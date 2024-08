Hoewel gamescom toch vooral om de games draait, zien we jaar op jaar ook steeds meer technologie verschijnen op de beurs. Dit jaar is dat niet anders, met bedrijven als Omen en HyperX die tijdens de beurs hun nieuwe producten presenteren. Kort voor de beurs kregen we een eerste blik op wat HP Omen en HyperX dit jaar mee naar Keulen nemen.

Tijdens de perspresentatie van de nieuwe producten van HP Omen en HyperX klonken vooral drie termen: performance, personalisatie en premium. Lekker vaag natuurlijk, maar volgens HP’s eigen onderzoek is dat waar gamers naar op zoek zijn en dus waar ze met de nieuwe producten op willen focussen.

Omen 35L – kant-en-klaar, maar niet afgesloten

Het paradepaardje van HP Omen was tijdens de presentatie hun nieuwe 35L-systeem: een kant-en-klaar gamingsysteem, waarbij HP ook meer eigen interne componenten introduceert. Geen uniek HP-moederbord of werkgeheugen, maar wel eigen voedingen, waterkoeling en ventilatoren. Maar daarover zo meer.

Allereerst de kern van de systemen: HP heeft ervoor gekozen om platform-agnostisch te zijn met dit systeem, wat wil zeggen dat er systemen met zowel AMD als Intel voor de CPU en AMD als Nvidia voor de GPU te leveren zijn. Daarbij kunnen kopers kiezen voor maximaal een AMD Ryzen 7 8700G of Intel Core i7-14700F voor de CPU, terwijl aan de GPU-kant er tot maximaal een Nvidia GeForce RTX 4090 of AMD Radeon RX 7600 kan worden ingeprikt. Voor het werkgeheugen wordt er gekozen voor Kingston Fury DDR5-geheugen tot maximaal 64 gigabyte, op 6000 MT/s.

HP / HyperX HP / HyperX HP / HyperX HP / HyperX HP / HyperX HP / HyperX

Dit alles wordt geleverd in een kast die ik in eerste instantie als techno chique wil omschrijven. Het is onmiskenbaar HP Omen en het RGB-licht vliegt alle kanten op, maar desondanks ziet het er wel gelikt uit. De micro-ATX kast komt in zowel wit als zwart en kan geleverd worden met een voorpaneel van gehard glas of een luchtdoorlatend filter. Volgens HP moet de indeling van de kast ervoor zorgen dat de onderdelen zo’n 5 graden koeler draaien dan de voorgaande 25L, terwijl de ventilatoren 1,5 decibel stiller zijn. Natuurlijk zijn dit HP’s eigen cijfers, dus raden we het altijd aan om die met een kleine korrel zout te nemen.

De Omen 35L-machines zijn per direct beschikbaar via HP’s eigen webshop en beginnen met 1300 dollar voor de AMD-machines en 1370 dollar voor de Intel-apparaten.

Omen-componenten – voor de volledige integratie

Natuurlijk kan je in een kant-en-klaar systeem componenten van iedere fabrikant proppen, maar HP wil het liefst zoveel mogelijk een volledige integratie hebben. Daarom kiest HP met deze introductie ervoor om ook zijn eigen componenten te introduceren, beginnende met ventilatoren, waterkoeling en stroomtoevoer.

Centraal in de case zit de Omen Liquid Cooler die HP voor zowel Intel als AMD zal leveren met 240 en 360 millimeter grote radiatorblokken. De pomp komt standaard met een RGB-lichtje, maar kan optioneel ook een upgrade krijgen naar een LCD-paneel, waarop informatie kan worden weergegeven zoals temperaturen, pompsnelheden of, natuurlijk: gifjes.

HP / HyperX HP / HyperX HP / HyperX

Aan de waterkoeler hangen in de 35L ook standaard Omen Fans. Deze ventilatoren zijn zowel los als in een drie-pak verkrijgbaar, waarbij bij de laatste ook een custom controllerhub wordt meegeleverd om maximaal veertien stuks aan te sturen. De ventilatoren zijn 120 millimeter groot en 25 millimeter hoog, komen met RGB-verlichting en kunnen worden gedaisychained voor makkelijke verwerking in je set-up.

Qua stroomtoevoer brengt HP de Omen PSU uit, in zowel 850 als 1000 watt configuraties. Beide modellen zijn los van hun wattages gelijk, met een volledig modulaire interface, 80+ Gold-certificering, ondersteuning voor ATX 3.1 grafische kaarten, Japanse condensatoren en een 135 millimeter Zero RPM-ventilator.

