaan door een reeks van verschillende uitdagingen te voltooien. Het is een programma dat lekker wegkijkt en dat zich niet al te serieus neemt. Onlangs is het nieuwe seizoen begonnen met onder andere Nick Mohammed die je kunt kennen van de serie Ted Lasso.

Wat is Taskmaster?

Individueel en soms in teams voeren de deelnemers verschillende uitdagingen uit. Daarin worden ze bijgestaan door Alex Horne (The Horne Section) die als scheidsrechter en spelleider optreedt. De Taskmaster in de persoon van komiek en acteur Greg Davies (The Inbetweeners) beoordeelt elke uitdaging en kent punten toe op basis van de prestaties. Wie het in zijn ogen het best doet, krijgt vijf punten en wie hij het slechtst vindt, krijgt één punt of soms helemaal geen punten.

Aan het eind van elk seizoen krijgt degene met de meeste punten een gouden beeld in de vorm van het hoofd van de Taskmaster. Het deelnemersveld bestaat voornamelijk uit komieken uit het Verenigd Koninkrijk of komieken en acteurs die er werkzaam zijn. Onder andere James Acaster (Ghostbusters: Frozen Empire), Mae Martin (Feel Good), Alan Davies (vast panellid bij QI) en Kerry Godliman (After Life) hebben deelgenomen aan het programma.

Oké, maar waar gaat het nu echt over?

Voorafgaand aan een uitdaging krijgen de deelnemers een brief waarin wordt uitgelegd wat de bedoeling is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ze iets in een zo snel mogelijke tijd moeten doen of het meeste van iets moeten verzamelen. Alles staat duidelijk in de brief uitgelegd. Hoe letterlijk de opdracht wordt uitgevoerd, is aan de deelnemers zelf. Ze mogen gebruikmaken van hun creativiteit en ze kunnen manieren vinden om wat er in de brief staat uitgelegd te omzeilen.

Een voorbeeld van zo’n uitdaging waarbij dit het geval is, is de opdracht waarbij de deelnemers uit een waslijn met sokken moeten raden in welke sok een mandarijn zit. Ze mogen daarbij niet in de sokken kijken. Wel mogen ze aan vijf sokken voelen, vijf mogen ze er aaien en aan vijf mogen ze ruiken. Enkele van de deelnemers gaan dat ook doen. Kandidaat Rhod Gilbert pakt het anders aan. Hij pakt een mandarijn uit de keuken en stopt deze in een sok en voltooit op deze manier de opdracht zoals die in de brief staat beschreven.

Waar kan ik Taskmaster kijken?

Taskmaster is een programma dat zichzelf niet al te serieus neemt en dat is in barre tijden als deze ook weleens fijn. Het kijkt lekker weg en het is heel ontspannend. En hoewel de opzet van het programma in de loop der tijd niet is veranderd, blijft het leuk om naar te kijken. Dat heeft vooral te maken met de verschillende deelnemers die allen hun eigen draai geven aan de opdrachten die ze moeten voltooien. Deze zijn vaak vreemd en absurd. Je zou ze zelfs ook thuis kunnen doen. Een aantal liefhebbers van het programma is dat ook gaan doen. Op YouTube kun je verschillende homevideo’s vinden van mensen die hun eigen aflevering van Taskmaster hebben gemaakt.

Om het programma te zien heb je geen abonnement voor een streamingdienst nodig. Alle seizoenen en speciale afleveringen kun je terugvinden op het officiële YouTube kanaal van Taskmaster. Naast de originele versie kun je er ook afleveringen van de Australische en Nieuw-Zeelandse versie terugvinden.

Afleveringen van het huidige seizoen van Taskmaster gaan elke vrijdag in première op YouTube. Wat is jouw favoriete serie op YouTube? Laat het ons weten in de reacties!