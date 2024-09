Na een dominante start van Max Verstappen lijkt het Formule 1-seizoen in 2024 toch nog spannend te worden. Meer spanning zorgt voor meer stress bij de teams. Er worden zichtbaar blunders gemaakt in de strategie. Denk jij dat je het beter kan? F1 Manager 2024 geeft je de kans om het te testen. Of het ook slaagt in deze opzet lees je in onze review.

We zijn ondertussen alweer toe aan de derde installatie van de F1 Manager-serie van Frontier Developments. Van tevoren werden er veel nieuwe features aangekondigd en de noodzaak voor een goede en vernieuwende game is hoog, want de licentie van Frontier voor deze game loopt tot en met F1 Manager 2025. Frontier heeft daarom nog maar een jaar om de reeks te ontwikkelen tot een franchise die niet meer weg te denken is uit het gaminglandschap. Met F1 Manager 2024 wordt een goede poging gedaan, maar zijn ze er nog niet helemaal.

Lamborghini terug in de Formule 1

Van tevoren was er veel te doen om de spelmodus die dit jaar voor het eerst is geïntroduceerd: het oprichten van je eigen team. Het is fijn dat Frontier heeft geluisterd naar de wensen van de fans, want men had eigenlijk al vanaf het eerste deel verwacht dat je een eigen team kon maken. Dat eigen team werd in mijn geval Lamborghini F1.

Nadat ik deze naam had gekozen, was het tijd om het achtergrondverhaal van mijn team te kiezen. Hierin heb je verschillende mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld een totale nieuwkomer in de sport zijn zonder faciliteiten en veel geld. Een andere optie is dat je een team overneemt met hele slimme monteurs en engineers, maar slechte faciliteiten. Alleen met een naam als Lamborghini F1 moest ik natuurlijk wel kiezen voor het achtergrondverhaal van de grote autofabrikant die zijn intrede in de sport maakt.

Dit betekent dat je goede faciliteiten hebt, goede mensen kunt aantrekken en aardig wat budget hebt om mee te spelen. Daarbij leek het me interessant om direct een stercoureur en een goed ondersteunende tweede rijder aan te trekken. Het gedroomde duo Max Verstappen en Nico Hulkenberg werden getekend. Het was meteen interessant om te zien wat dit doet met de dynamiek en het welzijn in het team.

Naar de sportpsycholoog

Dit welzijn binnen teams komt ook steeds vaker in de media. Gelukkig heerst er vandaag de dag een veel minder groot taboe op het welzijn van sporters. Zo horen we steeds vaker verhalen van coureurs die mentale problemen hebben. Dit speelt vanaf F1 Manager 2024 ook een rol en hier moet je duidelijk rekening mee houden bij het managen van het team. In het geval van Lamborghini F1’s keuze van de coureurs ging het al gelijk mis.

Verstappen raakte namelijk voor de eerste race al gedemotiveerd omdat de auto niet gelijk mee kon strijden om podiumplekken en Hulkenberg was ontevreden over het feit dat zijn teamgenoot veel beter is dan hijzelf. Dit heeft direct weer verdere gevolgen voor de rest van het team, want hierdoor komen relaties tussen engineers, coureurs en zelfs de pit crew onder druk te staan. Die druk zorgt automatisch voor meer fouten, want de statistieken van alle teamleden dalen in dit soort situaties.

Toch kreeg ik nooit echt het idee dat het bepalend was voor de resultaten. Volgens Frontier zou een mentaal ongezonde coureur vaker fouten maken, maar dat heb ik niet gemerkt. Dat kan natuurlijk aan de klasse van een Max Verstappen liggen, maar in een ander carrièrepad met twee rookies als coureurs merkte ik er weinig van. De monteurs leken er uiteindelijk ook weinig last van te hebben. Ja, een pitstop duurde soms langer dan de geplande twee tot drie seconden, maar dit gebeurde net zo vaak op momenten dat er wel volledige cohesie in het team was en het welzijn wel op orde was. Daarbij is het wel een beetje gek dat Verstappen met vol verstand voor een nieuw team wil tekenen, maar vervolgens voor de eerste race al gedemotiveerd raakt.

F1 Manager 2024 kampt nog steeds met dezelfde problemen als zijn voorgangers: het komt niet voldoende overeen met de werkelijkheid.