Al deze producten kunnen worden aangestuurd vanuit HP’s eigen software met de Omen Gaming Hub, waar binnenkort ook de optie in verschijnt om Google Play Games te installeren. De losse componenten zullen vanaf begin 2025 beschikbaar zijn via HP’s eigen webwinkel, waar ze ook nog aangeschaft kunnen worden voor in je eigen build.

HyperX Quadcast 2 & 2S – nu met nog meer RGB

Sinds een aantal jaar valt HyperX ook onder de HP-vlag, waar het nog altijd gamingaccessoires zoals headsets, toetsenborden en muizen uitbrengt. Dit jaar introduceert de partij tijdens gamescom een nieuwe versie van zijn Quadcast-microfoon in twee varianten: de Quadcast 2 en Quadcast 2S.

Naast een nieuw ontwerp voor de microfoons, waarbij de afgeronde randjes zijn verdwenen, zitten er zowel buiten als binnenin potentieel interessante verbeteringen. Voor de Quadcast 2 claimt HyperX een audiokwaliteit van 24 bit met 96 kilohertz, terwijl de 2S een boost krijgt naar 32-bit audio met 192 kilohertz.

HP / HyperX

De draaischijf onderaan de microfoon is ook verdwenen en gebruikt in plaats daarvan een multifunctionele draaiknop aan de voorkant. Hiermee kan je wisselen tussen de luidheid, het volume, je mic-monitoring en het opnameprofiel. Deze laatste wordt nu ook gemakkelijk als LED-ring boven op je microfoon weergegeven, zodat je altijd weet welk opvangpatroon je gebruikt tijdens het opnemen. Daarbij heb je de keuze uit cardioid, omnidirectional, bi-directional en stereo.

Net als de vorige editie heeft de Quadcast 2S opnieuw meer dan honderd RGB-ledjes om aan te sturen in verhouding tot het statische rood dat bij de standaard Quadcast 2 zit ingebouwd. Deze ledjes zijn via de Ngenuity-software natuurlijk weer aan te sturen met tal van verschillende patroontjes.

De Quadcast 2 van HyperX is nu beschikbaar voor 149,99 dollar, terwijl de Quadcast 2S in november wordt verwacht voor 199,99 dollar.

HyperX Alloy Rise 75 – kijkt goed naar de draadloze competitie

Als laatste presenteerde HyperX ook een nieuw toetsenbord in hun line-up: de Alloy Rise 75. Zoals de naam doet vermoeden een toetsenbord met een 75% lay-out (het kan dus wel, Corsair), welke naast bedraad ook draadloos beschikbaar is. Daarbij zijn zowel Bluetooth als 2,4GHz-verbindingen mogelijk met je computer, console of tablet. Qua draadloze levensduur claimt HyperX zeker 80 uur met alle toeters en bellen aan, terwijl zonder verlichting het toetsenbord tot wel 1500 uur mee zou moeten kunnen – aldus HP’s eigen claims.

Ook bij dit toetsenbord komt het sleutelwoord ‘personalisatie’ weer om de hoek kijken, met verschillende opties om het toetsenbord eigen te maken. Naast dat de bovenkant van de behuizing zonder hulpmiddelen te vervangen is, heeft het toetsenbord ook een plekje voor een custom badge aan de zijkant (los verkrijgbaar) om het geheel eigen te maken.

HP / HyperX

Qua switches levert HyperX standaard lineaire schakelaars van eigen makelij mee, maar deze zijn ook hot swappable met switches naar eigen keuze. Dit alles ligt in een gasket mount-constructie, waardoor het toetsenbord minder zal ‘pingen’ en resoneert met de behuizing bij iedere aanslag. Of dat ook daadwerkelijk zo is, ontdekken we hopelijk snel in een review.

De HyperX Alloy Rise 75 is nu verkrijgbaar voor 229,99 dollar, waarbij een nieuwe top plate 49,99 dollar kost en de badges in een pakketje voor 24,99 dollar te koop zijn.

Genoeg keuzevrijheid dus in de nieuwe producten van HP Omen en HyperX. Over welke producten willen jullie meer weten? Laat het ons weten in de reacties, dan lees je binnenkort misschien wel een review op Pixel Vault!