Het oer-Hollandse Trust blijft ook na ruim veertig jaar in de industrie nog steeds een enigma. Want waar het al jaren naam voor zichzelf probeert te maken als producent van kwalitatieve computeraccessoires, lijkt het bedrijf het budgetimago maar niet te ontstijgen. Komt er beweging in, zo vragen we ons af bij de Fayzo 491 − de nieuwste draadloze gamingheadset van het Dordrechtse merk.

Wie is er nou niet met een simpele muis of een goedkoop speakersetje van Trust begonnen? Wie weet heb je ze nog steeds in de kast liggen. Ook na veertig jaar kunnen we niet om het bedrijf heen, dus is het weer eens tijd om een van hun nieuwste producten aan de tand te voelen. Ditmaal betreft dat de Fayzo 491 gaming-headset met duo-connectiviteit, een afneembare microfoon en − ieders favoriete toevoeging − RGB-verlichting. Dat allemaal in een pakketje met een adviesprijs van 69,99 euro − nice.

Bedraadloos

Aan features geen gebrek bij de Fayzo 491, waarmee Trust echt uit lijkt te willen pakken. Met 290 gram is het zeker niet de lichtste headset. Wel heeft hij duo-connectiviteit. Dat wil zeggen dat je de headset gelijktijdig via de 2,4 GHz-dongle als Bluetooth kan verbinden. Een opvallende maar uiterst prettige toevoeging, die je normaliter vooral op headsets ziet van twee keer de prijs van de Fayzo 491. Zo is het dus mogelijk om gemakkelijk op je pc te gamen terwijl je muziek streamt via je telefoon. Of je speelt op je console terwijl je via je smartapparaat met Discord bent verbonden.

Hoe je de headset met je console verbindt, is echter een mengelmoes van mogelijkheden en beperkingen. Op de Nintendo Switch dien je Bluetooth te gebruiken (waardoor duo-connectiviteit meteen lastig wordt), de PlayStation 4 en 5 kunnen alleen met de 2,4 GHz-dongle overweg en de Xbox-consoles − tja, daarvoor heb je dan weer het vertrouwde 3,5 mm audiokabeltje nodig.

Praktisch dus om vanuit twee bronnen tegelijk audio te ontvangen, maar hoe zit het met verzenden? Dat kan maar naar één apparaat tegelijk. Daarom is het verstandig om de voicechat op een van je apparaten uit te zetten. Daarbij leek de Bluetooth-verbinding voorrang te krijgen wanneer je op twee bronnen tegelijkertijd je microfoon gebruikt. Hoewel het geluid van de meegeleverde en los te koppelen microfoon zeker verstaanbaar is, klinkt het blikkerig en niet heel plezierig. Niemand in je squad zit te wachten op een teamgenoot die klinkt alsof hij in een container zit.

Trust – Fayzo 491 headset. Trust – Fayzo 491 headset.

Comfort, of wat ervoor moet doorgaan

Sowieso zou ik zelf afraden om de headset urenlang op je hoofd te houden, want echt gegoten zit hij niet. Hoewel ik er erg van bewust ben dat ik een groot hoofd heb, zou de headset praktisch nergens moeten klemmen. De hoofdband heeft ruim baan en raakt mij enkel op het topje van mijn hoofd aan, maar desondanks is er continu een klemmend gevoel aan weerskanten van mijn hoofd. Net voor mijn oren weet de headset continu druk uit te oefenen waardoor lange speelsessies uit den boze zijn − iets waar ik bij andere, duurdere headsets geen last van heb.

Minder vervelend, maar niet minder onhandig is de plaatsing van de microfoon. Of in ieder geval diens poort, die eigenlijk een dikke centimeter te laag op de headset zit. Hierdoor wijst de microfoon naar beneden en moet je de zwanenhals vrij ver omhoog buigen om in de buurt van je mond te komen. Dat is ook waar deze vaak maar kort blijft hangen, omdat het materiaal relatief slap is en dus bij het minste contact weer een heel andere kant op wijst.

Verder vinden we op de schelp van de headset aan de linkerkant een ingang voor de 3,5 mm audiokabel, twee wieltjes (voor het beheren van het volume en de verdeling tussen twee audiobronnen) en een schakelaar om de microfoon aan of uit te zetten. Vooral het tandwiel voor de audiobalans is erg fijn voor het vinden van de juiste balans, al wordt het uit elkaar houden van de tandwielen vooral een gedachteoefening, aangezien er verder geen voelbare indicatie is voor welke wat doet.

Trust – Fayzo 491 headset. Trust – Fayzo 491 headset. Trust – Fayzo 491 headset.

Functies voor échte gamerz

De rechterschelp van de headset is een stuk soberder qua poorten en knoppen: hier treffen we slechts een USB-C-oplaadpoort en twee drukknoppen aan. De aan-uit-knop die ook dienst doet als Bluetooth-schakelaar, die kennen we natuurlijk wel. Het zijn de functies onder de hoogst gepositioneerde knop die de echte gamerz aan moet spreken, want: lichtjes.

Helaas is het de trend die in 2020 al een pijnlijke dood had moeten sterven: RGB-verlichting op je headset. Ook de Fayzo 491 is hier in zijn simpelste vorm van voorzien. Dat wil zeggen dat iedere schelp een dunne strip aan verlichting heeft, waarbij je kan kiezen uit drie verschillende kleurstellingen – pulserend blauw-groen, pulserend paars-blauw en pulserend groen-paars . Verwacht hier ook geen verdere audiogedreven modi of de mogelijkheid om zelf je favoriete kleur te kiezen − hier moet je het mee doen.

Het is opvallend dat Trust die functie achterwege laat, omdat de headset wel verbonden kan worden met hun eigen GamingXTrust-applicatie op de pc. Deze applicatie wordt niet automatisch gedownload of geïnstalleerd, maar is wel nodig als je het audioprofiel van de headset wil aanpassen of de virtuele 7.1 surround-modus gebruiken. Daarbij kan je losse profielen voor zowel de standaard stereo als virtuele 7.1-modus instellen, waarbij vooral die laatste een handje nodig heeft.

Met wat gepriegel in een custom profiel krijg je in de virtuele surround-modus aardig geluid, maar anders klinkt iets als Basement Jaxx’ Do Your Thing ronduit saai − iets wat ik voorheen niet voor mogelijk had gehouden. Vooral de tekortkomingen in het hoge segment zorgen ervoor dat ieder vleugje sprankeling dat dit opzwepende nummer normaliter heeft, hier compleet verdwijnt. Opvallender is nog wel dat de audio aardig klinkt zolang je de app nooit gebruikt − onderdeel van het enigma dat Trust heet.