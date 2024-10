Wie op zoek is naar een nieuw toetsenbord, komt al snel namen als Logitech, Razer en SteelSeries tegen als het gaat om gamingmodellen. Maar veel van hun producten zijn heel budgetproof of missen de opties om het toetsenbord eigen te maken. Erazer (dochtermerk van Medion) wil in dit gat springen door met hun Supporter X20-toetsenbord veel functionaliteit voor weinig geld te bieden. Maar ook nu blijkt weer dat er altijd ergens op bezuinigd moet worden.

We blijven het nog wel een paar keer herhalen wanneer we het over Erazer hebben – natuurlijk niet te verwarren met hardwarefabrikant Razer. Voorheen waren de Erazer-producten vooral bekend als Medions gamingmerk, maar sinds dit jaar wil de Duitse hardwaremaker de groep als een opzichzelfstaand merk presenteren en dus mogen we het niet meer hebben over “Medion Erazer”, maar enkel Erazer. Ook bij de Supporter X20 is dat te merken, want de enige vermelding van Medion is de URL op de achterkant van het toetsenbord – ironisch genoeg wil Erazer zijn eigen accessoires niet op zijn website vermelden.

In de volle breedte

In een zee van 60, 65 en 75 procent toetsenbordjes, gaat Erazer met de Supporter X20 voor de klassieke route. Dat wil zeggen: een full-size toetsenbord met bijna alle toeters en bellen. Bijna is hier belangrijk, want opvallend genoeg is het toetsenbord qua toetsen vrij basaal. Alleen de standaard 104 toetsen zijn aanwezig – geen volumewiel, geen dedicated mediaknoppen en geen funky OLED-paneeltje.

Met een adviesprijs van 89,99 euro mogen we dan ook niet veel te klagen hebben, helemaal als je nagaat dat het hier wel om een volledig mechanisch toetsenbord gaat. De Supporter X20 wordt geleverd met de klassieke Cherry MX Red-schakelaars die we al sinds jaar en dag kennen. Maar wie niet gelukkig wordt van de rode schakelaars heeft geluk, want Erazer heeft gekozen voor een volledig hot-swappable bord binnenin. Dat wil zeggen dat je op ieder moment de schakelaars met de meegeleverde switch-puller eruit kunt trekken, om andere universele schakelaars erin te prikken.

Dat maakt het toetsenbord redelijk uniek in zijn prijsklasse: er zijn al jaren mechanische toetsenborden in deze prijsklasse, maar zelden zien we ze met verwisselbare switches. Daar pakt het toetsenbord wel wat pluspunten. Daarnaast is het toetsenbord voorzien van north facing RGB-verlichting (wat zoveel wil zeggen als dat de verlichting boven het stammetje van de schakelaar zit) die via de software per toets ingesteld kan worden – over die software zo meer.

Het zorgt voor een stabiel toetsenbord dat prima weg tikt, al zijn de toetsen wel even wennen. Vooral in de eerste dagen merkte ik dat er meer druk nodig is dan dat ik gewend was van mijn Keychron Q1 Pro met hun eigen rode switches. Hierdoor zat ik er redelijk vaak naast met mijn aanslagen, wat voor irritatie zorgt. Daarnaast is het een toetsenbord om te gebruiken met je hoofdtelefoon op. Aanslagen klinken namelijk niet prettig, met veel ongewenste ping-geluiden en geratel wanneer je tikt op het toetsenbord. Mogelijk dat je hier zelf nog wat aan kan doen door de hele boel open te halen en dempingslagen toe te voegen, maar dat hebben we voor deze review maar achterwege gelaten.

Letten op je centen

Maar wie zaken als RGB- en hot-swapschakelaars belangrijk vindt, moet ook rekening houden met dat er op andere punten bespaard zal worden in deze prijsregio. Dit merk je in zaken als materiaalkeuze, connectiviteit en meegeleverde accessoires. Daar is duidelijk besloten om wat concessies te doen en ervoor te zorgen dat het toetsenbord toch een gunstige prijs blijft houden.

Denk bijvoorbeeld aan de materiaalkeuze. Hoewel de afdekplaat aan de bovenkant van een dun aluminium is gemaakt, is de rest van de constructie volledig van plastic. Daarnaast geeft de geborstelde look van het materiaal in combinatie met het toch wat suf ogende merk het geheel een wat goedkopere look. Het logo simpelweg wat kleiner maken en wat subtieler neerzetten, zou de voorzijde van het toetsenbord al een heel ander gezicht geven.

Datzelfde gaat ook op voor de keycaps en polssteun die mee worden geleverd. De keycaps lijken gebruik te maken van het goedkopere ABS-kunststof, waardoor ze binnen no-time vettig worden en gaan glimmen. Gelukkig is het vrij makkelijk om ze te vervangen, maar dat zal je toch wel weer een paar tientjes extra kosten. Ook de meegeleverde polssteun is leuk, maar het harde plastic geeft maar weinig comfort. Vooral bij warme dagen gleden mijn polsen eerder over de steun dan dat ze stabiel lagen.

Plug and play

Ook qua connectiviteit doet de Supporter X20 weinig bijzonders. Geen Bluetooth of draadloze 2,4 GHz-verbinding hier – enkel een standaard USB-A-kabel van 180 centimeter die vastzit aan het toetsenbord. Gelukkig is hier wel gekozen voor een gevlochten kabelmantel in plaats van een rubberen coating, wat de kabel in ieder geval wat duurzaamheid geeft.

Het toetsenbord heeft gelukkig geen software nodig om goed te werken en zal deze ook niet standaard door je strot heen proberen te duwen (iets waar bijvoorbeeld Razer wel een handje van heeft), maar maakt het wel makkelijk om wat basisfunctionaliteiten aan te passen. Zo kan de vrij simpele software de RGB-verlichting instellen, de functionaliteit van toetsen aanpassen en macro’s maken. Ook is het mogelijk om profielen op je pc te maken en de USB-polling rate in te stellen tussen 125 hertz en 1000 hertz.

Verwacht hier ook geen fancy zaken of speciale opties. Net als de rest van de Erazer Supporter X20 doet het wat het moet doen en meer ook absoluut niet.