Nog niet al te lang geleden had ik eindelijk de keuze gemaakt om te investeren in een nieuw toetsenbord. Zo gezegd, zo gedaan en stond er binnen de kortste keren een 75%-model van Keychron op mijn bureau – niet wetende dat enkele maanden later Corsair met de K65 Plus Wireless zou komen dat lichter, veelzijdiger en zelfs goedkoper is. Heb ik nu spijt? Nee… Oké, misschien een heel klein beetje.

In mijn hoofd leefde Corsair als accessoirefabrikant altijd in dezelfde rijken als bijvoorbeeld Asus of Dell: ja, ze maken accessoires, maar zou ik er bewust voor kiezen? Absoluut niet. Dit zijn merken waar je in mijn headcannon onderdelen of zelfs hele computers koopt, maar niet dit soort accessoires. Die mening begint langzaam bij te draaien en dit nieuwe toetsenbord draagt daar zeker aan bij. De K65 Wireless Plus is immers een veelzijdige alleskunner die ik na mijn testen in bijna iedere situatie kan aanraden.

Een compacte constructie

Laten we meteen met de deur in huis vallen: de naam van de Corsair K65 Wireless Plus is misschien wel het slechtste onderdeel van dit hele pakket. Want hoewel de naam anders impliceert, is dit een 75%-toetsenbord. Dat wil zeggen dat je al je basistoetsen hebt inclusief nummers, een functierij, pijltjestoetsen en het navigatiecluster. Als je het mij vraagt, is dit het ideale toetsenbordformaat voor iedereen die niet hele dagen in Excel zit te rammelen.

Daarbij wordt het toetsenbord aangevuld met een fijne draaiknop in de rechterbovenhoek. Deze stapsgewijze draaiknop dient in eerste instantie voor het bedienen van je volume (of via een druk op de knop te muten), maar kan met een knoppencombinatie ook worden aangepast. Op dat moment komen functies als zoomen, scrollen en het beheren van je toetsenbord-verlichting tot je beschikking. Ditzelfde kan via de iCUE-software worden aangepast, maar helaas ontbreekt de optie om zelfgemaakte acties in te stellen.

Die verlichting van het toetsenbord kan via een simpel knopje aan de linkerkant van het toetsenbord ook uitgeschakeld worden – handig als je even in stealth mode wil gaan. Aan de bovenzijde treffen we nog een schakelaar aan voor het wisselen tussen een Windows- en Mac-modus, als wel een schakelaar voor het switchen tussen de connectiviteitsmodi: bedraad, draadloos met een dongle of over Bluetooth. Die dongle kan dan weer handig verborgen worden in de achterzijde van het toetsenbord.

Work and play – de K65 kan beide

Het maakt dus eigenlijk niet uit waar je de K65 Plus Wireless neerzet: het toetsenbord kan prima uit de voeten met alle scenario’s. In mijn geval switch ik dagelijks meermaals tussen de Windows- en Mac-modus om op mijn pc of laptop te werken. Daarnaast is het toetsenbord regelmatig mee de rugzak in gegaan naar kantoor om daar draadloos op een werkdag aan de slag te zijn. Ook beschikt het toetsenbord over een PlayStation-modus, dus zou je de draadloze dongle in je PlayStation 4 of 5 kunnen doen om daar gemakkelijk te chatten en games als Final Fantasy XIV te spelen.

Het helpt daarbij dat de K65 Plus Wireless met ongeveer 570 gram slechts een derde weegt van mijn reguliere Keychron Q1 Pro, waardoor deze ook op de bank of onderweg niet storend is. Dat verschil in gewicht lijkt hem vooral te zitten in de behuizing van het toetsenbord, dat in dit geval is gemaakt van een hard kunststof in plaats van het aluminium van de Keychron.

Corsair Corsair

Dat heeft overigens geen negatief effect op het geluidsprofiel van de K65 Plus Wireless. Je toetsaanslagen zorgen voor een zachte thonk bij iedere aanslag, die nooit storend is geworden. Een echte ping (die van het nagalmende metalen balkje) blijft daarbij gelukkig achterwege, al kan vooral de spatiebalk nog wel wat herrie maken wanneer je in volle vaart een langer stuk tekst tikt zoals bijvoorbeeld deze review.

Ondanks het lichte gewicht beschikt het toetsenbord over een lithium-ion batterij die volgens Corsair tot wel 266 uur aan gebruikstijd moet voorzien, voordat deze aan de lader moet. Dat is natuurlijk wel wanneer de RGB-verlichting uit staat, maar zelfs met de verlichting aan kwam ik tussen werken op kantoor en thuis aan de kabel geen enkel moment in de problemen. Zelfs de dagen dat ik dacht dat deze aangesloten was, maar niet aan de kabel hing, vormde geen probleem.

Helemaal naar eigen smaak

Het toetsenbord beschikt binnen over twee lagen van dempingsmateriaal dat, in combinatie met de ingeschroefde stabilisatoren en top-mounted plaat, ervoor zorgt dat er nauwelijks schelle geluiden uit het toetsenbord komen. Daarnaast wordt het toetsenbord standaard geleverd met Corsairs eigen MLX Red-switches, die in de fabriek al zijn voorzien van een laagje glijmiddel.

Met een actuatiepunt van 1,9 millimeter zijn het niet de allersnelste switches, maar nooit heb ik het gevoel dat mijn inputs te veel tijd nodig hadden of dat ik meer acties miste dan gebruikelijk. Dat kan een skill issue zijn, maar aan het toetsenbord zal het niet gelegen hebben. Daarnaast zijn in combinatie met alle demping de toetsen stil genoeg zodat ik het toetsenbord met een gerust gevoel in een druk kantoor kan plaatsen.

Corsair Corsair Corsair

Maar mochten de meegeleverde switches nou niet jouw ding zijn, dan kan je nog altijd prima aan de slag met de K65. Corsair heeft ervoor gekozen om het toetsenbord hot-swappable te maken. Dat wil zeggen dat je op ieder moment de rode switches uit het toetsenbord kan trekken en kan vervangen met een soort dat meer naar jouw smaak is. Of die nou clicky, helemaal silent of juist supersnel zijn: de keuze is aan jou.

Om collega Tom maar meteen voor te zijn: het enige jammere is dat Corsair nog niet heeft gekozen voor hall effect schakelaars. Iets wat opvallend is, aangezien Corsair wel zijn eigen magnetische schakelaars heeft onder de MGX-lijn, maar stopt dit alleen in hun duurste modellen. Hier lijkt Corsair nog niet op Toms hype-trein te willen springen, maar het is hopen dat bij de volgende editie van de K65 (hopelijk dan de K75) ze wel deze sprong in het diepe durven te wagen.

De Corsair K65 Plus Wireless is momenteel te koop bij je favoriete webwinkel met een adviesprijs van 159,99 euro – al hebben we deze in de aanbieding al voor 120 euro gezien.