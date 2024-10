Op een donderdagochtend in augustus stond ik plots op het Deense paviljoen tijdens gamescom 2024. Hier stond de redelijk nietszeggende stand van Asetek – fabrikant van zowel waterkoelingen als sim-racing gear. Het enige wat echt weggaf dat het om Asetek ging, was het feit dat er een volledige race sim-installatie voor de deur stond. Wat later pas duidelijk werd, was dat er ook een nieuw stuurtje op de rig zat gemonteerd. Asetek’s kroonjuweel: de Invicta Formule met het kleine prijskaartje van 1560 euro. Tja, da’s even schrikken.

Asetek maakt sim gear van de hoogste kwaliteit en daar hangt een stevig prijskaartje aan – dat weet de CEO André Eriksen zelf ook. In ons interview met hem legde hij destijds al uit waarom dat zo is, maar ook dat er betaalbaarder materiaal aankomt in de toekomst. Dat moment is nog niet aangebroken en dus mochten we even aan de slag met het Invicta Formule-stuur. Een stuur in combinatie met de rest van de set-up die voor mij het simracen thuis voorgoed heeft verpest. Niets gaat hierbij in de buurt komen…

Een kroonjuweel in de line-up

De afgelopen jaren heeft Asetek hard aan hun productline-up gewerkt, met hun huidige La Prima-lijn als instappunt, de Forte-lijn als middenmoot en de Invicta-lijn voor het high-end werk. Opvallend genoeg ontbrak bij de Invicta-lijn nog een stuur in formule-stijl. Deze sturen zijn over het algemeen wat rechthoekiger en hebben alleen handvaten aan de zijkant, omdat de rotatie van het stuur bij formulewagens minder groot is. Als je een Invicta-bundel kocht, moest je het met een Forte-formulestuur doen.

Met de Invicta Formule komt daar nu verandering in en zet het Deense bedrijf hun kroonjuweel in de markt. Met een prijs die meer dan twee keer zo hoog ligt als het Forte-model mag er dan ook wat verwacht worden, maar het stuur is van alle gemakken voorzien – en meer. Gemaakt uit één blok aluminium weegt het stuur een goede anderhalve kilo, een lichtgewicht in vergelijking met zijn concurrentie.

Dit alles is bedekt met een vier millimeter dikke laag carbonfiber, behalve dan het logo achterop. Volgens Eriksen kost het per stuur een uur aan machinetijd om het logo uit het blok aluminium te snijden wat het geheel natuurlijk niet goedkoper maakt, maar wel een stuk chiquer. Ook de knoppen op het stuur zijn allemaal gemaakt van aluminium, waardoor alles solide onder je vingers aanvoelt. Je hebt nooit het gevoel dat je een input zal missen met dit stuur.

Iedere knop zijn doel

Knoppen en inputs zijn er in ieder geval genoeg op het stuur. Een kleine rondleiding rondom het stuur liet ons al snel 36 verschillende inputs tellen met twaalf knoppen, zes encoders onder je duimen, drie encoders in het midden, zes versnellingspedalen, twee rocker schakelaars en twee kinky schakelaars – kleine joysticks om door het menu mee te gaan. Dit alles is uiteindelijk goed voor 144 verschillende functies op je stuur, waardoor een losse knoppenbox overbodig is.

Dat is niet de grootste vernieuwing op het stuur – die zit namelijk in het midden met het 4,3 inch LCD touch-paneel. Origineel was het plan van Asetek helemaal niet om voor een touch-paneel te gaan, maar toen in de vroege productie de andere schermen te snel kapot gingen, besloot het bedrijf de overstap te maken.

Het paneel laat je naast je snelheid en rondetijden ook zaken als gele vlaggen, gevaarlijke situaties en andere kritieke informatie zien. Een leuke gimmick is de optie om je versnelling in beeld ‘vast’ te zetten. Zo blijft je versnelling in beeld met de horizon gelijk, zelfs als je het stuur helemaal omdraait. Dit alles is natuurlijk aan te sturen vanuit Asetek’s eigen RaceHub-software waarin alles beheerd kan worden.

Asetek

Software maakt het geheel af

Zoals in ons interview met Eriksen al duidelijk werd, is software voor Asetek bijna net zo belangrijk als de hardware. Die integratie met het Invicta Formule-wiel is dan ook van groot belang, want hier pas je alles aan wat je nodig hebt van je stuur. Centraal is daarbij opnieuw het display, waar je in eerste instantie kan kiezen voor een simpele, een GT- of een Formule-layout. Maar ook een integratie met de SimHub-software is aanwezig om zelf je eigen dashboards te maken.

Daarnaast biedt de software de mogelijkheid om alle verlichting in te stellen, zowel per knop als voor de toerenteller. Moeten de toeren van buiten naar binnen bewegen, van links naar rechts of van binnen naar buiten? En welke kleuren moeten ze dan meekrijgen?

Datzelfde gaat ook voor de verschillende knoppen, die allemaal unieke verlichting kunnen krijgen en ook verschillende statussen. Is die knop linksboven in je pitlimiter? Maak ‘m dan rood als deze uit staat of groen als deze is geactiveerd. Je kunt je uren verliezen met enkel het instellen van je stuur voordat je nog maar een minuut op het circuit hebt gereden.

Asetek

Maak het eigen

Wanneer je meer dan 1500 euro betaalt voor een racestuur, wil je natuurlijk wel dat het aansluit bij je set-up. Gelukkig is er goed nieuws voor die die-hard fans, want ieder Invicta Formule-stuur wordt met de hand in elkaar gezet. Dat biedt ook ruimte voor het aanpassen naar jouw smaak en dus biedt Asetek verschillende opties met het stuur.

De belangrijkste keuze is wat voor soort handvatten je wilt: die met een gesloten LMP-vorm, of liever in een handlebars Formule-stijl? En wil je ze dan van siliconen of van suède hebben? Maar ook niet onbelangrijk: de kleuren van je knoppen. Wil je ze in het klassieke zwart of zilver hebben, of toch iets meer eye-catching met bijvoorbeeld rood of paars?

Volgens Asetek zou iedere combinatie vooraf kunnen resulteren in zo’n vijftienduizend verschillende sturen. Geen haalbare taak natuurlijk, dus komt het bedrijf met een online configurator. Dan kan je vooraf al bepalen hoe alles eruit komt te zien, voordat je de bankpas tevoorschijn haalt. Of in ieder geval er van blijven dromen hoe het er ooit voor jou uit zou kunnen zien…

Asetek

Het Asetek Invicta Formule-stuur is nu te koop, beginnende vanaf 1560 euro. Het stuur kan op Asetek’s eigen stuur basissen worden gemonteerd, maar ook op die van derde partijen middels een USB-koppeling.