Nieuwe content in een oud jasje

Hoe is het dan om met elf in plaats van tien teams rond te rijden? Om heel eerlijk te zijn verandert er weinig nadat je jouw eigen teamnaam en achtergrondverhaal hebt gekozen. Vanaf dat moment is het net alsof je een gewoon team managet zoals je dat zou doen als je zou kiezen voor Ferrari of Williams. Je moet net als bij de voorgaande twee delen onderdelen ontwikkelen, je faciliteiten upgraden en de races managen. Dit oogt en voelt nog precies hetzelfde aan als vorige jaren. Natuurlijk is er een zichtbaar verschil doordat er nu 22 in plaats van twintig auto’s op de grid staan, maar qua racen maakt dat nauwelijks verschil.

F1 Manager 2024 kampt namelijk nog steeds met dezelfde problemen als zijn voorgangers: het komt niet voldoende overeen met de werkelijkheid. Ik zal een paar voorbeelden geven om te beginnen bij de meest hinderlijke. De game wil de races kunstmatig competitief houden. Zo maakt je bandenkeuze aan het begin van de race nauwelijks iets uit. In de Formule 1 kunnen teams en coureurs kiezen uit een zachte, medium of harde band. Daarbij gaat de zachtste het kortste mee, maar heeft meer grip en is gaat de harde band juist langer mee in ruil voor minder grip. Medium zit daar tussenin.

Met de zachte band kun je vanwege die extra grip dus harder rijden ten opzichte van een medium of harde band. Dat is de praktijk in de echte wereld in ieder geval. In F1 Manager 2024 kun je prima starten op de zachte band om vervolgens makkelijk gevolgd of zelfs ingehaald te worden door een coureur op een harde band. Dit zou je natuurlijk kunnen wijten aan het feit dat mijn team nog niet zo sterk was, maar dit heb ik zowel getest op het moment dat ik wel races ging winnen en door gewoon een race te spelen met een topteam als Red Bull Racing. Keer op keer lijkt je bandenkeuze aan het begin van de race niet uit te maken.

Aan een elastiek

Vervolgens krijg je na een ronde racen de mogelijkheid om DRS te gebruiken. DRS is het zogeheten Drag Reduction System waarbij de achtervleugel op bepaalde plekken op het circuit open mag, waardoor een hogere topsnelheid wordt behaald. Je mag je DRS alleen openen als je binnen een seconde van je voorligger rijdt. Hierbij is het realisme ook ver te zoeken.

In de races in de echte wereld zien we namelijk nog weleens een zogenaamde DRS-trein. Dit betekent dat een aantal auto’s ronde na ronde voordeel blijft hebben van de DRS omdat ze door het gebruik van de DRS dicht bij hun voorganger kunnen blijven. Daarbij is het haast onmogelijk voor de auto’s om elkaar in te halen, omdat ze allemaal hetzelfde voordeel hebben. In F1 Manager 2024 gebeurt er iets heel anders. Een rijtje auto’s wisselt continu van positie. Zo zie je soms binnen drie rondes coureurs van plek veertien naar plek tien schieten door de DRS om vervolgens weer naar plek twaalf terug te zakken en te eindigen op plek vijftien. Hierdoor lijkt het inhalen meer op een loterij dan op racen.

Dit wil je dus maar al te graag voorkomen en je hebt als teammanager tijdens de race dan de mogelijkheid om tegen je coureur te zeggen dat die zijn banden meer mag belasten, de motor meer op zijn donder mag geven en zijn batterij helemaal mag leegtrekken. Allemaal opties om te zorgen dat je weg kunt rijden bij je concurrentie. Het komt alleen net iets te vaak voor dat je helemaal niet wegrijdt op deze momenten, maar zelfs ingehaald wordt. Het geeft een beetje een zure nasmaak. Vervolgens zit je wel weer in de DRS waardoor toch een groot deel van het veld als elastiek aan elkaar lijkt te zitten, waardoor ze kunstmatig dicht bij elkaar blijven. Tot aan de eerste pitstops.

Zodra je met jouw coureur een pitstop maakt, lijkt alles jouw kant op te vallen. Opeens ben je veel sneller en het komt geregeld voor dat je na een pitstopfase opeens wel tien of vijftien seconden voor je tegenstanders ligt. Hierdoor heeft het eigenlijk helemaal geen nut om echt tactisch te denken. De beste tactiek is gewoon om hard te pushen op je banden. Aangezien je op nieuwe banden opeens wel keihard uitloopt op je concurrentie heeft het geen enkele zin om banden te sparen. Sterker nog, op momenten dat je dat wel doet, eindig je eigenlijk altijd achter je startpositie. Helaas is dit niet nieuw voor de serie. F1 Manager 2022 en 2023 gaan op dezelfde manier met races om.

De toekomstige sterren van de Formule 1

Hiermee lijkt er weinig te veranderen aan F1 Manager 2024, maar dat is ook weer niet helemaal waar. Hoewel de gameplay niet verandert, geeft het succesvol maken van je eigen team toch een grotere kick dan het managen van een bestaand team. Leuk daarbij is dat je vanaf dit jaar ook je eigen opleidingsteam kunt leiden. Je kunt tot maar liefst tien jeugdcoureurs contracteren die zichtbaar progressie boeken naarmate je meer investeert in je faciliteiten. Het is daarbij vooral leuk om supertalenten als Andrea Kimi Antonelli en Arvid Lindblad weg te halen bij concurrerende teams. Daarbij moet wel gezegd worden dat je deze groei alleen maar in de cijfertjes van de statistieken ziet. Elke maand krijg je een update waarbij je ziet dat Antonelli bijvoorbeeld van twee punten beter is geworden qua remmen en drie punten qua inhalen (op een schaal van honderd).

Daarnaast had de functie wel iets meer spek op de botten mogen krijgen door bijvoorbeeld zelf een team in de opstapklasse voor ze te kiezen. Op dit moment worden coureurs elk seizoen gewoon bij een team geplaatst zonder dat je daar zelf invloed op hebt. Zo kun je niet kiezen bij welk opleidingsteam in de Formule 2 of 3 je een bepaalde coureur wil plaatsen. Het lijkt mij veel toffer als je bijvoorbeeld aan het begin van een nieuw seizoen de keuze krijgt om supertalent Arvid Lindblad naar de Formule 2 of 3 te sturen, waarbij de Formule 2 voor jonge coureurs misschien wel een iets groter risico met zich meebrengt. Of dat je Antonelli voor een miljoen bij het middelmatige Trident plaatst, maar voor twee miljoen bij het in de top presterende ART kan plaatsen. Doordat dit niet kan, heb je uiteindelijk nog steeds niet heel veel te managen met de sterren van de toekomst en dat is zonde.

Het lijkt er ook op dat Frontier zelf ook beseft dat het allemaal wat magertjes is dit jaar. Waar F1 Manager 2022 en 2023 nog voor het bedrag van €54,99 verscheen bij release, doet F1 Manager 2024 dat voor ‘slechts’ €34,99 en daarmee wordt de game toch weer interessant. Ondanks dat er heel veel op aan te merken is, blijft het leuk om zo af en toe eens een race te spelen om te kijken of je de concurrentie te snel af kunt zijn. Daarbij is het wel echt een uitdagende game als je met je zelfgemaakte team helemaal onderaan begint. Verwacht dan niet dat je zomaar naar de punten rijdt, al blijft dan ook wel een beetje het probleem dat alle auto’s aan een elastiek rijden en je ook niet lekker weg kunt rijden bij je concurrentie.

Nieuw platform komt te vroeg

F1 Manager 2024 probeert vernieuwingen door te voeren die misschien niet helemaal voldoende zijn uitgewerkt. Toch is er nog een grote vernieuwing waar over gesproken moet worden. Dit jaar verschijnt de game voor het eerst op de Nintendo Switch. Hoewel de review is geschreven op basis van de Xbox-versie wil ik alle Switch-spelers op het moment van schrijven afraden om de game te kopen op de Switch. Zonde, want het is echt een ideale game voor onderweg.

Online staat inmiddels veel gameplay van de Switch-versie. Daarbij moest ik zelf wel drie keer kijken of dit echt de Switch-versie was, want als je puur naar het grafische kijkt, dan zou je het ook geloven als het de Playstation 3 of Xbox 360-versie was. Nou gaat gameplay, zeker bij managementgames, altijd boven grafische pracht en praal, maar de Switch kan de gameplay van het spel niet bijhouden. De beelden haperen en schokken tijdens de races waardoor het lastig te volgen is wanneer je jouw coureurs moet managen. Daarnaast gaan deze haperingen gewoon door in de menu’s waardoor het ontzettend lang duurt voordat je bent waar je wil zijn.

Al met al biedt F1 Manager 2024 niet de vooruitgang die je hoopt met een jaarlijkse managementgame. Het wordt dan ook nog hard aanpoten voor Frontier om de licentie na 2025 vast te houden. Hopelijk hebben ze dit jaar iets minder vernieuwd zodat ze voor het aankomende deel meer ontwikkelingen door kunnen voeren, maar het zal echt erop of eronder worden. Het is te hopen dat ze de Switch voor dat deel ook even laten voor wat het is en die resources inzetten voor nieuwe gameplayelementen.

F1 Manager 2024 is nu verkrijgbaar op pc, PlayStation 5, Xbox Series S/X en Nintendo Switch.