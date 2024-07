Het huidige Formule 1-seizoen is spannender dan ooit. Kan McLaren aanhaken in de titelstrijd? Wint Mercedes nog een paar races? Misschien nog wel belangrijker: wat is er met Red Bull Racing aan de hand? Het zijn allemaal mooie scenario’s om zelf eens mee aan de slag te gaan in F1 Manager 24.

In 2022 kondigden Formule 1 en Frontier Developments aan dat ze een meerjarige deal hadden gesloten voor een F1 Manager-game. Nu in 2024 zijn we bij het derde deel van deze serie aangekomen. Frontier gaf bij de aankondiging aan dat het goed naar de feedback van gamers heeft geluisterd en veel wijzigingen heeft doorgevoerd. Het blijft altijd een punt van discussie bij jaarlijkse gamereleases: biedt de game genoeg vernieuwing om een jaarlijkse aankoop te rechtvaardigen. Voor F1 Manager 24 hoeven we niet lang meer op dat antwoord te wachten, want de game verschijnt al op 23 juli 2024.

Wat is jouw achtergrond?

In F1 Manager 24 is het de bedoeling dat je jouw leiderschapskwaliteiten goed inzet, want je bent namelijk de teambaas van een Formule 1-team. In eerdere delen kon je dit doen door een bestaand team te kiezen en die vervolgens onder handen te nemen. Zo kon je kijken of het jou wel zou lukken om Williams snel terug aan de top te krijgen of kijken of je de dominantie van Red Bull Racing vast kon houden. Dat kan in dit nieuwste deel uiteraard nog steeds, maar je mag nu voor het eerst in de serie ook je eigen team ontwikkelen.

Voordat je dat doet, is het belangrijk om het achtergrondverhaal van je team te kennen. Zo zijn er zes verschillende achtergrondverhalen. Die variëren bijvoorbeeld van een team met weinig financiële middelen, maar wel de slimste ingenieurs in dienst, tot een compleet nieuw fabrieksteam met alle mogelijke voordelen van dien. Dat laatste zal ongetwijfeld een mooi startpunt worden voor mensen die Audi liever vandaag dan morgen in de Formule 1 zien.

Frontier laat op voorhand al wel zien dat ze goed hebben nagedacht over deze nieuwe modus. Een van de tofste aangekondigde features is dat je ook weggekocht kunt worden door een ander team. Stel dat jij jouw eigen ontwikkelde team zo goed weet te leiden, dan kan het maar zo zijn dat je een telefoontje van Ferrari krijgt om daar te komen werken. Zodra je dit doet, krijgt jouw eigen team nieuw management en blijf je daartegen strijden. Zo kun je dus proberen om je eigen legacy te verslaan.

Frontier Developments

De jeugd heeft de toekomst

Ook nieuw ten opzichte van F1 Manager 23 is de focus op je eigen ‘Driver Academy’. Waar je in eerdere delen enkel een reservecoureur had, kun je nu ook echt een aantal jonge coureurs in dienst nemen. Het verschil met de reservecoureur is dat je deze talenten in de Formule 2 en 3 kan stallen. Op deze manier verzamelen ze veel meer XP in vergelijking met een rol als reservecoureur en kun je ze veel beter klaarstomen voor hun Formule 1-debuut.

Daarbij heeft de game ook nu weer alle coureurs van de Formule 2 en Formule 3 in de game zitten. Verder breiden ze het deelnemersveld dit jaar ook nog eens uit met enkele supertalenten uit andere raceklassen en worden er automatisch nieuwe talenten gegenereerd. Er zou dus keuze genoeg moeten zijn om de nieuwe Max Verstappen of Lando Norris te ontdekken.

Frontier Developments Frontier Developments

Mentaal gezond gaat sneller rond

In de media horen we de laatste jaren steeds meer verhalen van de mentale gesteldheid van topsporters. Frontier heeft dit ook gehoord en naar de game vertaald. Zo moet je nu je coureur niet alleen op de baan, maar ook buiten de baan managen. Om dit goed te kunnen doen, is er een speciale ‘mentality hub’ ontwikkeld waar je de mentale gesteldheid van je coureur bij kunt houden.

Het zal je niet verbazen dat een coureur die mentaal gezond is harder over het circuit racet dan een coureur die slecht in zijn vel zit. Of een coureur zich goed voelt, heeft te maken met drie zaken: zijn persoonlijke situatie, de prestaties van het team en de relatie met jou als teammanager. Hoe de laatste zich vertaalt, is op moment van schrijven nog niet helemaal duidelijk.

De persoonlijke situatie heeft in ieder geval te maken met de resultaten en de waarde van het contract. De prestaties van het team gaan vooral over de synergie met de monteurs en of de wagen wel snel genoeg wordt ontwikkeld. Je zult als teammanager dus alle zeilen bij moeten zetten om je coureurs het beste uit zichzelf te laten halen.

het mooiste verschil ten opzichte van het vorige deel zit toch wel in de aankondiging van een Nintendo Switch-versie.

Houd de sponsoren tevreden

Een laatste grote vernieuwing voor F1 Manager 24 is dat het sponsorsysteem op de schop is gegaan. Als teambaas heb je nu veel meer mogelijkheden om de sponsoring van je team in te richten. Elke zes weken moet je een nieuw sponsorplan maken, waarbij je moet proberen om zoveel mogelijk inkomsten te genereren.

Zo kun je kiezen voor deals die op de racedag enorm prestatiegericht zijn, maar kun je ook gewoon een vast bedrag per week afspreken. Ga je voor de veiligheid van een vast inkomen of neem je wat risico om meer geld binnen te harken? Of kies je toch voor een andere vorm waarbij je sponsoren bij jou op de fabriek uitnodigt voor extra geld?

Het lijken mooie nieuwe ontwikkelingen in F1 Manager 24, maar het mooiste verschil ten opzichte van het vorige deel zit toch wel in de aankondiging van een Nintendo Switch-versie. Zo is het nieuwste deel voor het eerst te spelen op de Switch zonder dat het daarbij concessies hoeft te doen in de gameplay. Daarmee lijkt F1 Manager 24 alles in handen te hebben om een ideale game te worden voor onderweg.

De trailers van F1 Manager 24

Nieuwsgierig geworden naar F1 Manager 24? We hebben de trailers voor je alvast op een rijtje gezet: